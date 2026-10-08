F1 | Max ha un conto in sospeso con Singapore: ora la RB22 è più prevedibile e crede di poter sfatare il tabù

Sei podi nelle ultime sette gare, inclusa la tanto attesa prima vittoria della stagione in Malesia. Sebbene certe circostanze abbiano certamente aiutato, non si può negare come da diversi mesi Max Verstappen sia una presenza fissa nelle prime posizioni, al punto che è stato il pilota che ha conquistato più punti dal Belgio in poi, eccezion fatta per Andrea Kimi Antonelli.

Un chiaro trend di crescita verso, in cui hanno fatto la differenza anche le novità portate negli ultimi GP, incluso Baku, che hanno sì aiutato a trovare carico puro, ma soprattutto hanno anche permesso di avere una vettura più bilanciata, più prevedibile e facile da leggere per i piloti. Una vettura per certi versi meno estrema, allargandone la finestra di funzionamento.

Un aspetto che, in questa Formula 1 dove abbiamo visto i valori tra gli inseguitori variare a seconda delle caratteristiche della pista, gioca un ruolo molto importante. A Baku la Red Bull si aspettava di essere in partita, perché il tracciato azero aveva caratteristiche adatte ad esaltare i punti di forza della RB22, ma la sorpresa è stata più legata a Sepang, dove è stata nettamente la prima forza.

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto di: Srinivasa Krishnan

È vero che realisticamente le temperature e le caratteristiche dell’asfalto, che hanno reso più importanti la percorrenza dei tratti lenti, hanno giocato a favore della Red Bull, ma nemmeno i piloti si aspettavano di essere così competitivi, al di là della forza mostrata sui rettilinei. Sensazioni positive che si traducono in speranze anche per Singapore, dove il team di Milton Keynes ha un conto in sospeso.

Max non ha ancora vinto a Singapore: un conto che vuole saldare

L’ultima vittoria della Red Bull a Marina Bay risale al 2022, mentre nel 2023 proprio Singapore interruppe la striscia di dieci vittorie consecutive di Verstappen. Ma più che un tema di risultati, negli ultimi anni il forte DNA cittadino di Singapore ha spesso messo in risalto quelli che erano i punti deboli delle vetture di Milton Keynes, più in particolare nel digerire i cordoli e le sconnessioni del terreno.

Da lì nasce quel conto in sospeso che spesso che Red Bull vuole risolvere quest’anno, perché sebbene la RB22 nutra ancora dei problemi nel digerire le sconnessioni, specie in ingresso e in percorrenza della curva, dall’altra parte sembra aver molta più libertà d’azione che in passato. Inoltre, la vettura di questa stagione è decisamente più consistente nelle curve lente e nei tracciati stop&go.

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto di: Srinivasa Krishnan

"Negli ultimi anni siamo sempre stati deboli nelle curve lente, sui cordoli e sulle sconnessioni. La vettura di quest'anno probabilmente è più competitiva nelle curve lente, ma continuiamo ad avere difficoltà sui dossi e sui cordoli, lo sappiamo”, ha raccontato Max Verstappen e, in effetti, se si pensa alla stagione in Canada o a Baku, più volte i piloti si sono lamentati di una vettura che saltellava in frenata.

“Ho ancora dei conti in sospeso: quando non hai vinto una gara, vuoi sempre tornare per provarci di nuovo. In realtà ogni anno torno con l'obiettivo di vincere, anche se bisogna essere realistici. Spero che quest'anno saremo più competitivi”, ha aggiunto l’olandese, che ha un conto in sospeso anche a livello personale con questa pista, l’unica del calendario dove non ha ancora vinto in carriera.

"Non vedo motivi per cui non saremo competitivi qui"

Un concetto simile lo ha espresso anche il compagno di squadra Isack Hadjar che, sulla base dei punti di forza e delle caratteristiche della RB22, non vede perché non possa giocarsi un risultato importante nel corso di questo weekend: “Basandomi sulla mia comprensione della vettura e di come è andata la stagione finora, non vedo alcun motivo per cui non dovremmo essere competitivi qui. Sono ottimista”.

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto di: Shameem Fahath / Motorsport Network

Se si ripercorre il calendario, su piste con curve lente e dal carattere stop&go, come Monaco, Canada, Austria e Baku, questa vettura si è ben comportata e quando mostrato negli ultimi due Gran Premi dà al team ancora più fiducia che qui la RB22 possa essere ancora protagonista. Ma c’è un punto interessante che emerge dalle parole dei piloti: cosa è cambiato?

Max non ha nascosto che realisticamente, al di là degli aggiornamenti, le ultime piste si sono adattate bene a esaltare i punti di forza della vettura, ma c’è soprattutto un aspetto che sta facendo la differenza rispetto a inizio anno: non tanto una maggior quantità di carico, ma essere riusciti a rendere la macchina più bilanciata, più prevedibile e semplice da portare al limite.

Ora la RB22 è più bilanciata e facile da portare al limite

“La cosa più importante che è cambiata nella nostra vettura è che è diventata molto più prevedibile e bilanciata. All'inizio dell'anno, molte volte non sapevo cosa sarebbe successo entrando in curva, o la macchina aveva comportamenti strani e inaspettati. Per questo non era mai possibile spingerla davvero al limite, perché non sapevi dove fosse quel limite, o magari all'improvviso il limite si spostava”.

Dettaglio tecnico Red Bull RB22 Foto di: AG Photo

“Negli ultimi weekend di gara, invece, la situazione è migliorata parecchio: ora sappiamo molto meglio dove si trova il limite della vettura e il bilanciamento è molto più prevedibile”, ha aggiunto Max. Questo aspetto va letto in più direzioni. Il primo è che essendo più facile da leggere, permette ai piloti proprio di avvicinarsi di più al limite. Il secondo punto riguarda la finestra di utilizzo.

Una vettura più semplice da bilanciare apre anche più opzioni di setup per gli ingegneri e amplia anche la finestra di funzionamento. Ciò non vuol dire che sarà realisticamente competitiva su ogni tracciato e anche a Sepang il tipo di asfalto e il modo di usare le gomme hanno avuto il loro peso, ma essere riusciti a rendere la RB22 più flessibile permetterà di essere più consistenti.

A confermarlo è stato anche Hadjar, il quale aveva ha saltato tre appuntamenti e si è ritrovato tra le mani una vettura decisamente più facile da leggere da Baku in poi: “Quando sono sceso dalla macchina a Budapest, l'ho fatto molto frustrato per come si era comportata durante tutto il weekend, me lo ricordo bene”.

“Poi, due mesi dopo, sono tornato al volante a Baku e improvvisamente tutto sembrava più in ordine, più sotto controllo. Ogni volta che apportiamo una modifica all'assetto, ora sembra avere un senso: capiamo se stiamo andando nella direzione giusta oppure in quella sbagliata. Sembra che abbiamo compreso meglio la vettura”.