F1 | Vasseur: "Ripartiamo e il nostro approccio non cambia: concentrati su noi stessi, una gara per volta"

Seconda posizione nel Mondiale Piloti con Lewis Hamilton, il quale si trova a 50 punti di distacco dal leader Andrea Kimi Antonelli. Seconda posizione nel Mondiale Costruttori, staccata di 72 punti dalla Mercedes.

La Ferrari riparte da qui e lo fa in questo fine settimana al Gran Premio d'Olanda, previsto sulla storica pista di Zandvoort. La seconda parte della stagione, il tour de force decisivo per ciò che riguarda la lotta per il titolo iridato, è al passo d'inizio. Da ora in poi i punti assegnati saranno sempre i medesimi, ma avranno un peso specifico differente.

Eppure il diktat a Maranello è sempre lo stesso di inizio stagione: si prende gara dopo gara, guardando al presente e mai al futuro. Si guarda in casa propria, mai a quella degli avversari.

La strada tracciata da Frédéric Vasseur, almeno sino a oggi, ha riportato la Ferrari a essere la seconda forza del Mondiale per prestazioni e classifiche. Un cammino decisamente più virtuoso rispetto a quello del 2025 - ed era auspicato - ma un discorso sono le speranze, un altro è mettere tutto in pratica.

E la Ferrari, forte delle due vittorie ottenute da Hamilton a Barcellona e da Leclerc a Silverstone, riparte con fiducia verso la parte decisiva del Mondiale 2026.

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari Foto di: Dom Gibbons / Formula 1 via Getty Images

"Zandvoort segna l’inizio della seconda parte della stagione: il nostro approccio resta lo stesso, affrontare una gara alla volta concentrarci su noi stessi", ha dichiarato il team principal della Ferrari, Frédéric Vasseur, alla vigilia del fine settimana olandese. "Abbiamo ricaricato le batterie e siamo pronti per quella che ci aspettiamo essere una competizione molto serrata".

Zandvoort, oltre alle sue caratteristiche peculiari, proporrà anche una sfida in più per piloti e team: il fine settimana Sprint. Ciò significa che i protagonisti avranno meno tempo per mettere a punto le monoposto per qualifiche e gara.

Giocherà così un ruolo fondamentale la preparazione fatta a casa. E la Ferrari, almeno negli ultimi anni, ha sempre fatto valere le proprie capacità in tal senso.

"Come sempre con il formato Sprint, avremo a disposizione una sola sessione di prove libere prima della Sprint Qualifying, il che rende ancora più importante la preparazione e il fatto di riuscire a fare tutto nel modo giusto fin dai primi giri", ha proseguito Vasseur.

"Zandvoort è una pista impegnativa sia per i piloti sia per le vetture e il nostro obiettivo sarà metterci nella migliori condizioni possibili per sfruttare al massimo le opportunità che si presenteranno".