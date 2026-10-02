F1 | Red Bull sorprendentemente soddisfatta: le novità introdotte a Baku hanno funzionato bene anche a Sepang

Per il secondo venerdì consecutivo, Red Bull si è trovata a promuovere le novità introdotte al Gran Premio d'Azerbaijan. Dopo le prime due sessioni di prove libere del Gran Premio del Bahrain in Malesia, il team diretto da Laurent Mekies ha potuto notare come l'ultimo, grosso pacchetto di novità introdotto per la RB22 stia funzionando anche meglio del previsto.

Il dimagrimento, unito alla riduzione della larghezza delle fiancate e il nuovo marciapiede del fondo, sta dando evidenti vantaggi aerodinamici anche su una pista che presenta non certo le stesse caratteristiche di Baku.

Al termine delle Libere 2 di Sepang, il direttore tecnico Pierre Waché ha offerto alla stampa un quadro della situazione in casa Red Bull.

"Personalmente è stata una giornata difficile per il caldo. Anche per la macchina è stato complicato, e lo stesso vale per le gomme. Inoltre, la pista non aveva visto molte vetture girare prima della nostra sessione, quindi era piuttosto sporca e polverosa, e il grip è cambiato molto nel corso della sessione".

"Le temperature erano elevatissime: la pista ha raggiunto i 60 °C, una temperatura che con questo tipo di macchina non avevamo mai raggiunto prima. Sì, è stato difficile e anche il bilanciamento della macchina era piuttosto complicato da gestire. Ma è un processo di apprendimento in vista del resto del weekend".

Riguardo il pacchetto di Baku, Waché ha sottolineato: "A dire il vero, non eravamo molto ottimisti all’inizio del weekend. L’obiettivo principale per noi era valutare il pacchetto che avevamo introdotto a Baku in diversi tipi di curve e alle basse velocità. Sembra che funzioni meglio del pacchetto precedente. È difficile giudicare la nostra prestazione relativa qui, ma siamo rimasti sorprendentemente soddisfatti di dove ci siamo trovati oggi".

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto di: Srinivasa Krishnan

Oggi Verstappen si è trovato a lavorare solo con le Soft nel primo turno di libere e solo con le Medium nel secondo. Il team di Milton Keynes si è concentrato particolarmente sulla valutazione delle medie sui long run, così da arrivare alla gara di domenica con tanti dati e la possibilità - soprattutto - di prevedere l'evoluzione della pista e capire quali modifiche fare anche in virtù del grip che, potenzialmente, sarà maggiore tra Libere 3 e qualifiche.

"Avevamo previsto della pioggia. Non volevamo compromettere il long run, che penso sia la cosa più importante per questo weekend, soprattutto per quanto riguarda il degrado e per capire come si comportano le gomme, in particolare le Medium, perché non avevamo dati sulle Medium. Abbiamo dato priorità a questo aspetto e, a quel punto, era ormai troppo tardi per utilizzare le Soft".

Max Verstappen è stato autore di uno stint molto interessante proprio con le Medium. Tanti giri sullo stesso set e una costanza che non può non metterlo tra i naturali favoriti per la gara. C'è però una postilla importante: Waché, al pari degli altri team, si è accorto che sarà complesso superare se non si ha un enorme divario di prestazione. Ecco perché le qualifiche saranno molto importanti.

"Sicuramente anche Mercedes e McLaren sembrano piuttosto veloci nei long run. Tutti stanno giocando con la gestione del motore e dell’energia. Le qualifiche sono comunque importanti. Siamo rimasti sorpresi da quanto fosse difficile superare un doppiato. Anche con un enorme vantaggio in termini di prestazioni, era difficile farlo. È piuttosto importante riuscire a essere davanti".

In Malesia, poi, il meteo è sempre un fattore predominante. Non solo durante le sessioni, ma anche nel tempo che intercorre tra un turno e l'altro, perché potrebbe letteralmente cambiare il livello di grip della pista e ribaltare i valori, considerando anche gli aventuali interventi di set up che i team andranno a fare.

"C’è possibilità di pioggia ogni giorno, in ogni sessione. Non abbiamo mai girato davvero sul bagnato. La prima volta che abbiamo corso con la pioggia è stato durante i test invernali di Barcellona. La macchina si è evoluta molto da allora. Non sappiamo come si comporterà in queste condizioni. Sarà una sorpresa. Spero che possa aggiungere un po’ di imprevedibilità, soprattutto dal punto di vista della strategia e delle possibilità che avremo di gestire la situazione", ha concluso Waché.