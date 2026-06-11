F1 | Caso Monaco: il ricorso Alpine per la penalità a Gasly rischia di aprire un vaso di Pandora

Pierre Gasly giura di non aver fatto nulla di male per meritare le due penalità di Monaco che, alla fine, gli sono costate il podio. Questo è un ottimo motivo non solo per essere arrabbiati e frustrati, ma anche per fare quadrato con la squadra e spingere per ribaltare il risultato della gara. Tuttavia, se il ricorso dell'Alpine dovesse andare a buon fine, rischierebbe di scoperchiare un vero e proprio vaso di Pandora.

Gasly non è stato l'unico pilota penalizzato per un'infrazione che ritiene di non aver commesso. Il "festival delle penalità" di Monaco ha colpito anche uno dei principali contendenti al titolo, il che significa che le implicazioni vanno ben oltre la perdita, da parte del francese, di quello che avrebbe potuto essere il sesto podio in carriera in F1.

L'udienza di giovedì, prevista per le 13:00 CET alla presenza degli steward di Monaco e dei rappresentanti dell'Alpine, potrebbe gettare ulteriore benzina sul fuoco delle polemiche nate intorno alle penalità del Principato.

Following the late restart, Gasly moved up to fourth, with George Russell still yet to serve his penalty Photo by: Andrej Isakovic / AFP via Getty Images

Ci sono ancora molte incognite su cosa sia realmente accaduto. Ma una tale pioggia di sanzioni per eccesso di velocità suggerisce che la probabilità di un difetto nel sistema di misurazione sia di gran lunga superiore all'ipotesi che cinque piloti si siano improvvisamente dimenticati quando premere il limitatore.

Lo stesso Gasly, in un'emozionante intervista subito dopo il traguardo, è stato categorico: non solo sapeva per certo di non aver superato il limite, ma aveva persino preso ulteriori precauzioni attivando il limitatore in anticipo all'ingresso della corsia dei box. Anche gli altri piloti sanzionati sono stati altrettanto netti nel dichiarare di non aver commesso alcuna infrazione.

Il principale indiziato sembra essere la corsia dei box stessa o, più nello specifico, il sistema di cronometraggio utilizzato per monitorare i limiti di velocità nella pit lane. Piazzare semplicemente dei radar lungo il percorso non basterebbe, poiché lascerebbe ampi margini per aggirare la regola.

Se in autostrada si vuole evitare una multa per eccesso di velocità conoscendo la posizione dei controlli, basta rallentare in prossimità delle telecamere. Il sistema utilizzato in F1 è progettato proprio per impedire questo trucco: misura infatti il tempo impiegato per viaggiare tra i vari sensori nella pit lane, segnalando chiunque copra la distanza più velocemente di quanto farebbe restando sotto il limite.

Pierre Gasly, Alpine Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Vale la pena notare che l'intera infrastruttura di cronometraggio, compreso il sistema della corsia dei box, è fornita dalla Formula One Management. Questo aggiunge un ulteriore livello di complessità nell'individuare la radice del problema. In genere si tratta di un meccanismo efficiente e robusto, ma sembra che Monaco, con le caratteristiche uniche della sua pit lane, ne abbia messo a nudo un punto debole.

La spiegazione più probabile per questa pioggia di sanzioni è che i piloti stessero tagliando le traiettorie all'interno della corsia dei box. Non è ancora chiaro dove sia scattato esattamente il sistema, ma i sospetti ricadono sull'ingresso della pit lane dove i piloti girano a destra oltre la linea bianca e poi subito a sinistra, con molti che tagliano la piccola area davanti al garage della FIA, oppure all'uscita, dove le vetture passano sopra le linee bianche subito dopo i box Cadillac.

Curiosamente, sembra che nel box Alpine non sappiano con certezza dove sia stato rilevato il presunto eccesso di velocità di Gasly. Tuttavia, i rappresentanti del team insistono sul fatto che la taratura del limitatore su entrambe le vetture fosse conservativa, impostata per non superare i 59,5 km/h, ossia mezzo chilometro orario sotto il limite consentito.

"A essere sinceri, non capiamo perché le abbiamo prese", ha detto il boss dell'Alpine, Steve Nielsen, dopo la gara. "Non capiamo perché molte squadre le abbiano prese. Credo ci siano state sei infrazioni: tre del nostro team, una della Ferrari [Lewis Hamilton], una della McLaren [Oscar Piastri] e una della Mercedes [George Russell], il che è davvero insolito. È il genere di numeri che ci si aspetterebbe di vedere in un'intera stagione, e invece li abbiamo visti tutti oggi in una sola gara.

