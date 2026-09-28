Citroen svela la nuova livrea Gen4 e rinforza la squadra con figure chiave direttamente dalla FE
La casa francese si prepara al nuovo ciclo tecnico della Formula E con una livrea in continuità con quella della passata stagione dagli iconici colori Citroen, ma che presenta un wrap ridotto per contenere il peso. Si rinnova la struttura della squadra, con la promozione di Beth Paretta a Team Principal e l'arrivo di Frederic Espinos come DS.
Citroen Racing Gen4 Formula E car
Foto di: Citroen
Citroen apre un nuovo capitolo, ma con un sapore di continuità. L’ingresso in Formula E avvenuto nella scorsa stagione era propedeutico all’arrivo della Gen4, la nuova monoposto della categoria totalmente elettrica che ha saputo attirare nuovi costruttori. Un anno di apprendistato in vista del successivo ciclo tecnico, in cui la squadra francese si è comunque tolta delle soddisfazioni, tra cui una vittoria.
La continuità risiede nella line-up di piloti formata dal due volte iridato Jean-Eric Vergne e Nick Cassidy, oltre che nella livrea che riprende i colori della scorsa stagione. Il blu, il bianco e il rosso restano la firma visiva del progetto, con i distintivi “chevrons” di Citroen che seguono le linee più scolpite della GEN4 e diventano parte integrante della forma, non solo della grafica.
È un lavoro che nasce direttamente dal team Citroen Design, lo stesso che firma il disegno delle auto di serie. C’è però una curiosità interessante: con la Gen4 aumenterà anche il peso delle vetture, aspetto naturale data la batteria più grande e la ricerca di una monoposto prestazionale, e con il passaggio verso circuiti più tradizionali, la massa inizierà ad avere un ruolo più importante.
Citroen Racing Gen4 Formula E car
Foto di: Citroen
Con una monoposto in cui ogni grammo conta, il team ha lavorato per ridurre il peso del wrap (dato che molte squadre non verniciano direttamente il carbonio ma usano un wrap), evitando strati superflui e sfruttando proprio il principio parametrico dei chevrons per creare transizioni pulite tra i colori.
Riorganizzata la struttura interna con figure dalla FE
L’arrivo della nuova generazione porta con sé anche un’evoluzione interna. Dopo aver accompagno il team nel primo anno in qualità di Managing Director, Beth Paretta è stato nominato Team Principal. Prima di entrare in Citroen ha ricoperto in particolare il ruolo di Vicepresidente dell'area Sportiva in Formula E, lavorando al centro del campionato al fianco di squadre, costruttori e FIA.
La sua carriera include anche diversi ruoli di alta direzione nelle industrie automobilistiche e del motorsport all'interno del Gruppo Volkswagen, Aston Martin e Fiat Chrysler Automobiles, dove è diventata la prima donna a guidare sia un brand ad alte prestazioni sia il portafoglio motorsport globale del gruppo. La scelta di Parretta arriva per dare continuità al team dopo la tragica scomparsa del suo precedente Team Principal, Cyril Blais, purtroppo avvenuta a luglio.
Citroen Racing Gen4 Formula E car
Foto di: Citroen
Al suo fianco, Frederic Espinos entra in Citroen come Direttore Sportivo e vice-Team Principal. Presente nel mondo della Formula E fin dai primi giorni del campionato, Frédéric Espinos porta con sé una vasta esperienza sportiva e operativa nella serie.
Dopo aver contribuito ai primi anni della Formula E dall'interno della FIA, si è successivamente unito all'organizzazione del campionato come Direttore Sportivo, ruolo che ha ricoperto per diverse stagioni. Nel 2022 è entrato in ABT in occasione del ritorno della squadra in Formula E, dove aveva ricoperto proprio il ruolo di vice Team principal.
"Ciò che mi entusiasma di più di questo nuovo ruolo è l’opportunità di unirmi a un progetto che ha una reale possibilità di vincere. Sono in Formula E da molto tempo e ho visto il campionato da prospettive diverse, quindi arrivare in Citroen all’inizio dell’era GEN4 rappresenta la sfida giusta al momento giusto", ha dichiarato Espinos.
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