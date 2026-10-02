FE | Svelate le nuove gomme Bridgestone per la Gen4: sono prodotte con il 65% di materiali riciclati e rinnovabili

Nelle varie occasioni in cui Motorsport.com ha avuto modo di parlare con piloti e squadre durante lo sviluppo della Gen4, è spesso emerso un tema fondamentale: le gomme. Durante l’era della Gen3, c’era la convinzione che gli pneumatici prodotti dal precedente fornitore fossero troppo dure, tali da rendere difficile anche sfruttare a fondo la potenza di 350 kW in Attack Mode.

Con la revisione della Gen3 Evo, oltre all’introduzione della trazione integrale permanente in alcune fasi del weekend, un altro aspetto è stata la revisione delle gomme, rese più tenere, ma il concetto di fondo non è cambiato radicalmente. Ma dal primo momento in cui Bridgestone ha vinto la gara d’appalto per la Gen4 e ha portato in pista i suoi nuovi pneumatici, i piloti hanno riscontrato un deciso step avanti.

È da queste basi che nasce l’avventura del colosso giapponese in Formula E, che torna in una delle serie più importanti dopo qualche anno di assenza dal panorama nel panorama del motorsport di alto livello. Una sfida importante, ma anche affascinante, perché la produzione di pneumatici per una categoria del tutto elettrica presenta sfide differenti rispetto a quelle per una più tradizionale.

Gomme Bridgestone di Formula E Foto di: FIA Formula E

A ciò si aggiunge anche un elemento: il passo avanti in termini di potenza e stress sulle coperture è ben più alto di quanto mai visto in precedenza in Formula E, dato che si passerà da una potenza massima di 350 kW a ben 600 kW in configurazione qualifica, quindi quasi il doppio. È logico che servano gomme in grado di sostenere questo stress, ma anche di garantire buone performance in tutte le condizioni.

Non bisogna dimenticare che la Formula E, per natura, ha scelto di mantenere gomme adatte anche al bagnato leggero, per cui devono essere pneumatici in grado di essere efficaci sia in condizioni di totale asciutto che con la pioggia, al punto che anche per questo ciclo tecnico resteranno intagliate. In futuro sicuramente si andrà verso gomme slick, ma non è stato ancora deciso quando.

Intanto, però, per questa Gen4 c’è anche una novità, ovvero l’introduzione delle gomme “Typhoon” per le condizioni di bagnato estremo, che Motorsport.com vi aveva mostrato qualche mese fa in occasione del lancio collettivo della nuova monoposto al Paul Ricard, quando il circuito francese nel secondo giorno fu colpito da un violento temporale.

Gomme Bridgestone per la Gen4 da bagnato estremo Foto di: Gianluca D'Alessandro

“Siamo lieti di dare il benvenuto a Bridgestone in Formula E come nostro unico fornitore di pneumatici a partire dalla stagione 2026/27. Grazie alla combinazione di una ricca tradizione nel mondo del motorsport e di innovazioni sostenibili e all’avanguardia, Bridgestone è il partner ideale per accompagnarci in questa nuova ed entusiasmante era”, ha detto Jeff Dodds, CEO della Formula E.

“La GEN4 rappresenta l’apice del design sostenibile nel mondo del motorsport e non vediamo l’ora di lavorare con Bridgestone mentre continuiamo a ridefinire le corse elettriche e a guidare la corsa al progresso, sia in pista che fuori”.

Allineata all’impegno della Formula E verso la leadership ambientale, la gamma di pneumatici GEN4 di Bridgestone incorpora il 65% di materiali riciclati e rinnovabili. Tra questi figurano il carbon black ricavato dall’olio di pirolisi di pneumatici a fine vita, la silice ottenuta dalle bucce di riso e gomma naturale conforme agli standard del Global Platform for Sustainable Natural Rubber (GPSNR).

La produzione utilizza energia rinnovabile al 100% per il fabbisogno di calore ed elettricità, mentre le operazioni di trasporto si avvalgono di soluzioni logistiche a basse emissioni di carbonio sviluppate in collaborazione con DHL. Nell’ambito della partnership pluriennale, Bridgestone sarà inoltre Official Race Title Sponsor di quattro importanti weekend di gara della stagione 2026/27, tra cui Città del Messico, Berlino, Shanghai e il finale di stagione a Tokyo.