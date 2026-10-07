F1 | Vasseur non fa proclami: "Singapore è una gara impegnativa, ma faremo il nostro meglio"

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Il team principal non vuole caricare di troppa pressione la squadra del Cavallino attesa a essere protagonista su una pista cittadina che è favorevole alla SF-26. La Ferrari punta a fare bene già dal primo e unico turno di prove libere visto che l'evento sarà l'ultimo con il format sprint.

Franco Nugnes
Franco Nugnes
Modificato:
Fred Vasseur, Ferrari

La Ferrari di solito diventa protagonista quando c’è un weekend sprint. E in particolare su una pista come Singapore dove la Scuderia ha vinto quattro volte (l’ultima con Carlos Sainz nel 2023) e dove la SF-26 dovrebbe esaltare le sue doti di telaio e aerodinamica, nascondendo le carenze di motore. 

A Marina Bay è fondamentale costruire progressivamente la fiducia dei piloti tra i muretti e trovare rapidamente il giusto compromesso nell'assetto, la necessità di essere subito efficaci rappresenterà una sfida supplementare... 

“L'ultimo weekend Sprint della stagione – spiega il team principal Fred Vasseur - presenta una sfida aggiuntiva, proprio perché si corre a Singapore, un circuito sul quale i piloti generalmente desiderano percorrere quanti più giri è possibile per acquisire fiducia”.  

Charles Leclerc, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari

Foto di: Srinivasa Krishnan

La Scuderia conta di aver svolto una buona preparazione per il tracciato da alto carico aerodinamico, avendo fatto bene i compiti a casa... 
“I distacchi tra le squadre sono molto ridotti e dobbiamo assicurarci di massimizzare ogni sessione, in particolare l’unica di prove libere, per mettere i piloti nelle migliori condizioni possibili con la vettura”. 

Il manager transalpino non trascura le oggettive difficoltà e, quindi, resta prudente, evitando di fare proclami... 
“Singapore è una delle gare più impegnative dell'anno per tutti i membri del team, e lo è ancora di più quest'anno arrivando al termine di una tripletta. Faremo il massimo per ottenere il miglior risultato possibile”. 

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