FE | Nissan, scelta a sorpresa: sarà Maloney ad affiancare Rowland sulla Gen4

C’è una grossa sorpresa in casa Nissan in vista della prossima stagione. Non sarà Victor Martins il pilota che affiancherà Oliver Rowland nel prossimo campionato, quando inizierà l’era della Gen4 in Formula E, bensì Zane Maloney, reduce da due stagioni completate a bordo della Lola Yamaha.

Un ingaggio che si è concretizzato nelle ultime settimane e che stupisce, perché a lungo si era ipotizzato che il favorito per ereditare il sedile lasciato libero alla fine della scorsa stagione da Norman Nato fosse proprio Martins, pilota di riserva che aveva già testato la vettura in diverse sessioni di prove libere e al simulatore.

Invece, la scelta è ricaduta su Maloney, che ha sì due anni di esperienza in più avendo debuttato a inizio Gen3 Evo, ma rappresenta anche una mossa inattesa, quasi una scommessa. Se si guardano le statistiche, tre punti totali in trentatré gare non sono un bottino che possa far pensare immediatamente a un suo approdo nel team ufficiale di un costruttore, ma la valutazione non può limitarsi ai numeri.

Zane Maloney, Lola Yamaha ABT Formula E Team Foto di: Jordan McKean / LAT Images via Getty Images

Nel 2024, Nissan aveva deciso di puntare nuovamente su Nato, un pilota esperto e già conosciuto dalla squadra, con l’obiettivo di competere per il titolo mondiale team e costruttori. Il suo percorso, però, si è rivelato avaro di soddisfazioni, costringendo la squadra a rivedere la strategia e a individuare un profilo diverso. Con la scelta finale ridotta a Maloney e Martins, il team ha preferito investire su una linea giovane, su piloti che possano crescere e svilupparsi nel nuovo ciclo tecnico.

Il primo anno di Maloney in Formula E è stato principalmente di apprendimento, mentre la seconda stagione è stata segnata anche da episodi sfortunati, tra problemi di affidabilità del costruttore britannico che ha debuttato nella serie proprio insieme all’ex pilota di Formula 2 e alcune scelte strategiche che ne hanno limitato il potenziale.

Non essendo uno dei team più quotati in griglia e partendo spesso dal fondo, la via più concreta per provare a conquistare qualche punto era affidarsi alla strategia, talvolta anche con scelte particolari. In alcuni casi queste tattiche hanno funzionato, portando persino alla vittoria di Lucas di Grassi in Cina, ma è inevitabile che non si possa puntare tutto su un’unica filosofia e che, per massimizzare le opportunità, si debbano differenziare gli approcci.

Zane Maloney, Lola Yamaha ABT Formula E Team Foto di: Jordan McKean / LAT Images via Getty Images

A volte, sfruttando gli episodi, queste strategie si rivelano efficaci, altre volte finiscono per penalizzare. È la realtà di chi è costretto a lottare dal fondo con una vettura che nei primi due anni della Gen3 ha pagato la mancanza di esperienza e un ritardo tecnico rispetto ai rivali, soprattutto nella gestione energetica, aspetto cruciale nella serie.

Ci sono state occasioni in cui Maloney ha impressionato in qualifica e questo aiuta a capire perché il team, all’alba dell’era Gen4, abbia preferito puntare su un pilota che conosce già la categoria. Il suo arrivo resta comunque una sorpresa, perché non era il nome più atteso per affiancare Rowland nel nuovo ciclo tecnico.

“Zane porta un profilo diverso. È giovane ma ha già due stagioni di esperienza in Formula E, e crediamo che da lui possa arrivare molto di più. I suoi risultati in F2 hanno mostrato il suo talento, e vediamo la Gen4 come l’occasione perfetta per permettergli di costruire su quelle qualità, rendendola un passo successivo molto naturale nella sua carriera. Non vediamo l’ora di lavorare con lui e di offrirgli l’ambiente di cui ha bisogno per rendere al massimo”, ha spiegato il TP della Nissan, Tommaso Volpe.

Tommaso Volpe, Team Principal of Nissan Formula E Team Foto di: Simon Galloway / Motorsport Images

Per Maloney questa è l’opportunità di lavorare con un costruttore di primo piano, una squadra che negli ultimi due anni ha lottato per il titolo mondiale con Oliver Rowland e che ha conquistato anche il campionato inaugurale della Gen3 Evo. Dopo quel successo, Rowland aveva sottolineato come il team non avesse inserito molte nuove figure tecniche per rafforzare la struttura, ma Volpe ha già confermato che in vista della Gen4 Nissan sta assumendo nuovi ingegneri. È una scelta necessaria, perché la prossima era della Formula E sarà più complessa e richiederà una base tecnica più ampia e solida.

“Sono molto felice di unirmi al Team Nissan. Quando sono arrivato in Formula E, la squadra stava vincendo il campionato con Oliver [Rowland], quindi per me è una grande occasione poter entrare ora in un costruttore di primo livello. Ho trascorso le ultime due stagioni con un team nuovo, sviluppando le mie capacità e cercando di ottenere i migliori risultati possibili, quindi non vedo l’ora di compiere questo passo successivo nella mia carriera”, ha aggiunto Maloney.

“La Gen4 rappresenta una grande occasione per tutti per crescere rapidamente, e farò tutto ciò che posso per prepararmi bene e partire forte fin dalla prima gara. Un grande ringraziamento Nissan per la fiducia riposta in me. Non vedo l’ora di iniziare e ottenere insieme risultati molto importanti”.