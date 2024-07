F1 | Sainz: "Siamo più competitivi, ma sempre distanti da McLaren"

È una Ferrari alla ricerca di risposte quella che ha affrontato il primo giorno di libere in Ungheria, con un terzo posto con Sainz che lascia qualche sorriso in più sul giro secco, mentre, secondo i piloti, c’è da lavorare sulla lunga distanza, dove emergono le differenze principali rispetto alle squadre di riferimento, McLaren e Red Bull.

Andando a guardare i tempi, sono quattro i decimi che dividono Carlos Sainz dal miglior crono di Lando Norris, tra l’altro con qualche sorpresa, già a partire dal primo rettilineo, dove la Rossa si è dimostrata 8 km/h più rapida della McLaren senza avere davvero una scia. Non a caso, lo spagnolo nelle interviste ha parlato proprio di questo tema, ovvero quanto gli altri in qualifica facciano un passo avanti rispetto a Ferrari, che invece rimane uno step indietro vedendo aumentare il distacco.

È proprio sugli allunghi che emergono maggiormente i punti di forza della Ferrari nel venerdì magiaro, dato che nel resto del giro, in particolare nei tratti a media e alta velocità del secondo settore, emergono i maggiori problemi. Per dare un riferimento, da curva 2 fin a curva 11, non vi è stata una curva dove la monoposto del Cavallino sia stata in grado di guadagnare in maniera consistente sulla MCL38, pagando pegno soprattutto nella sequenza a media-alta velocità dopo la chicane lenta.

Carlos Sainz, Ferrari SF-24 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images

In generale, però, entrambi i piloti hanno cercato di guardare con positività all’andamento della prima giornata, soprattutto rispetto ai venerdì degli scorsi weekend di gara, dove Ferrari aveva sofferto in modo più marcato il bouncing e le difficoltà, di conseguenza, nel trovare un buon bilanciamento. Seppur vi sia della prudenza nelle parole dei due portacolori del Cavallino, dall’altra parte le sensazioni in macchina sono migliori di quelle riscontrate durante il trittico.

Carlos Sainz non si è voluto sbilanciare troppo, suggerendo come Ferrari abbia ancora da lavorare sia sulla comprensione del pacchetto che sul passo gara, dove è emersa una certa distanza rispetto alla McLaren e alla Red Bull. In particolare, McLaren con Norris è sembrata molto competitiva con la hard proprio dal punto di vista del cronometro, ma Red Bull è sembrata molto costante, con anche Perez che a fine long run ha messo a segno un bel tempo, oltre al “classico” Verstappen.

“Sicuramente è stata una giornata migliore rispetto agli ultimi tre fine settimana. Dobbiamo ancora capire se gli aggiornamenti hanno migliorato le prestazioni, come volevamo, o se forse sono state coinvolte anche le caratteristiche della pista, forse qualcosa che ha migliorato la nostra macchina. Sembra che siamo un po' più competitivi”, ha spiegato Sainz.

Carlos Sainz, Ferrari SF-24 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images

“Se si guarda più in dettaglio ai long run, si può notare che non siamo ancora i più veloci e che Red Bull e McLaren sono ancora un passo avanti, ma almeno sul giro secco sembriamo essere un po' più vicini. Allo stesso tempo, però, sembra che tutti aumentino il ritmo in Q3 rispetto a noi. Quindi, preferisco rimanere un po' cauto e non trarre troppe conclusioni da oggi”.

“È stata una giornata difficile per tutti, con il caldo e la gestione della vettura. Quindi sì, credo che tutti cambieranno un po' l'assetto della vettura per domani. Quindi sono curioso di vedere cosa succederà in gara, perché fa molto caldo e le gomme si degradano, credo che sarà dura per tutti”, ha aggiunto lo spagnolo.

È stata più complessa la giornata di Charles Leclerc, che non ha potuto girare come avrebbe voluto nel corso della FP2 a causa di un incidente in uscita da curva 4. Nel tentativo di spingere in ingresso, il pilota monegasco ha perso la vettura, finendo largo sul cordolo: con una monoposto piuttosto bassa, a quel punto Leclerc ha “toccato” il cordolo con il fondo, perdendo completamente il controllo fino a sbattere contro le barriere. Nonostante i danni riportati non siano così grandi, sono stati sufficienti per spingerlo a parcheggiare la sua SF-24, dovendo interrompere in anticipo la sessione.

L'auto di Charles Leclerc, Ferrari SF-24, dopo l'incidente

“Quando ho perso la macchina, ho pensato che i danni sarebbero stati più gravi, ma in realtà non sono così gravi, per quanto ovviamente erano sufficienti per non continuare la sessione. È successo che sono andato un po' largo sul cordolo, ho avuto uno snap in ingresso di curva quattro, sono andato un po' largo sul cordolo e poi ho perso la macchina. È stato un mio errore”, ha spiegato il monegasco, prima di aggiungere che, quantomeno, le sensazioni in macchina sono miglior rispetto a quelle riscontrate nel trittico dalla Spagna alla Gran Bretagna.

“In generale, la macchina sembrava buona però, il feeling era un po’ migliore. Nel complesso, è stata una giornata più ‘facile’ rispetto agli ultimi tre o quattro weekend. Questo è positivo. Purtroppo, a causa dell'errore, ho girato di meno, ma speriamo di recuperare domani”.

“Tuttavia, non mi lascerei trasportare dall’entusiasmo, per quanto per ora il feeling è buono. Penso che siamo ancora lontani dalla McLaren, che sembra essere molto forte. Almeno il feeling è buono e questo è sempre un buon segno. Ora dobbiamo mettere tutto insieme domani”, ha poi aggiunto Leclerc.