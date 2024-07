F1 | Rivoluzione Red Bull: via il bazooka e pance più grandi

C’è una RB20 modificata, solo per Max Verstappen. La Red Bull sta producendo il massimo sforzo per riportare la monoposto di Milton Keynes al vertice tecnico del Circus dopo che la McLaren sembra aver concluso un sorpasso che a inizio stagione sembrava impensabile.

L’ olandese può contare su 84 punti di vantaggio su Lando Norris nel mondiale piloti, per cui la supremazia del tre volte campione iridato non sembra scalfibile, ma la supremazia nel Costruttori è tutt’altro che certa se Sergio Perez continuerà a non contribuire alla causa (Ferrari è a 71 punti e la McLaren a 78 lunghezze).

A Budapest vediamo una RB20 profondamente diversa. Anzi, verrebbe da dire che rappresenta un punto di diversificazione con la filosofia costruttiva della vettura 2024, con un ripensamento del concetto aerodinamico portato avanti quest’anno, quasi si volesse riprendere il filo del discorso dalle Red Bull precedenti che avevano dominato la scena senza concorrenti.

Dettaglio tecnico Red Bull Racing RB20 Foto di: Giorgio Piola

L’aspetto più innovativo è la scomparsa del bazooka, l’elemento molto appariscente alla radice del cofano motore: Enrico Balbo, capo degli aerodinamici, ha deliberato una soluzione profondamente diversa, pur non intaccando il complesso sistema di raffreddamento a quattro stadi della RB20. Colpisce il vistoso smagrimento della vettura di Max dietro alle spalle del pilota, mostrando nel contempo delle fiancate che sono state ridisegnate e che vanno nella direzione esattamente opposta.

La Red Bull sembra inseguire l’efficienza aerodinamica in parallelo al perfetto controllo delle temperature della power unit Honda, in modo da migliorare le prestazioni senza intaccare l’affidabilità. Ricordiamo che Verstappen ha già smarcato il quarto, e ultimo, motore che si può montare senza penalità, mentre Sergio Perez smarca il quinto motore endotermico e pagherà pegno domenica in griglia, per cui c’è la consapevolezza che la RB20 abbia offerto delle soluzioni di progetto estreme, mostrando dei punti deboli nel controllo delle temperature a cui era necessario mettere mano.

Red Bull RB20: la pance sono state ridisegnate Foto di: Giorgio Piola

Ed è interessante constatare che Pierre Waché, direttore tecnico di Milton Keynes, abbia deciso di portare la “nuova” RB20 a Budapest su una pista dove la capacità di smaltire il calore è decisamente più importante della ricerca dell’efficienza aerodinamica che all’Hungaroring diventa marginale a favore della ricerca del massimo carico.

Se la Red Bull non avrà timori di affidabilità sul temibile tracciato magiaro, potrà affrontare il resto della stagione con più tranquillità, curando in dettaglio solo lo sviluppo aerodinamico. La squadra di Milton Keynes, comunque, ha lavorato in modo profondo anche in questo campo. La fiancata ha un disegno completamente diverso: la tendenza dall’inizio dell’anno era stata quella di rastremare il disegno della pancia per ridurre la resistenza. La RB20 di Verstappen ha una murata delle fiancate più vistosa rispetto a quella di Sergio Perez (sotto a sinistra), per allontanare le perdite dovute alle turbolenze della ruota anteriore e facilitare lo smaltimento di calore.

Red Bull RB20: a sinistra la vecchia pancia affidata a Perez e a destra la nuova per Verstappen Foto di: Giorgio Piola

L’aggiornamento comprende anche un’ala anteriore completamente nuova nei quattro elementi: è stata posta una maggiore cura nelle flessioni dei flap, andando verso le logiche di sviluppo che hanno permesso alla Mercedes di trovare un buon bilanciamento della W15.

Red Bull RB20: l'ala anteriore è completamente nuova Foto di: Giorgio Piola

Il disegno dell’ala ha influenzato anche il braccio inferiore della sospensione anteriore che ha ora una cover riprofilata con l’intento di favorire un diverso andamento dei flussi. A completare l’importante pacchetto non si possono dimenticare le modifiche alle brake duct per assicurare la necessaria portata d’aria a dischi e pinze.