George Russell endured a difficult afternoon in Monaco Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

"Quindi abbiamo chiesto alla FIA una procedura chiamata 'Diritto di Revisione' (Right of Review). Non si tratta di una protesta o di un appello, è diverso. Ci permette di raccogliere tutti i nostri dati e le nostre prove, e ci consente di sederci al tavolo con la FIA per capire appieno come siano arrivati alla conclusione che abbiamo violato il limite di velocità in pit lane".

"Perché noi non crediamo di averlo fatto. Ma siamo aperti a farci mostrare se abbiamo sbagliato, quindi si tratta davvero di una conversazione aperta con la FIA su cosa avremmo potuto fare diversamente. O forse su cosa avrebbero potuto fare diversamente loro." Si tratta di una scelta di parole interessante, poiché Nielsen sottolinea di volere che sia la FIA a dimostrare il motivo per cui gli steward hanno comminato la penalità.

George Russell non solo ha subito una penalità per eccesso di velocità, ma ne ha rimediata una seconda per non averla scontata correttamente, vedendosi privato di un bottino pesante di punti. Nel suo caso, un semplice ricalcolo del tempo di gara non basterebbe a restituirgli il piazzamento "originale".

Sembra esserci disaccordo anche sul fatto che i team fossero stati avvisati o meno dei potenziali problemi legati alla configurazione del limitatore. Se la FIA ritiene di aver informato le squadre, l'Alpine è di tutt'altro avviso: la ripetuta insistenza di Nielsen nel dire "non capiamo" fotografa chiaramente la posizione della scuderia.

Starting ninth on the grid, Gasly overtook Lando Norris on the opening lap Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Nei documenti ufficiali della FIA non c'era alcuna menzione di un simile avvertimento. Resta quindi da capire cosa ci fosse di diverso rispetto alle passate edizioni del Gran Premio di Monaco, dato che è la prima volta in assoluto che emerge un problema del genere.

Il precedente più immediato risale al Gran Premio di Singapore del 2009, quando Sebastian Vettel subì un drive-through per eccesso di velocità in pit lane. In seguito, il tedesco spiegò di non aver mai superato il limite effettivo, ma di aver semplicemente tagliato la traiettoria all'ingresso dei box, invocando già all'epoca modifiche al sistema di cronometraggio.

Un dettaglio cruciale è che gli steward non sono dipendenti né della FIA né della Formula 1. Operano come un organo indipendente: sarebbe quindi concettualmente sbagliato presumere che il loro obiettivo sia evitare di creare grattacapi alla FIA .Di conseguenza, la possibilità che accolgano le ragioni dell'Alpine non è pari a zero.

Dopotutto, i verdetti dei commissari includono regolarmente una dichiarazione standard: "Le decisioni degli steward sono prese in modo indipendente dalla FIA e si basano esclusivamente sui regolamenti, sulle linee guida pertinenti e sulle prove presentate". Non sarebbe certo la prima volta, d'altronde, che il collegio giudicante critica la FIA, le strutture del circuito o i sistemi utilizzati per far rispettare le regole.

Pierre Gasly, Alpine Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

In seguito al Gran Premio degli Stati Uniti del 2023, i commissari definirono "completamente insoddisfacenti" i meccanismi utilizzati per monitorare i limiti della pista, poiché le telecamere a circuito chiuso non fornivano una visuale abbastanza chiara per determinare se fossero state commesse delle infrazioni.

In quell'occasione, la Haas cercò di far guadagnare posizioni a Nico Hulkenberg ricorrendo proprio al Diritto di Revisione, sostenendo che altri piloti avessero ripetutamente violato i track limits e andassero quindi penalizzati. Tuttavia, i onboard presentati dal team vennero respinti poiché non considerati "nuovi": pur essendo ritenuti "significativi", erano rimasti a disposizione per tutta la durata della gara.

Uno dei possibili argomenti a Monaco è che al collegio giudicante non siano stati forniti gli strumenti adeguati per far rispettare le regole. Il sistema nasce per dare informazioni precise e stabilire con certezza se applicare o meno una sanzione; in questo caso, l'Alpine potrebbe sostenere che la tecnologia non fosse semplicemente idonea allo scopo e gli steward, alla fine, potrebbero persino concordare.

Che gli steward del Gran Premio di Monaco fossero a conoscenza o meno delle falle di un sistema che sanzionava i piloti senza un effettivo eccesso di velocità, resta di per sé un interrogativo affascinante. Molti dettagli diventeranno probabilmente più chiari dopo l'udienza di giovedì anche se, proprio come per il caso Haas nel 2023, appare decisamente improbabile che il verdetto della pista possa essere ribaltato.

Un possibile esito è che la FIA, in sinergia con la FOM, si veda costretta a rivedere le modalità di monitoraggio dei limiti di velocità in pit lane, specialmente su tracciati unici come quello del Principato. Questo, tuttavia, difficilmente restituirà il podio a Gasly — così come non restituirà a George Russell i punti preziosi persi nei confronti di Kimi Antonelli in classifica piloti.