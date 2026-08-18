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F1 | Zandvoort riparte con la Sprint: tra sabbia, curvoni e il vento ecco le incognite per le gomme

La F1 è al rientro dalla pausa estiva per il GP d’Olanda a Zandvoort, per la prima volta con il formato Sprint. Tra forti pendenze sabbia, e raffiche di vento, team e piloti avranno solo un'ora di libere per trovare l'assetto ideale e gestire le mescole C2, C3 e C4 su un tracciato ad alto carico e con pochissimi punti di sorpasso.

Redazione Motorsport.com
Redazione Motorsport.com
Pubblicato:
Dettaglio del circuito

Dettaglio del circuito

Foto di: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Il Gran Premio d’Olanda riaccende i motori della Formula 1: dopo la pausa estiva, il Circus torna in pista a Zandvoort con un’importante novità strutturale. Per la prima volta, il tracciato olandese ospiterà il formato Sprint, riducendo il tempo a disposizione delle scuderie per la messa a punto delle monoposto a una sola ora di prove libere.

Situato ad appena 40 km da Amsterdam e a ridosso delle spiagge del Mare del Nord, il circuito misura 4,259 chilometri e conta 14 curve. Tra queste spiccano la curva 3 e la curva 14, due pendenze sopraelevate con inclinazioni rispettivamente di 19 e 18 gradi, superiori persino a quelle del catino di Indianapolis. La combinazione tra una lunghezza contenuta e una successione di pieghe veloci genera una densità energetica elevatissima sugli pneumatici, sottoposti a forti sollecitazioni verticali e laterali.

L'asfalto presenta un livello di aderenza ridotto, complicato dal vento che deposita costantemente la sabbia delle dune sulla pista, alterando il grip da una sessione all'altra. Per bilanciare la carreggiata stretta e le caratteristiche del layout, le monoposto necessitano di un alto carico aerodinamico, del tutto paragonabile a quello impiegato all'Hungaroring di Budapest.

vista aerea del circuito di Zandvoort

vista aerea del circuito di Zandvoort

Foto di: Robin Van Lonkhuijsen /ANP / AFP via Getty Images

Scelte di mescola e variabili meteo Pirelli ha confermato la combinazione dello scorso anno, selezionando le mescole C2, C3 e C4. La gomma Hard rappresenta la scelta chiave per coprire la lunga distanza della gara domenicale, mentre le opzioni Medium e Soft costituiscono entrambe valide alternative per la sfida sulla breve distanza del sabato.

Sebbene la gara sia stata anticipata di una settimana rispetto al 2025 ponendosi in pieno agosto, il degrado termico potrebbe essere fortemente attenuato dalle tipiche condizioni ambientali della zona. Le temperature a Zandvoort raramente superano i 20 °C, il rischio di pioggia resta elevato e le continue raffiche di vento sulla costa rischiano di destabilizzare il comportamento aerodinamico delle vetture.

Con un solo rettilineo principale e una carreggiata particolarmente stretta che rende i sorpassi estremamente complessi, l'esecuzione della strategia ai box e il corretto sfruttamento dell'unica sessione di libere risulteranno determinanti per l'esito del fine settimana.

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