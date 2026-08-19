F1 | I 5" extra in partenza resteranno anche se per la FIA non c'è più un problema di sicurezza

Dopo che le prove di partenza svolte durante i test invernali in Bahrain si sono rivelate problematiche per diverse scuderie di Formula 1, la questione ha rapidamente innescato un dibattito politico nel paddock.

La maggior parte dei team chiedeva più tempo durante la procedura d'avvio per mandare in pressione i turbocompressori e salire di giri. La Ferrari si è però opposta fermamente: il suo turbo di dimensioni ridotte garantiva infatti alla Scuderia un netto vantaggio competitivo allo stacco della frizione.

Il compromesso finale è stato la cosiddetta "procedura di pre-partenza": un preavviso di cinque secondi segnalato da luci blu lampeggianti sulla griglia, attivato non appena tutte le vetture si sono posizionate al termine del giro di formazione.

Thanks to the smaller turbo, Ferrari had an advantage off the line earlier this year; the extra five seconds was the maximum Vasseur was prepared to accept Photo by: Alex Bierens de Haan / Getty Images

Dopo la sua introduzione, Frederic Vasseur ha chiarito che quello era il limite massimo accettabile per la Ferrari, chiosando con un perentorio "ora basta". Nel frattempo le principali criticità legate alla sicurezza in partenza sono state risolte, anche se il responsabile monoposto della FIA, Nikolas Tombazis, ritiene che la procedura di pre-partenza resterà in vigore fino alla stagione 2027.

"I cinque secondi sono ormai una prassi consolidata e non vedo motivi per modificarla in questo ciclo regolamentare" - ha spiegato Tombazis a un gruppo di testate, tra cui Motorsport.com -. "Non è una questione di sicurezza: serve semplicemente a gestire l'arrivo sfalsato delle vetture sulla griglia, permettendo ai piloti di prepararsi a uno spunto corretto. La vera priorità per la sicurezza riguarda invece la componente elettrica".

Con queste parole, Tombazis faceva riferimento al sistema di protezione introdotto dalla FIA per evitare il ripetersi di quanto accaduto nella gara d'apertura a Melbourne. In quell'occasione, Liam Lawson è scattato in modo lentissimo dalla sua casella, con Franco Colapinto che è riuscito a evitarlo solo grazie a un riflesso provvidenziale. Un episodio da cui la FIA, come spiegato da Tombazis, ha tratto un importante insegnamento.

In Melbourne, Colapinto only just managed to avoid Lawson. Since then, safety has improved, according to the FIA Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

"Innanzitutto abbiamo lavorato sulla sicurezza dello stacco," ha proseguito Tombazis. "Tra il pacchetto approvato a Miami a fine aprile e oggi, abbiamo sviluppato una procedura di emergenza: una risposta della componente elettrica pensata per spingere le auto con uno spunto insufficiente ed eliminare il rischio di stallo in griglia".

Tombazis faceva riferimento al sistema di "rilevamento partenze a bassa potenza", capace di registrare se l'accelerazione risulta insolitamente blanda al rilascio della frizione. In questi casi la FIA prevede l'attivazione automatica del MGU-K per garantire una spinta minima.

Il responsabile tecnico ha sottolineato come la misura non offra alcun vantaggio prestazionale: l'intervento si limita a scongiurare situazioni ad alto rischio come quella vissuta da Lawson a Melbourne.

L'erogazione automatica del MGU-K può limitare i danni trasformando una partenza disastrosa in uno spunto mediocre, ma mai in un avvio competitivo. Questo sistema ha risolto le principali preoccupazioni sulla sicurezza, ma, nonostante ciò, la FIA non vede alcun motivo per eliminare la procedura di pre-partenza per il prossimo anno.