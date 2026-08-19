Vai al contenuto principale

Registrati gratis

  • Accedi rapidamente ai tuoi articoli preferiti

  • Gestisci le notifiche sulle informazioni dell'ultimo minuto e dei tuoi piloti preferiti

  • Fai sentire la tua voce commentando l'articolo

Consigliato per te

Torna YouTester, il talent di Motor1.com per diventare giornalisti dell’auto

Prodotto
Motor1.com Italia
Torna YouTester, il talent di Motor1.com per diventare giornalisti dell’auto

Macau | Mercedes torna a correre la FIA GT World Cup con Engel, Auer e Fong

GT
FIA GT World Cup: Macau
Macau | Mercedes torna a correre la FIA GT World Cup con Engel, Auer e Fong

Colapinto sugli abusi online in F1: "Dobbiamo porre un limite a tutto questo"

Formula 1
Olanda
Colapinto sugli abusi online in F1: "Dobbiamo porre un limite a tutto questo"

Formula E: perché l'accordo con Disney+ è la scommessa che può darle la dimensione che insegue da anni

Formula E
Formula E: perché l'accordo con Disney+ è la scommessa che può darle la dimensione che insegue da anni

F1 | Haas: anche Jack Doohan in corsa per il 2027, a Jerez avrà la sua occasione

Formula 1
F1 | Haas: anche Jack Doohan in corsa per il 2027, a Jerez avrà la sua occasione

MotoGP | Aldeguer torna in pista con la Panigale a Cartagena e mette nel mirino Aragon

MotoGP
MotoGP | Aldeguer torna in pista con la Panigale a Cartagena e mette nel mirino Aragon

F1 | Ferrari: proseguono i test per il motore ADUO2, novità al fondo per Zandvoort, ma non solo

Formula 1
Olanda
F1 | Ferrari: proseguono i test per il motore ADUO2, novità al fondo per Zandvoort, ma non solo

F1 | Sainz crede ancora nella Williams: Carlos ha rinnovato con un accordo pluriennale

Formula 1
Olanda
F1 | Sainz crede ancora nella Williams: Carlos ha rinnovato con un accordo pluriennale
Ultime notizie
Formula 1 Olanda

F1 | Vasseur: "Ripartiamo e il nostro approccio non cambia: concentrati su noi stessi, una gara per volta"

Il team principal della Ferrari conferma la linea avuta dal team di Maranello nella prima parte della stagione 2026 di F1. A Zandvoort la Rossa proverà a sfruttare una delle sue caratteristiche: preparare bene i weekend Sprint.

Giacomo Rauli
Giacomo Rauli
Modificato:
Frederic Vasseur, Ferrari

Frederic Vasseur, Ferrari

Foto di: James Sutton / LAT Images via Getty Images

Seconda posizione nel Mondiale Piloti con Lewis Hamilton, il quale si trova a 50 punti di distacco dal leader Andrea Kimi Antonelli. Seconda posizione nel Mondiale Costruttori, staccata di 72 punti dalla Mercedes. 

La Ferrari riparte da qui e lo fa in questo fine settimana al Gran Premio d'Olanda, previsto sulla storica pista di Zandvoort. La seconda parte della stagione, il tour de force decisivo per ciò che riguarda la lotta per il titolo iridato, è al passo d'inizio. Da ora in poi i punti assegnati saranno sempre i medesimi, ma avranno un peso specifico differente.

Eppure il diktat a Maranello è sempre lo stesso di inizio stagione: si prende gara dopo gara, guardando al presente e mai al futuro. Si guarda in casa propria, mai a quella degli avversari. 

La strada tracciata da Frédéric Vasseur, almeno sino a oggi, ha riportato la Ferrari a essere la seconda forza del Mondiale per prestazioni e classifiche. Un cammino decisamente più virtuoso rispetto a quello del 2025 - ed era auspicato - ma un discorso sono le speranze, un altro è mettere tutto in pratica. 

E la Ferrari, forte delle due vittorie ottenute da Hamilton a Barcellona e da Leclerc a Silverstone, riparte con fiducia verso la parte decisiva del Mondiale 2026.

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Foto di: Dom Gibbons / Formula 1 via Getty Images

"Zandvoort segna l’inizio della seconda parte della stagione: il nostro approccio resta lo stesso, affrontare una gara alla volta concentrarci su noi stessi", ha dichiarato il team principal della Ferrari, Frédéric Vasseur, alla vigilia del fine settimana olandese. "Abbiamo ricaricato le batterie e siamo pronti per quella che ci aspettiamo essere una competizione molto serrata". 

