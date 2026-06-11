F1 | Simulazione MegaRide: a Montmelò serve un assetto rigido per lottare contro i carichi laterali

Kimi Antonelli confermerà il suo momento d’oro? A una sola settimana dall’ultimo Gran Premio vinto a Monte Carlo , il circus della Formula 1 torna subito in pista a Montmelò per il Gran Premio di Barcellona-Catalunya, con il giovane italiano sempre al centro dell’attenzione.

Il Gran Premio di Monaco è stato ricco di colpi di scena fin dal via, con Max Verstappen costretto al ritiro nelle prime fasi. Nel finale è arrivato anche l’abbandono della Ferrari di Charles Leclerc, finito contro le barriere all’ultima curva.

In mezzo, il dominio assoluto di Antonelli, che ha conquistato la sua quinta vittoria consecutiva. Alle sue spalle un Lewis Hamilton in grande spolvero e Isack Hadjar, capace di portare a termine la gara nonostante grossi problemi al motore.

Ancora anonima, invece, la prova della McLaren: Piastri ha chiuso quarto, anche grazie alle numerose penalità inflitte agli altri piloti, mentre Norris è stato nuovamente costretto al ritiro.

Grafico MegaRide, GP di Barcellona Foto di: MegaRide

Pirelli sceglie una mescola più morbida

Dopo un circuito anomalo come Monte Carlo, Barcellona rappresenta quasi l’opposto: una pista completa, severa e molto più indicativa sull’efficienza globale di una monoposto.

Il tracciato combina lunghi tratti full-throttle, curve lente che esaltano la trazione e soprattutto sezioni ad alta energia laterale, dove contano stabilità aerodinamica, piattaforma meccanica e gestione degli pneumatici.

Nonostante i due rettilinei principali, la configurazione aerodinamica tende quindi a privilegiare il carico. Il tempo sul giro si costruisce soprattutto nei primi due settori, dove curve come la 3 e la 9 richiedono elevata stabilità in appoggio e buona consistenza del bilanciamento alle alte velocità.

Anche il setup sospensivo segue questa logica: serve una piattaforma rigida e ben controllata per limitare rollio, variazioni di altezza da terra e migrazione del carico aerodinamico nelle curve veloci. Il compromesso è mantenere sufficiente compliance meccanica nelle fasi di trazione e sui cordoli, senza penalizzare la precisione dell’anteriore.

Sul fronte gomme, Barcellona è, notoriamente, molto severa. Le lunghe curve destrorse generano carichi laterali prolungati e un elevato stress termico, in particolare sull’anteriore sinistra. Per il 2026 Pirelli ha scelto C2, C3 e C4, una selezione più morbida rispetto al 2025, con l’obiettivo di aumentare il degrado strategico e rendere più probabile una gara a due soste.

Grafico MegaRide, GP di Barcellona Foto di: MegaRide

Elevato stress termico sulle gomme

Dalle analisi degli ingegneri MegaRide, al contrario di quanto visto nella gara precedente, emerge chiaramente l’elevato stress termico agente sugli pneumatici.

Il grafico delle temperature evidenzia diversi punti critici. Il primo è curva 3, un lunghissimo curvone a destra che si percorre in piena accelerazione. Il secondo è curva 10, che arriva al termine di un lungo rettilineo e richiede quindi una forte frenata in ingresso e un’ottima trazione in uscita.

Attenzione anche alla curva finale, ex chicane modificata nel 2023: l’intervento ha reso il circuito più veloce, ma anche più esigente per le coperture, aumentando le sollecitazioni laterali che devono sopportare.

L’usura attesa è molto alta, prevalentemente di natura termica e accentuata dall’elevata abrasione dell’asfalto. A incidere ulteriormente sono i carichi laterali sostenuti che le vetture devono affrontare lungo il giro. Leggermente minore l’usura prevista sulla posteriore destra, per il minor numero di curve a sinistra.

I team proveranno a evitare le due soste

L’elevata usura e la gamma di durezza media scelta da Pirelli spingono i team verso una strategia basata su due soste. Saranno quindi fondamentali il tempismo dell’ingresso ai box e la precisione dei meccanici nell’esecuzione dei pit stop.

Anche su una pista dove i sorpassi non sono particolarmente difficili, le qualifiche restano molto importanti: partire nelle prime posizioni consente ai piloti di gestire meglio passo, degrado e temperature, senza dover inseguire la gara fin dal primo stint.