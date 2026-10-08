F1 | Ceccarelli: "Max che condivide la vittoria di Sepang è un segno importante per Red Bull"

Quando si parla di Sepang è normale associare la pista malese alla pioggia scrosciante. I rovesci sono monsonici e durano poco per quanto siano dei diluvi. La partenza del GP del Bahrain è stata ritardata e, al di là del problema di software, abbiamo visto piloti e squadre andare in crisi nella scelta delle gomme.

A Riccardo Ceccarelli, mental coach di Formula Medicine, chiediamo come mai possano esserci stati così tanti dubbi al via?

“Ma in effetti è passato talmente tanto tempo da quando hanno bloccato la partenza per i problemi di software, per cui quando hanno dato l’ok a partire era trascorsa molto più di un'ora. Il sospetto che la pista si sarebbe asciugata in pochi giri era lecita, tentando l'azzardo delle gomme slick. Mercedes e Red Bull sono andati sulle intermedie, Ferrari e McLaren sulle slick. Di solito il rischio se lo prendono i team di seconda fascia, quelli che magari hanno un po' più da guadagnare da una gara pazza, mentre è stato strano vedere la Ferrari con tutte e due le macchine scegliere le gomme da asciutto”.

Forse perché Ferrari e McLaren si sentivano inferiori agli altri due top team?

“È parso che abbiano tirato la monetina in aria, non tenendo in considerazione quanta acqua ancora ci fosse sull’asfalto. Ma io ricordo di essere stato vittima di acquazzoni sulla griglia quando lavoravo con Toyota e la pista tendeva ad asciugarsi molto in fretta. Questa volta c’era molta umidità per cui è facile che l’acqua facesse fatica a evaporare”.

“Quando c’è un alto gradiente di umidità nell’aria, il sudore della pelle rimane appiccicato agli abiti. Quando si è in Malesia la sensazione è di traspirare molto di più, mentre in realtà è proprio il sudore che non evapora e si resta bagnati”.

Lewis Hamilton, Ferrari Foto di: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

Se arriva uno scroscio d’acqua durante la gara è giusto che sia la squadra a gestire il cambio delle gomme perché dal muretto hanno tutti i dati a disposizione a cominciare dal radar del meteo, ma quando la corsa deve partire non dovrebbe essere una scelta dettata dal pilota?

“Sì, in effetti io non conosco le dinamiche dei team in Malaysia, ma se fossi un team principal, dopo aver parlato con gli ingegneri scoprendo che non c’erano certezze, la domanda al pilota per condividere con lui la responsabilità. Il suo giudizio in quella situazione è molto importante”.

Il dubbio è che i due ferraristi la scelta l’abbiano condivisa, salvo poi criticarla...

“Si vince e si perde tutti insieme. Il giudizio dei piloti secondo me è importante e se non fossero stati interpellati mi verrebbe da pensare”.

Charles Leclerc, Ferrari Foto di: Rudy Carezzevoli / Getty Images

Qualcuno ha sostenuto che la Scuderia poteva diversificare la strategia mandando in pista uno con le slick e l’altro con le intermedie. Leclerc ha commentato che si sarebbe stato un pilota avvantaggiato e un altro penalizzato, segno che sarebbe stata una decisione non scelta ma subita...

“Può darsi, ma in questo momento l'unico team dove ci sono due piloti in competizione tra di loro è la Ferrari, perché negli altri top team la pista ha chiarito le gerarchie. La sensazione è che ci sia una competizione all'interno della competizione, come è giusto che sia in questi casi e nessuno fa un passo indietro. Leclerc e Hamilton così hanno combattuto ad armi pari. Diciamo che con un po’ di fortuna per le safety car e un po’ di bravura una rossa sul podio c’è andata. Non sappiamo quale gara la Scuderia avrebbe potuto fare scattando con le intermedie, per quanto è sembrato che Verstappen fosse imprendibile”.

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto di: Srinivasa Krishnan

L’olandese ha rotto il digiuno con la vittoria: da quando corre in Red Bull non c’era annata che non si fosse imposto in almeno un GP. Quanto conta questa affermazione?

"Sappiamo che Max non è un pilota che sta molto attento ai numeri, alle statistiche. Lui vive più alla giornata e non fa tanti calcoli. L’abbiamo visto l'anno scorso quando ha provato una rimonta strepitosa e il titolo gli è sfuggito per poco. Ma a Sepang non è sfuggito che, dopo un giro di rientro senza particolari festeggiamenti via radio, ma quando è sceso dalla macchina ha preso la rincorsa e si è subito buttato tra i suoi meccanici, manifestando una gioia spropositata per aver vinto una gara, pur non essendo lotta per il mondiale. È evidente che ci tenesse molto e volesse dimostrare che c’era anche quest’anno fra i vincenti”.

Ha firmato un fatto storico portando al successo la power unit Red Bull per la prima volta...

“E, infatti, quella gioia al parco chiuso deve essere stata un insieme di tante cose: l’aspetto interessante è che non si è limitato a manifestare la sua gioia, ma ha voluto condividerla con la squadra. È un segno importante che evidenzia l’attaccamento alla squadra che va oltre il ricco rinnovo del contratto”.