Zandvoort, oltre alle sue caratteristiche peculiari, proporrà anche una sfida in più per piloti e team: il fine settimana Sprint. Ciò significa che i protagonisti avranno meno tempo per mettere a punto le monoposto per qualifiche e gara.

Giocherà così un ruolo fondamentale la preparazione fatta a casa. E la Ferrari, almeno negli ultimi anni, ha sempre fatto valere le proprie capacità in tal senso.

"Come sempre con il formato Sprint, avremo a disposizione una sola sessione di prove libere prima della Sprint Qualifying, il che rende ancora più importante la preparazione e il fatto di riuscire a fare tutto nel modo giusto fin dai primi giri", ha proseguito Vasseur. 
"Zandvoort è una pista impegnativa sia per i piloti sia per le vetture e il nostro obiettivo sarà metterci nella migliori condizioni possibili per sfruttare al massimo le opportunità che si presenteranno".

Leggi anche:

Condividi o salva questo articolo

Articolo precedente F1 | Ufficiale: Lawson sostituirà l'infortunato Hadjar in Red Bull al GP d'Olanda
Prossimo Articolo F1 | Sainz crede ancora nella Williams: Carlos ha rinnovato con un accordo pluriennale

Top Comments
More from
Giacomo Rauli

F1 | Ufficiale: Lawson sostituirà l'infortunato Hadjar in Red Bull al GP d'Olanda

Formula 1
Formula 1
Olanda
F1 | Ufficiale: Lawson sostituirà l'infortunato Hadjar in Red Bull al GP d'Olanda

WRC | Il mondo dei rally è in lutto: è morto Alex Fiorio

WRC
WRC
WRC | Il mondo dei rally è in lutto: è morto Alex Fiorio

F1 2026 | Ecco gli orari TV di Sky, Now e TV8 del Gran Premio di Olanda

Formula 1
Formula 1
Olanda
F1 2026 | Ecco gli orari TV di Sky, Now e TV8 del Gran Premio di Olanda
More from
Lewis Hamilton

F1 | Ferrari: proseguono i test per il motore ADUO2, novità al fondo per Zandvoort, ma non solo

Formula 1
Formula 1
Olanda
F1 | Ferrari: proseguono i test per il motore ADUO2, novità al fondo per Zandvoort, ma non solo

F1 | Ceccarelli: "Con l'intelligenza artificiale i piloti devono sfruttare la flessibilità cognitiva"

Formula 1
Formula 1
Olanda
F1 | Ceccarelli: "Con l'intelligenza artificiale i piloti devono sfruttare la flessibilità cognitiva"

F1 | L'ala Macarena continuerà a... ballare: la FIA non ha mai pensato di bloccarla nel 2027

Formula 1
Formula 1
Olanda
F1 | L'ala Macarena continuerà a... ballare: la FIA non ha mai pensato di bloccarla nel 2027
More from
Ferrari

Ecco il miliardario che ha speso 40 milioni di dollari per la prima EV Ferrari

Prodotto
Prodotto
Motor1.com Italia
Ecco il miliardario che ha speso 40 milioni di dollari per la prima EV Ferrari

La prima Ferrari Luce venduta a 40 milioni di dollari

Prodotto
Prodotto
Motor1.com Italia
La prima Ferrari Luce venduta a 40 milioni di dollari

Ferrari CZ26: la SF90 trasformata in una one-off shock

Prodotto
Prodotto
Motor1.com Italia
Ferrari CZ26: la SF90 trasformata in una one-off shock

Ultime notizie

Torna YouTester, il talent di Motor1.com per diventare giornalisti dell’auto

Prodotto
Motor1.com Italia
Torna YouTester, il talent di Motor1.com per diventare giornalisti dell’auto

Macau | Mercedes torna a correre la FIA GT World Cup con Engel, Auer e Fong

GT
FIA GT World Cup: Macau
Macau | Mercedes torna a correre la FIA GT World Cup con Engel, Auer e Fong

Colapinto sugli abusi online in F1: "Dobbiamo porre un limite a tutto questo"

Formula 1
Olanda
Colapinto sugli abusi online in F1: "Dobbiamo porre un limite a tutto questo"

Formula E: perché l'accordo con Disney+ è la scommessa che può darle la dimensione che insegue da anni

Formula E
Formula E: perché l'accordo con Disney+ è la scommessa che può darle la dimensione che insegue da anni