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F1 | Aston Martin svela il motivo dell'incidente di Stroll al GP di Monaco

Mike Krack ha spiegato cosa abbia beffato Lance Stroll al giro 60 del GP di Monaco. Il canadese è finito contro il muro della Antony Noghes per avere eseguito una richiesta del suo team. Ecco quale.

Giacomo Rauli
Giacomo Rauli
Pubblicato:
Lance Stroll, Aston Martin Racing

Lance Stroll, Aston Martin Racing

Foto di: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Quattro giorni dopo l'incidente all'Antony Noghes di Lance Stroll, Aston Martin Racing ha dato una spiegazione legata alle motivazioni che hanno portato il pilota canadese al ritiro al giro 60 del Gran Premio di Monaco, andato in scena lo scorso fine settimana sul tracciato cittadino di Monte-Carlo.

L'impatto con le barriere di Stroll aveva causato l'unico ingresso della Safety Car (con l'incidente di Leclerc era stata esposta la bandiera rossa per permettere ai commissari di sistemare le barriere e alla direzione gara di valutare le condizioni dell'asfalto), portando per altro il canadese ad arrabbiarsi non poco per l'accaduto.

"Stavamo semplicemente cercando di portare a termine la gara, e poi abbiamo avuto dei problemi al freno motore per tutta la gara", ha detto Stroll a fine gara. "Per tutta la stagione abbiamo avuto questo problema". 

"In qualche curva ti spinge, in altre invece è come se ti trattenesse e fa cose differenti ogni volta. Dunque, per quanto riguarda quella particolare curva, mi ha praticamente spinto contro il muro, come se l'acceleratore fosse spinto al 50%. Come se fosse bloccato".

Il problema al freno motore e del propulsore in generale è stato ammesso anche da Aston Martin e Honda, ma nel caso specifico dell'incidente, a portare Lance contro il muro è stato un altro fattore.

Motorsport.com, già domenica scorsa, vi aveva fatto notare come nel giro dell'incidente Stroll avesse innestato la prima marcia per affrontare l'Antony Noghes. Quella era stata la prima e unica volta nel corso dei 60 passaggi svolti, perché fino al giro 59 Lance aveva usato la seconda (è possibile notarlo nel grafico che trovate qui sotto).

Confronto marcia Stroll nel momento dell'incidente e nei giri precedenti

Confronto marcia Stroll nel momento dell'incidente e nei giri precedenti

E proprio quella spiegazione che avevamo provato a darvi pochi giorni fa, è stata confermata da Aston Martin. Oggi Mike Krack, nel corso della conferenza stampa tenuta nel giovedì del Gran Premio di Catalogna al Montmelò, ha spiegato il motivo che ha portato Stroll a finire a muro in quel modo.

"È stata una situazione molto sfortunata. Durante la gara abbiamo avuto alcuni problemi di cui Honda ha parlato, che siamo riusciti in parte a mitigare tramite modifiche ai settaggi".

"Avevamo chiesto ai piloti di utilizzare le marce più basse possibili in alcune sezioni del tracciato, per ottimizzare il boost, il recupero energetico e il funzionamento del motore. Continuavamo a chiederglielo, ma loro ci rispondevano che la guidabilità non era sufficientemente buona".

"A un certo punto Lance ha provato a utilizzare anche la prima marcia per vedere se la situazione migliorava. Ha avvertito nuovamente quella sensazione di “calcio”, una sorta di spinta improvvisa che lo ha portato fuori traiettoria".

"Parliamo di pochi centimetri. Guardando la telemetria e le immagini onboard si vede che c’erano detriti e pietrisco sulle gomme e, da quel momento, non c’era più margine per recuperare la vettura, un po’ come è successo anche a Charles (Leclerc, andato a muro anche lui alla Antony Noghes pochi minuti più tardi rispetto a Stroll)".

"Considerando le sensazioni che aveva già avuto all’inizio della gara, è comprensibile che abbia attribuito l’episodio alla power unit o al motore. Noi riteniamo invece che ci sia ancora molto lavoro da fare sul cambio e pensiamo che quella possa essere stata l’origine principale del problema".

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