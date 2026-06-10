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F1 | Pirelli svela le mescole per i GP di Gran Bretagna e Austria

Pirelli ha annunciato quali gomme porterà per le gare che si terranno a Silverstone e a Spielberg. Saranno coinvolte tutte e 5 quelle della gamma 2026.

Giacomo Rauli
Giacomo Rauli
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Le nuove gomme della Pirelli

Le nuove gomme della Pirelli

Foto di: McLaren

A pochi giorni dal via del Gran Premio di Catalogna 2026 di Formula 1, Pirelli ha annunciato le mescole che porterà per altri due appuntamenti che si terrano nel corso dell'estate nel Vecchio Continente.

Stiamo parlando dei gran premi di Austria e Gran Bretagna, che si terranno rispettivamente al Red Bull Ring e a Silverstone. In questi due appuntamenti la gamma Pirelli 2026 sarà impiegata completamente.

Per quanto riguarda la pista di proprietà di Red Bull e che ospiterà il Gran Premio d'Austria, la selezione fatta da Pirelli è quella più morbida possibile.

Dunque vedremo impegnate C3, che saranno considerate le Hard, le C4 (Medium) e le C5 (Soft).

Il Red Bull Ring è il circuito con meno curve e con il tempo sul giro più breve tra quelli presenti nel calendario iridato. 

Le brusche frenate e accelerazioni determinate dalla conformazione della pista fanno sì che le gomme siano soggette a un degrado di origine prevalentemente termica, ma senza che gli assi siano sottoposti a elevate forze laterali.

 L’usura non è un fattore determinante, pur essendo l’asfalto del circuito datato e con un livello di rugosità elevato.

A Silverstone, invece, storica pista che ospita il Gran Premio di Gran Bretagna, saranno invece impiegate le tre mescole più dure-

Questo significa che Pirelli porterà in UK le C1 che saranno considerate le Hard, le C2 (Medium e le C3 (Soft).  

Il fine settimana del Gran Premio di Gran Bretagna avrà quest’anno il formato Sprint. 

La pista di Silverstone è una delle più lunghe del Mondiale ed è caratterizzata da curve percorse ad alta velocità che generano forze laterali molto elevate, simili a quelle che si registrano a Suzuka e Spa-Francorchamps. L’asse anteriore è di conseguenza il più sollecitato, con la gomma sinistra più soggetta a usura per la prevalenza di curve a destra. 

Pirelli è Title Sponsor del weekend di gara, così come lo sarà per il Gran Premio d’Italia, associando il proprio nome alle due gare storiche con il maggior numero di edizioni nel campionato di Formula 1.

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