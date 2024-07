F1 | Mercedes: c'è anche la presa d'aria nella bombatura sul telaio

Tanto tuonò che piovve. La Mercedes sulla W15 che è stata allestita per George Russell ha montato la protuberanza sopra alla scocca dotata della famigerata presa d’aria di raffreddamento dell’abitacolo.

Le temperature torride previste nella conca dell’Hungaroring hanno consigliato i tecnici diretti da James Allison di dotare la freccia nero-argento della bocca che era attesa dall’Austria, quando l’apparizione della bombatura del vanity panel era stata accompagnata con una spiegazione che indirizzava gli osservatori verso una modifica dettata da esigenze di raffreddamento.

Tanto a Spielberg, quanto a Silverstone (dove ha fatto tutt’altro che caldo) la soluzione era stata montata su entrambe le vetture senza alcuna fessura, alimentando la teoria che la carrozzeria servisse a coprire un terzo elemento maggiorato che facilitasse lo smorzamento dei saltellamenti che hanno caratterizzato la monoposto della Stella, tanto che negli ultimi due appuntamenti sono arrivati due successi.

Se quello di Russell in Austria è stato fortunoso per il contatto fra Max Verstappen e Lando Norris, quello di Hamilton in Inghilterra è stato indiscutibile, a dimostrazione di una crescita della W15 che non ha riguardato solo lo sviluppo aerodinamico, ma anche le regolazioni meccaniche.

La cappa di Budapest, ieri c’erano 40 gradi, ha portato al completamento dell’opera: la bombatura assolve due funzioni, facilitando da aperta la portata d’aria per il raffreddamento e confermandosi coperchio di una sospensione più ingombrante nel pozzetto del telaio.