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F1 | Ferrari: Leclerc con il disco Carbone Industrie, ma ecco perché il tema frenata resta complesso

Dopo il crash di Monaco, anche il monegasco ha deciso di seguire la strada tracciata da Hamilton: a Barcellona il materiale d'attrito sarà francese su impianto Brembo. Scopriamo perché è diventato complicato trovare il giusto feeling in staccata con questa monoposto 2026.

Franco Nugnes
Franco Nugnes
Modificato:
Dettaglio tecnico Ferrari SF-26

Come aveva anticipato il nostro Roberto Chinchero, anche Charles Leclerc si è convertito a montare i dischi e le pastiglie della Carbone Industrie nel GP della Catalunya in programma a Barcellona, pur mantenendo l'impianto Brembo sia in F1 che in Endurance, dal momento che non c'è alcuna intenzione di rompere una collaborazione che dura da oltre 50 anni.  

Se Lewis Hamilton aveva scelto il materiale della multinazionale francese già in occasione del GP del Giappone, il monegasco si è allineato al sette volte campione del mondo in Spagna, dopo l’incidente durante il GP di Monaco alla curva Antony Noghes. 

Charles Leclerc, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari

Charles aveva spiegato così l'urto contro le barriere: “I freni posteriori non funzionavano – ha spiegato Charles – sapevo che non stavano funzionando bene già prima della ripartenza, perché fin dall'ingresso della safety car vedevo le temperature e letteralmente non funzionavano. Per quanto abbia frenato, i posteriori non si scaldavano e non si riattivavano più, quindi non potevo fare assolutamente nulla”. 

Il monegasco farà una prova in FP1: si augura che il problema che accusa dal GP del Canada venga completamente risolto. Quest’anno, con l’aumento della potenza del motore elettrico a 350 kW, la frenata sul treno posteriore è generata per lo più dal sistema rigenerativo di quanto non avvenga con il tradizionale sistema idraulico.  

Dettaglio tecnico Ferrari SF-26

Dettaglio tecnico Ferrari SF-26

Foto di: AG Photo

Fondamentale, quindi, è diventata la funzione del brake-by-wire, il sistema elettronico che riconosce nel retrotreno quale deve essere la decelerazione richiesta all’azione sul pedale del pilota. Una centralina, infatti, gestisce elettronicamente la ripartizione frenante: con le monoposto 2026 l'azione dei freni meccanici avviene solo quando il recupero di energia del motore elettrico (MGU-K) non è sufficiente, per cui l’impianto dissipativo entra in azione solo in certi casi.  

Per il team, quindi, diventa molto importante saper gestire al meglio la distribuzione dell’energia per integrare il funzionamento del brake by wire con la frenata dissipativa. Il rischio, in certe situazioni, è che il pilota si trovi con il disco posteriore troppo freddo perché è chiamato a funzionare non in continuità, ma solo in certi picchi. 

È più facile capire, quindi, quali possono essere state le difficoltà a Monaco (e Canada) di Leclerc che ha perso la fiducia in staccata (una delle sue migliori caratteristiche) non trovando una frenata ripetibile e, quindi, pienamente sicura.

La Scuderia ha la piena facoltà di mettere il suo pilota nella migliore condizione possibile, senza che siano state fatte delle valutazioni sul materiale fornito da Brembo, perché quando si parla di frenata e di feeling in staccata gli argomenti da approfondire sono molti e diversi.

Leclerc si converte alla scelta fatta dal compagno di squadra, ma, come si può immaginare, non è detto che la soluzione dei guai passi solo dal cambio di materiale, visto che in ballo c’è anche il brake by wire (quest’anno pare di realizzazione Ferrari, come stanno facendo un po’ tutte le squadre per contenere i costi del Budget Cap) e la portata dell’impianto di raffreddamento che va modificato in funzione delle caratteristiche di ogni tracciato.  

Come si sarà capito la questione investe il feeling del pilota nel momento delicato della decelerazione: l’impianto deve funzionare perfettamente sia alle alte che alle basse temperature. Charles è convinto di poter ritrovare la fiducia nella SF-26: il tarlo, il dubbio che lo ha condizionato nel Principato va superato. 

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