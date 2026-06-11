F1 | Leclerc non arretra: “Andiamo nella direzione di Lewis, mi serve una frenata più costante”

Charles Leclerc non fa passi indietro. Alla vigilia del weekend di Barcellona il pilota monegasco è tornato sulla vicenda legata ai freni che ha animato il post-gara di Monte Carlo. Le sue risposte sono state articolate, senza mai citare direttamente le aziende coinvolte, ma i messaggi lanciati sono apparsi molto chiari.

“Quando parlo di qualcosa è perché ho fatto delle verifiche, non ho molto da aggiungere”, ha esordito Charles, confermando poi che domani proverà dischi e pastiglie della Carbon Industries, allineandosi alla scelta fatta da Lewis Hamilton a partire dal Gran Premio del Giappone.

“Credo sia chiaro che cambieremo un po' la configurazione – ha spiegato Leclerc – quanto cambierà non posso ancora dirlo, perché devo prima fare i test e verificare il tutto. Non mi aspetto una rivoluzione, ma in alcune situazioni specifiche credo che sarà più facile da gestire. Vedrò domani come andrà”.

Complice una precedente risposta fornita da Hamilton, Leclerc ha anche spiegato come a Suzuka sia nata la decisione di proseguire con una configurazione diversa rispetto a quella del compagno di squadra.

“Differenziare le due monoposto è stata una scelta presa come team. Poi gli ultimi due weekend sono stati più difficili di quanto mi aspettassi inizialmente. Adesso stiamo andando nella direzione di Lewis. Cosa mi serve? Una frenata costante e omogenea. È tutto ciò di cui ho bisogno”.

Nelle due sessioni di prove libere in programma domani le novità per Leclerc non riguarderanno però soltanto l'impianto frenante. Ferrari porterà infatti a Barcellona un pacchetto di aggiornamenti destinato a definire la configurazione con cui la SF-26 affronterà la fase centrale della stagione.

“Stiamo introducendo diverse nuove componenti in questo fine settimana – ha commentato Charles – il team ha lavorato molto per portare in pista questi sviluppi e sono convinto che rappresenteranno un passo avanti. Le prove di domani saranno molto importanti per acquisire fiducia con tutte le novità presenti sulla monoposto e assicurarmi di riuscire a massimizzare il potenziale della vettura in vista delle qualifiche”.

Leclerc ha anche ammesso di avere voglia di lasciarsi alle spalle il fine settimana di Monaco. Tornare in macchina rappresenterà il passaggio definitivo per archiviare un weekend deludente sul piano dei risultati e segnato dalle polemiche nate attorno alla questione freni.

“Monaco è una pista che per me conta più di altre – ha ammesso – anche se i punti assegnati la domenica sono gli stessi. Ci tengo davvero tanto a fare bene lì e, dopo quanto accaduto, è stato un po' più difficile voltare pagina rispetto ad altri weekend. Per questo non vedo l'ora di tornare in macchina domani”.

Charles ha poi elogiato il rendimento di Hamilton in questa prima parte di stagione. “Lewis è molto, molto forte. Questa monoposto è più congeniale a lui rispetto alla precedente”.

Infine, Leclerc ha ribadito di non considerare ancora chiusa la lotta per il titolo mondiale. “Ci crederò fino alla fine. Lo sviluppo giocherà un ruolo molto importante e, se tutto andrà nella giusta direzione, credo che nessun traguardo sia impossibile. Certo, non possiamo perdere troppo tempo perché Kimi finora è stato perfetto e recuperare tutti i punti che sta accumulando sarà molto difficile anche se dovessimo arrivare ad avere la macchina più veloce. Kimi sta facendo un lavoro incredibile e anche la Mercedes ha fatto un lavoro incredibile, ma io non mi arrendo”.