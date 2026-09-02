FE | Pepe Martí rinnova con Cupra Kiro per il 2026-2027 con la Gen4

Pepe Martí ha rinnovato il contratto per continuare la sua avventura con la Cupra anche nella stagione 2026/2027 di FIA Formula E.

Dopo l'esordio in questa stagione con la monoposto Gen3 del marchio di Martorell griffata Kiro, ora si aprono le porte della nuovissima era Gen4 e lo spagnolo continuerà a difendere i colori della compagine del suo paese.

Al debutto nella serie elettrica, il 21enne di Barcellona ha centrato il podio a Monaco e Sanya, dunque l'obiettivo è proseguire il percorso di crescita anche a bordo della monoposto di nuova generazione che vedremo in azione il prossimo anno.

“Sono davvero entusiasta, da quando sono entrato a far parte del team ho ricevuto un enorme sostegno e fiducia e, insieme, credo che abbiamo costruito qualcosa di davvero positivo durante il mio anno da esordiente", ha commentato Martí.

"La Formula E è stata un’esperienza di apprendimento incredibile e sento di essere cresciuto molto come pilota nel corso della stagione. Essere riuscito a conquistare piazzamenti tra i primi tre, a condurre le gare e a diventare il primo pilota spagnolo a salire sul podio della serie è qualcosa di cui vado molto fiero, ma sento anche che siamo solo all’inizio".

"Kiro Race ha grandi ambizioni per il futuro e sono entusiasta di far parte di questo percorso verso la Gen4. Non vedo l’ora di scoprire cosa riusciremo a ottenere nella prossima stagione".

Xavi Serra, Capo di Cupra Racing, aggiunge: “Pepe ha compiuto enormi progressi nel corso della sua prima stagione. Aver conquistato due podi in un campionato estremamente competitivo la dice lunga sul suo talento e sulla sua mentalità".

"Aver concluso la stagione come miglior esordiente della griglia di partenza riflette l’impatto che ha avuto e l’entusiasmante futuro che lo attende. Siamo orgogliosi di continuare a portare avanti questo percorso con lui per un’altra stagione e non vediamo l’ora di vederlo al volante della nostra nuova Gen4".

Josep Maria Marti, Cupra Kiro Foto di: Jordan McKean / LAT Images via Getty Images

Il Team Principal, Russell O’Hagan, conclude: “Proseguire la nostra collaborazione con Pepe per la stagione 2026/2027 è stata una decisione molto semplice da prendere. Fin dal momento in cui è entrato a far parte della squadra, ci ha costantemente stupito per il suo talento, etica del lavoro e maturità".

"Come campionato, la Formula E può essere particolarmente impegnativa per i piloti esordienti, soprattutto alla fine di un ciclo generazionale, quindi la nostra priorità è sempre stata quella di garantire a Pepe tempo e atmosfera necessari per crescere senza pressioni inutili".

"La realtà, tuttavia, è che ha superato le nostre aspettative quasi immediatamente e ha offerto prestazioni costanti per tutta la stagione. Vederlo crescere nel corso della stagione è stato incredibilmente gratificante. Ha sviluppato la sua comprensione delle sfumature della Formula E a un ritmo impressionante, ha acquisito maggiore sicurezza gara dopo gara, oltre ad offrire prestazioni che hanno dimostrato esattamente perché abbiamo creduto in lui fin dall’inizio".

"Crediamo fermamente che sia uno dei giovani talenti e ambasciatori migliori di questo sport e che possieda tutte le qualità per diventare una figura di spicco nella Formula E. Siamo incredibilmente orgogliosi di tutto ciò che Pepe ha raggiunto durante la sua stagione da esordiente e del ruolo che la squadra ha svolto nell’aiutarlo a raggiungere il massimo livello: è stato un grande lavoro di squadra".

"Siamo altrettanto entusiasti che continui il suo percorso entrando dell’era Gen4: siamo solo all’inizio di ciò che crediamo di poter realizzare insieme".