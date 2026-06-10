F1 | Motori 2027: trovato il giusto compromesso con solo il 5% di aumento del carburante

La FIA non ha ufficializzato la distribuzione dell’ADUO ai Costruttori che ne hanno il diritto, ma ha definito le regole dei motori 2027. Alla fine si è trovata una quadra con una soluzione di compromesso rispetto alla proposta della Federazione Internazionale per andare subito al 60% di potenza endotermica e 40% elettrica.

Possiamo dire che ha prevalso la logica: come avevamo anticipato su Motorsport.com, l’aumento della portata del carburante sarà solo del 5% rispetto alla richiesta del 13% che, invece, diventerà attiva dal 2028, anno in cui le power unit verranno congelate.

L’incremento di potenza sarà quindi di 20 kW, passando dagli attuali 400 kW ai 420 kW (pari a 563 cavalli mal contati), mentre il muro dei 450 kW lo si toccherà nel 2028.

Per contro è stata decisa una riduzione della potenza elettrica della MGU-K che scenderà l’anno prossimo subito a 300 kW dagli attuali 350 kW, senza ulteriore variazione dal 2028 in poi. Non cambia l’Overtake Mode che resta fisso a 350 kW, mentre la ricarica di energia verrà portata a 375 kW nel 2027 e a 400 kW nel 2028, partendo dagli attuali 350 kW.

Dopo una lunga trattiva, quindi, si è arrivati a una ripartizione della potenza che sarà di 58-42 l’anno prossimo e si arriverà al fatidico 60-40 nel 2028. I Costruttori come Ferrari e Audi che temevano il rischio di mettere mano a motore, cambi e telai hanno avuto la garanzia che non sarà necessario intervenire sull’hardware perché l’aumento della portata del carburante non sarà tale da mettere a rischio l’affidabilità della meccanica e la capienza degli attuali serbatoi.

Si è trovato un logico punto di congiunzione che evita una spaccatura fra i Costruttori di power unit, consentendo a chi potrà fare affidamento sull’ADUO di effettuare gli sviluppi già programmati. Siamo certi che adesso che è stato trovato il giusto punto di equilibrio fra i motoristi, ci sarà anche l’ufficializzazione di chi potrà lavorare sugli aggiornamenti dei 6 cilindri da subito...

Il presidente della FIA, Ben Sulayem ha commentato: "La Formula 1 si è sempre evoluta per affrontare nuove sfide e cogliere nuove opportunità. Queste modifiche proposte riflettono il lavoro di collaborazione che si sta svolgendo in tutto il mondo dello sport per garantire che i regolamenti continuino a supportare gare emozionanti, innovazione tecnologica e sostenibilità a lungo termine".

"La FIA ha la responsabilità di proteggere il futuro del Campionato e questi perfezionamenti fanno parte di tale impegno. È lavorando insieme che plasmeremo il futuro del nostro sport e offriremo emozioni ai fan di tutto il mondo. Vorrei ringraziare lo staff della FIA, i team, il Formula One Group e i Costruttori di power unit per questo approccio costruttivo".