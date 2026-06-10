WEC | Le Mans, Libere 2: la notte sorride a Toyota e Ferrari

Terminate le Qualifiche, il tramonto ha lasciato spazio al buio della notte e anche a temperature decisamente più basse per i 120' di Prove Libere 2 che i piloti del FIA WEC e gli invitati di ACO hanno affrontato, principalmente con lo scopo di mettere insieme informazioni e dati in vista della gara.

Le scelte di chi monta le Michelin sono ricadute sulle mescole medie e morbide, usate e nuove, provando anche il passo con differenti carichi di carburante che alla fine hanno regalato una classifica differente rispetto alle precedenti uscite, tenendo anche conto che ognuno ha seguito il proprio programma.

In Classe HYPERCAR a svettare è per la prima volta una Toyota a svettare per mano di Kamui Kobayashi, autore del 3'26"239 che nei minuti finali gli ha consentito di superare la Ferrari #83 di AF Corse, regolando anche le Cadillac di Wayne Taylor Racing #101 e Jota #12, terza e quinta, divise dalla Alpine #36, tutte nello spazio di 0"104.

Sesto tempo per la Genesis #19 che ha dietro la Toyota #8, entrambe con più di mezzo secondo di ritardo dal leader, poco più lontana da loro la Aston Martin #007 che è saltata davanti alle BMW a chiudere la Top10 a +1", mentre le Ferrari #50 e #51 sono 11a e 16a, e le Peugeot che restano mestamente in fondo al gruppo.

Foto di: Emanuele Clivati | AG Photo

In Classe LMP2 Esteban Masson sulla Oreca-Forestier by Panis #29 firma il riferimento in 3'33"645 battendo ampiamente la Crowdstrike-APR #4 - prima PRO/AM - e la Inter Europol #43.

In Top5 ci sono anche Proton-Seven X Seven #9 e Idec Sport #28, seguono TDS Racing #14 e AF Corse #183, rispettivamente seconda e terza PRO/AM.

Nei primi 10 si piazzano anche Duqueine #30, CLX #37 e Nielsen Racing #24.

Foto di: Emanuele Clivati | AG Photo

In LMGT3 partiamo riferendo subito la notizia che la Corvette-TF Sport #34, prima nella sessione di Qualifica, è stata squalificata per non essere risultata conforme alle regole riguardo il diffusore posteriore.

Ciò significa che la Z06 griffata Team Turkey sarà costretta a scattare dal fondo dello schieramento in gara e in Hyperpole salirà la Mercedes-Iron Lynx QMMF #62.

Nelle prove appena terminate, subito al comando la BMW-WRT #32 di Augusto Farfus in 3'55"132 con un discreto margine sulla Mercedes-Iron Lynx #61 e la Porsche-Manthey #92.

La McLaren-Garage 59 #10 sale quarta terminando davanti alle Ferrari-Vista AF Corse #21 e #54, tra le quali si infila la Aston Martin-HoR #23.

Settima la Mercedes-Iron Lynx #79 a +0"7, completano l'elenco dei migliori dieci la Lexus-ASP #78 e Corvette-TF #33.

FIA WEC - 24h di Le Mans: Prove Libere 2