F1 | Hamilton: "Soffriamo il caldo, fatto un passo indietro"

Quinta e settimana, con cuna Haas a dividerle. Le due Mercedes non sembrano essere partite del tutto con il piede giusto in Ungheria, un tracciato che alla vigilia temevano date determinate caratteristiche che, almeno sulla carta, non si dovevano adattare al meglio alle peculiarità della W15, a partire dalle alte temperature.

Ripercorrendo la stagione, già in più occasioni gli ingegneri di casa Mercedes avevano sottolineato una certa tendenza nel faticare con temperature più alte, come si era visto ad esempio a Melbourne, per poi trovare qualcosa in più con una pista più fresca. Una caratteristica curiosa, soprattutto pensando che proprio la Mercedes qui lo scorso anno era riuscita a fare la pole position con temperature che superavano i 45 gradi, non distanti da quelle di fine FP2.

Non a caso, piloti e team hanno parlato proprio di aspetto a fine giornata, sottolineando come la carenza di grip avvertita al venerdì sia legata anche proprio alle temperature, non solo dell’asfalto ma anche di esercizio delle gomme.

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15 Foto di: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Nonostante i recenti successi, che hanno portato a due vittorie consecutive in Austria e a Silverstone, la Mercedes si aspettava di faticare nelle condizioni di caldo prevalenti nell'estate ungherese.

Hamilton è riuscito a concludere al 10° posto nelle FP1 e si è migliorato fino al settimo nella seconda sessione, mentre il suo compagno di squadra George Russell ha ottenuto un quarto e un quinto posto nelle due libere del venerdì.

"Oggi non è stata una buona giornata, davvero. Il tempo è caldo ed è bello essere qui, ma oggi non eravamo in forma. La macchina non dava un buon feeling a livello di set-up, ma credo che abbiamo un'idea del perché e lavoreremo durante la notte, ma non è stata la migliore preparazione finora", ha spiegato Hamilton.

Dopo aver faticato maggiormente in FP1, quando la temperatura dell’asfalto è arrivata a toccare quasi i 60 gradi, con una pista più fresca al pomeriggio Hamilton ha trovato maggiore fiducia, senza che sulla vettura venissero apportate particolari modifiche di assetto tra le due sessioni.

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images

"Abbiamo apportato piccole modifiche tra le FP1 e le FP2, ma la macchina era praticamente la stessa. C'è un particolare che abbiamo lasciato e che cambieremo questo fine settimana e su cui probabilmente dovremo tornare".

“Per il resto, credo che non siamo riusciti a trovare il ritmo che avevano gli altri oggi, ma il passo del long run era abbastanza buono alla fine. La sensazione è stata solo quella di non riuscire a fare il passo migliore a causa del caldo", ha aggiunto Hamilton, menzionando come le prestazioni sembrino più convincenti sulla lunga che sulla breve distanza, dove hanno dimostrato di patire il secondo settore e, più in particolare, la sequenza a media-alta velocità, mostrandosi più vicino nelle curve a bassa percorrenza.

Il responsabile delle operazioni in pista della Mercedes, Andrew Shovlin, aveva già sottolineato in passato che le alte temperature tendono a mettere maggiormente in crisi la W15, come menzionato dallo stesso James Allison dopo il Gran Premio d’Australia per spiegare le fluttuazioni a livello di performance anche nello stesso weekend.

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15 Foto di: Andy Hone / Motorsport Images

Tuttavia, ha dichiarato che il weekend magiaro rappresenta una buona opportunità per il team di lavorare sul team e capire come trovare una soluzione sul medio termine.

"Abbiamo ancora un punto interrogativo sulle prestazioni in condizioni di gran caldo", ha detto Shovlin. "Domenica farà molto caldo. È su questo che stiamo lavorando. Ma non ci darei per favoriti”.



"È un buon circuito per testare questo aspetto. E quando si cerca di concentrarsi su un'area, se questa è il surriscaldamento del posteriore, il posto migliore per imparare e capire i propri problemi è un circuito che esacerba quel problema, anche se preferiremmo condizioni simili a Silverstone. Ma non lo sono, e per noi è un buon posto per lavorare su questo problema".