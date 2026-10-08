MotoGP | Rivola: "Battere Marquez e Ducati la sfida più dura che potremmo avere. E' la miglior coppia degli ultimi anni"

Ducati contro Aprilia. Marc Marquez contro Jorge Martin e contro Marco Bezzecchi. La lotta finale per i titoli iridati di MotoGP entra ancora di più nella fase calda, quella finale della stagione, che vedrà inevitabilmente i duelli inasprirsi: la posta in palio è molto grande.

A Mandalika, sede del Gran Premio d'Indonesia, alla vigilia dell'evento si è tenuta una conferenza stampa dei due volti cardine dei marchi italiani coinvolti in questa lotta per primeggiare nella massima serie del Motomondiale. Stiamo parlando di Gigi Dall'Igna e Massimo Rivola.

Per ciò che riguarda l'amministratore delegato di Aprilia, si tratta della prima volta che ha la possibilità di lottare per qualcosa di così importante da quando ricopre il suo ruolo all'interno della Casa di Noale.

"Lottare contro Ducati e Marquez per i titoli è una grande opportunità e vogliamo goderci questa opportunità. Penso che siamo privilegiati nel poter lottare contro qualcuno che ha dominato negli ultimi anni", ha iniziato il manager romagnolo.

"Credo che, in realtà, non ci siano segreti. Dall’inizio della stagione abbiamo detto che è probabile che questo campionato vada a chi commette meno errori. Noi ne abbiamo fatti molti, in effetti, quindi non abbiamo seguito il piano. Ma questa è la corsa".

"Finché coglieremo questa opportunità e ce la godremo, penso che, qualunque cosa accadrà, faremo del nostro meglio".

Martin e Bezzecchi ancora liberi di lottare

Jorge Martin, Aprilia Racing Team Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Con Martin in testa al Mondiale Piloti per un'inezia nei confronti di Marc Marquez e Marco Bezzecchi ora più staccato, è stato naturale chiedere a Rivola di eventuali giochi di squadra per provare a battere Marquez.

Massimo, però, ha continuato a tenere la sua linea: fino a quando entrambi i centauri in nero avranno l'opportunità matematica di vincere il titolo, potranno lottare. Se eventualmente le cose dovessero cambiare, con uno dei due fuori dai giochi, allora dovrà cercare di aiutare l'altro, quando possibile.

"Beh, prima di tutto penso che, se consideriamo anche l’esperienza che abbiamo maturato lottando per il campionato con i nostri due piloti, siamo ben lontani da quello che Marc ha fatto da solo. Quindi sicuramente lui ha una sorta di grande vantaggio.

"Allo stesso tempo, non sono particolarmente preoccupato per il comportamento all’interno del nostro box da parte dei due piloti".

"Sanno molto bene che, finché la matematica lo permette, entrambi hanno la possibilità di farcela. E se uno dei due sarà fuori dai giochi, il suo compito sarà quello di aiutare, in qualche modo e se possibile, il compagno di squadra. Ma penso che sarà una lotta davvero molto, molto serrata fino alla fine del campionato".

La MotoGP del futuro: cosa è lecito attendersi dalle 850?

La lotta per i titoli 2026 sta rubando l'attenzione della maggior parte degli appassionati e degli addetti ai lavori, ma il prossimo anno la MotoGP andrà incontro a un cambiamento epocale dal punto di vista tecnico, con il passaggio dalle 1000 alle 850cc.

Le velocità mostrate dalle moto attuali, soprattutto su alcuni circuiti, è stata impressionante. L'arrivo delle 850 dovrebbe calmierare questa capacità di toccare picchi incredibili per una due ruote, ma dai primi test le moto 2027 hanno già fatto vedere il loro potenziale. E il loro sviluppo è appena all'inizio.

"Marco e Jorge hanno fatto 368,6 km/h, che è una velocità notevole. Quindi togliere più o meno 50 cavalli di potenza sicuramente ridurrà quella velocità".

"Da quello che stiamo vedendo, però, come dici tu, il tempo sul giro sembra essere ancora piuttosto veloce. Allo stesso tempo, il commento dei piloti è che la moto sia più facile da guidare. Quindi forse riescono a gestirla un po’ meglio e, contemporaneamente, a risparmiare qualcosa in più".

"Ma è meglio guardare avanti piuttosto che indietro, visto che ormai è stato fatto. Inoltre, non sappiamo ancora quale sarà la distanza di gara e se il tempo sul giro rimarrà lo stesso. Sul singolo giro, al momento, le moto sembrano essere piuttosto veloci. Forse su alcuni circuiti saranno molto veloci, mentre su altri il distacco rispetto alle 1000 cc sarà minore".

Ma sì, sicuramente la gomma sarà un fattore determinante che rimane ancora un po’ sconosciuto.

Il compito più difficile

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing, Marc Marquez, Ducati Team Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Tornando al 2026, Rivola non ha nascosto che battere Marquez - in unione alla Ducati, che nelle ultime stagioni è diventata e si è consolidata riferimento tecnologico della MotoGP fino alla crescita di Aprilia - è il compito più arduo possibile.

"La risposta a quanto sia difficile battere Marquez è che penso sia il compito più difficile che potremmo avere".

"L’anno scorso ho detto che era possibile farcela. Era un messaggio rivolto soprattutto all’interno, all’azienda, per convincerci che potevamo farcela. Quest’anno ci siamo riusciti alcune volte. Se riusciremo a farlo fino alla fine o meno è troppo presto per dirlo".

"Ma il fatto stesso che siamo già in lotta per questo obiettivo è una grande soddisfazione, perché penso che stiamo sfidando la miglior coppia possibile, Marc e Ducati, che vediamo da molti anni. Quindi il fatto che noi siamo lì significa che il lavoro che abbiamo fatto all’interno di Noale è stato un grande lavoro", ha concluso Rivola.