FE | Colpo Opel: l'arrivo di Evans è il tassello perfetto per dare la caccia al titolo nell'era Gen4

Opel ha scelto di entrare in Formula E con un messaggio inequivocabile: non partecipare, bensì puntare subito in alto. La decisione di acquisire una licenza propria per creare un team da zero, senza dipendere da strutture esterne, prima volta in assoluto per un marchio dell’ecosistema Stellantis, ne è la dimostrazione più chiara. Ma per dare forma alle ambizioni, serve anche una line‑up di piloti all’altezza.

Dopo aver annunciato poche settimane fa Theo Pourchaire, un giovane al debutto in Formula E ma già con una certa esperienza sulle vetture elettriche grazie al lavoro svolto nello sviluppo del prototipo con cui correrà la prossima stagione, Opel ha piazzato il vero colpo del mercato: la punta di diamante della sua line‑up, Mitch Evans.

Un colpo dall'enorme peso sportivo. Convincere uno dei piloti più forti della griglia, capace negli ultimi anni di lottare stabilmente per vittorie e campionati, non rappresenta soltanto un elemento fondamentale per costruire un dream team, ma anche una conferma della fiducia che un top driver ripone nel progetto Opel.

Mitch Evans, Opel Foto di: Opel

“Il nostro obiettivo è creare una coppia entusiasmante: un sedile per un pilota esperto e uno per un giovane talento”, aveva raccontato il Team Principal Jorg Schrott durante un’intervista a Motorsport.com in occasione del lancio del team durante il weekend dell’ePrix di Madrid, confermando quale direzione avesse scelto per formare la sua line-up.

Un obiettivo centrato, e si può dire anche nel miglior modo possibile, perché Opel ha ingaggiato quanto di meglio offriva il mercato, assicurandosi non solo un giovane molto promettente come Pourchaire, ma anche un pilota con cui potrebbe essere in grado sin da subito di giocarsi il mondiale qualora la vettura si confermasse all’altezza delle speranze interne.

"Abbiamo formato la nostra squadra dei sogni. Mitch Evans è stato il candidato ideale per il nostro team Opel GSE FE fin dall'inizio. Il suo impegno sottolinea ancora una volta la serietà dell'intero progetto," ha dichiarato Schrott, commentando l’arrivo del neozelandese, che ha concluso anche un rapporto ormai logorato con Jaguar, team con cui tra l’altro ha disputato tutti i suoi anni in Formula E.

Opel FE Gen4 Foto di: FIA Formula E

Ma dopo dieci anni e tre cicli tecnici sempre vissuti con il marchio del giaguaro, in cui nel frattempo si sono avvicendati anche altri compagni di squadra e Team Principal, Evans ha scelto di seguire un nuovo percorso, di aprire una nuova fase della sua carriera, e Opel rappresentava l’incastro perfetto. Un progetto giovane, ma anche ambizioso, in cui può diventare la vera punta di diamante del programma.

“Abbiamo già incontrato Mitch dentro e fuori dal circuito. Oltre al suo eccezionale e indiscusso pedigree sportivo, si inserisce perfettamente nella nostra squadra come persona. Dopo tanti anni con un altro produttore, cercava deliberatamente una nuova sfida. Ora la famiglia Opel e Mitch stanno facendo insieme questo nuovo passo. Inviamo un messaggio chiaro: ci uniamo al Campionato del Mondo per lottare per le prime posizioni”, ha aggiunto Schrott.

L’arrivo di Evans ha però un doppio effetto. Da una parte Opel si assicura un top driver, aspetto tutt’altro che scontato in questo mercato, e dall’altra inserisce nella propria line‑up un pilota che offrirà l’occasione di crescere. Non bisogna dimenticare che, pur potendo contare sull’esperienza di Stellantis e sulla factory di Satory, il marchio tedesco ha comunque deciso di creare un team da zero.

iò ha dato l’opportunità di non dover scendere a compromessi con squadre già esistenti, di partire da un foglio bianco e di avere più libertà nel modo in cui costruire la squadra, sia in termini di personale che di struttura. Ma è logico che, pur ingaggiando tecnici di alto profilo, avere persone che sappiano guidare il team in questo percorso può sempre fare la differenza.

Mitch Evans, Opel Foto di: Opel

Da questo punto di vista, Evans porta con sé l’esperienza di un pilota che ha vissuto in prima persona la crescita della Jaguar, da costruttore al debutto nella categoria fino a squadra capace di vincere titoli mondiali, rispecchiando proprio il percorso che sta intraprendendo ora Opel. Avere un pilota che conosca già determinati meccanismi e cosa serve per costruire un team vincente può essere una risorsa indispensabile, specie se si è all’alba di una rivoluzione tecnica come quella della Gen4, dove servono anche punti fermi.

Può sembrare strano, considerando la quantità di volte in cui l’ha sfiorato, incluso quest’anno, ma il neozelandese non ha ancora vinto un mondiale e questa potrebbe essere la chance giusta per realizzare anche questo obiettivo: “Dopo dieci anni con un produttore, era il momento di affrontare una nuova sfida. Il salto alle auto Gen4 rappresenta il momento perfetto per iniziare qualcosa di nuovo”, ha raccontato Evans.

“Ho subito percepito quanta energia e passione Opel stia mettendo nel progetto Formula E. La squadra non arriva nella serie solo per competere: Opel è qui per vincere, ed è proprio a questo che aspiro. Il titolo mondiale rimane chiaramente il grande obiettivo per me, sotto questo aspetto ho ancora un conto da saldare in FE. È proprio per questo che il passaggio in Opel mi sembra la nuova sfida giusta”.

Un colpo importante, che fa bene non solo a Opel stessa, che ha così la sua punta di diamante da affiancare a Pourchaire, già in grado di portare in squadra l’esperienza maturata nello sviluppo della Gen4 per Stellantis, ma anche alla Formula E, perché ogni top team potrà contare su un top driver. Per Opel ora ci sono altri test in vista della presentazione fissata per il 12 ottobre 2026 al Salone di Parigi.