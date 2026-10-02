F1 | Leclerc avverte: "Dovremo essere bravi a capire come evolverà la pista. Il degrado gomme rimarrà però alto"

Pur autrice del miglior tempo, è stato un venerdì interlocutorio per la Ferrari, quello del Bahrain ma sul tracciato di Sepang. La pista malese mancava dal calendario di Formula 1 dal 2017 e, com'è naturale che fosse, si è presentata molto sporca, con un pulviscolo che ha coperto il manto d'asfalto e ha abbassato drasticamente il grip.

Il primo turno di prove libere è stato complesso per tutti proprio per questo motivo, ma alcuni piloti hanno avuto un piccolo vantaggio: quello di avere già girato a Sepang e conoscere meglio il tracciato rispetto ad altri.

Uno di questi è stato Charles Leclerc, il quale aveva già provato la pista malese nell'ormai lontano 2016, quando correva in GP3. Secondo il monegasco, però, le reminiscenze sono state pressoché inutili.

"Onestamente, ho dovuto imparare di nuovo completamente il circuito. Non lo ricordavo così bene venendo qui. Avevo fatto una FP1 e poi bisogna tornare indietro fino al 2016, quando avevo disputato un weekend di gara in GP3", ha ammesso il ferrarista.

"Ma è un bel circuito, mi è piaciuto. Tuttavia, oggi le condizioni erano davvero, davvero, davvero pessime. E quindi c’era pochissimo grip".

Charles Leclerc, Ferrari Foto di: Srinivasa Krishnan

Proprio le condizioni trovate oggi hanno spinto Leclerc a sottolineare un aspetto importante in vista del prosieguo del fine settimana: il team dovrà essere bravo a capire come evolverà la pista, per fare così le modifiche giuste e migliorare la competitività delle SF-26 quando più conterà.

"Per questo grip così basso dovremo essere bravi ad anticipare come sarà domani, quando la pista sarà in condizioni migliori. Sarà molto importante per noi riuscire a farlo bene domani".

Nel secondo turno di prove libere, Leclerc ha dedicato molto tempo alla simulazione di gara. Messo da parte il miglior tempo di giornata in 1'37"528, ha lavorato tanto su mescole Soft, Charles ha lavoranto tanto sulle Soft e Medium usate per provare a capirne il comportamento sui long run.

Partito da un 1'43"0, i tempi di Leclerc si sono assestati soprattutto tra l'1'44" alto e l'1'45" basso. Un buon ritmo per lui, ma il degrado delle gomme è risultato molto alto e questo sarà un fattore importante per la gara.

"Beh, l’elevato degrado sarà un fattore importante per la gara, perché le gomme non durano molto e non mi aspetto che la situazione migliori in modo significativo nel corso del weekend. Il grip, di per sé, probabilmente migliorerà. Ma sarà comunque un weekend complicato, soprattutto per quanto riguarda il degrado".

"Di solito abbiamo una buona macchina da gara, quindi spero che sia così anche questo weekend", ha concluso Charles.