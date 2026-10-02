MotoGP | Acosta: "Abbiamo una buona base, ora non resta che perfezionarne i dettagli"

Pedro Acosta continua a mostrare un ottimo stato di forma anche in Giappone. Dopo aver finalmente conquistato la sua prima vittoria in MotoGP, due settimane fa in Austria, si potrebbe pensare che il due volte campione del mondo possa ora entrare in uno di quei periodi positivi, in cui i buoni risultati iniziano ad arrivare quando un pilota riesce a liberarsi. Per ora è presto per dirlo, ma le sensazioni che trasmette lo “Squalo di Mazarrón” su una pista in cui è sempre andato veloce sono positive.

Il suo venerdì è cominciato superando una mattinata difficile, con condizioni complicate nelle prime prove libere a causa della pioggia caduta durante la notte, il che ha persino portato Takaaki Nakagami a fratturarsi la clavicola. In sella alla sua KTM si è classificato decimo con un 1'44"784, a 7 decimi dal miglior tempo di Marc Márquez. Ma nel pomeriggio ha fatto un passo avanti.

Nelle prove pomeridiane, Acosta ha lavorato soprattutto con gomma media all’anteriore e morbida al posteriore, mescole con cui è risultato veloce anche dopo 10 giri, quasi la distanza della Sprint di domani. Anche nel “time attack” si è trovato a suo agio e ha chiuso con il secondo miglior crono in classifica, a 76 millesimi da Alex Márquez e davanti a Marc Márquez di 24 millesimi.

"Sono molto contento. È stata una mattinata complicata, in cui era piuttosto facile infortunarsi, ed è stato importante evitarlo. Ma, come ho detto, sono molto contento; la moto funziona bene, e anche la squadra. La sensazione è stata abbastanza simile a quella del 2024, e molto migliore rispetto al 2025, quindi sono molto soddisfatto”, ha esordito riassumendo ai media, tra cui Motorsport.com.

Va ricordato che nel 2024 Pedro cadde in entrambe le gare nonostante fosse molto veloce, e che nella scorsa stagione ebbe problemi con le gomme la domenica. Alla domanda se questa possa essere una di quelle situazioni in cui un pilota vince una volta e poi entra in un periodo positivo, ha risposto: "Incrociate le dita per me. In fin dei conti, stiamo facendo un buon lavoro. Sembra che abbiamo trovato una buona moto di base per l’inizio del weekend, e ora non resta che rifinire i dettagli. Sono piuttosto soddisfatto di come sta lavorando la squadra".

Riguardo alla differenza tra il 2025 e il 2026 a Motegi in sella alla RC16, Acosta è chiaro: "Forse la differenza maggiore è che hanno rifatto l’asfalto su tutto il circuito e che anche le gomme sono diverse. Ma è vero che, per quanto riguarda la gestione pneumatici, se analizziamo l’intera stagione, abbiamo fatto molto meglio rispetto alla precedente".

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing Foto di: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"Nel 2025 qui sono stato piuttosto competitivo perché mi sono qualificato quarto in griglia, venerdì sono arrivato secondo e ho centrato un podio nella Sprint... Ma poi ho dovuto impegnarmi molto per far durare le gomme. Sembra che la situazione non sia la stessa dell’anno scorso".

Tuttavia, il pilota #37 è consapevole che la chiave sarà vedere se la KTM riuscirà a resistere alla crescita di Ducati e Aprilia: "Speriamo di avere margini di miglioramento. Domani tutti faranno un passo avanti in questo senso. Vediamo se riusciremo a farlo anche noi".

In seguito, Acosta ha analizzato come pensa che andranno le ultime gare della stagione: "Beh, di solito a Mandalika sono abbastanza veloce, ma d’altra parte è vero che Bezzecchi l’anno scorso è stato, di gran lunga, il più veloce. Poi andremo in Australia, dove di solito faccio fatica. Non è il mio circuito migliore. Ma spero che quest’anno, con la minore usura delle gomme che abbiamo, potremo migliorare".

"L’anno scorso in Malesia abbiamo fatto una buona gara. Anche in Portogallo e a Valencia. E il Qatar è stato forse la gara peggiore dell’anno scorso, ma, d’altra parte, nel 2024 sono stato piuttosto competitivo. Incrociamo le dita affinché siamo competitivi da qui alla fine. In fin dei conti, voglio solo dare a KTM tutti i buoni risultati che potrò".

Infine, Acosta ha nuovamente escluso di entrare nella lotta per il titolo: "Sono lontano. Insomma, ho bisogno che gli altri commettano molti errori. Direi che il mio obiettivo è rimanere in ogni gara tra i primi cinque e, se riuscirò a salire sul podio qualche volta, andrà bene. Per ora, questa è la stagione in cui ho ottenuto il maggior numero di podi in MotoGP".