F1 | Mercedes cerca subito risposte: Antonelli con l'ultimo pacchetto, Russell con quello vecchio

“Il fine settimana in Malesia è stato ovviamente molto difficile per noi. Da allora abbiamo lavorato intensamente per individuare i motivi per cui le nostre prestazioni non sono state all'altezza delle aspettative. Abbiamo identificato diverse aree che richiedono un approfondimento. Tuttavia, in F1 non esistono risposte semplici e abbiamo bisogno di ulteriori elementi prima di poter trarre conclusioni definitive”.

Toto Wolff ha ammorbidito i toni dopo che a Sepang si era... scaldato per la W17 che non ha rispettato le aspettative con l’introduzione di un importante pacchetto di aggiornamento che sembra non aver dato i tre decimi auspicati dalle simulazioni.

George Russell userà domani la vecchia configurazione aero sulla Mercedes W17 Foto di: AG Photo

Guardando i box di Marina Bay emerge in modo chiaro che Kimi Antonelli scenderà in pista nell’unico turno di prove libere con le novità viste nel weekend scorso, mentre George Russell tornerà alla configurazione precedente per fare un confronto diretto in pista e trarre delle conclusioni...

“Singapore ci offre un'opportunità immediata per proseguire questo lavoro – insiste Wolff -. Le caratteristiche del tracciato sono molto diverse, il che ci aiuterà a farci un'idea più chiara della nostra posizione. Per questo motivo, nel corso del fine settimana valuteremo sia l'ultimo pacchetto di aggiornamenti sia la specifica utilizzata in precedenza, per assicurarci di comprendere esattamente la direzione da seguire”.

Russell, inoltre sarà chiamato a smarcare anche il motore 5 senza l’ADUO, dopo il cedimento patito in Malesia che gli è costato il terzo posto e, forse, l’idea di restare in lotta per il titolo mondiale...

“George domenica dovrà partire dal fondo dello schieramento. È una situazione particolarmente frustrante, viste le sue prestazioni dello scorso fine settimana e il risultato per cui avrebbe meritatamente lottato. Purtroppo, episodi del genere fanno parte dello sport. Ora il nostro obiettivo è mettergli a disposizione la miglior vettura possibile e dargli la possibilità di rimontare verso le posizioni di vertice".

George Russell, Mercedes Foto di: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

"Dobbiamo sfruttare al meglio quest'ultimo weekend con il formato Sprint dell'anno, continuare a imparare e ottenere il miglior risultato possibile con entrambe le auto. Singapore rappresenterà un banco di prova importante per la nostra capacità di comprensione e per la nostra resilienza come squadra”.

Toto si comporta come se non fosse al comando di una squadra che sta dominando entrambe le classifiche iridate: la flessione di Sepang è stato un campanello d’allarme e vuole che venga scongiurato subito il dubbio che la squadra di Brackley possa aver preso una strada sbagliata nello sviluppo.

In Mercedes non hanno incertezze sull’eventuale passo indietro, ma da autentici racer non inseguono scuse per coprire eventuali errori, ma vanno immediatamente alla radice del problema per risolverlo. E poi ci si chiede perché stanno dominando...