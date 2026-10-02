F1 | L’asfalto come carta vetrata di Sepang cede e si sfalda: i tempi sono 4,5s più lenti delle simulazioni

Era chiaro sin dalla vigilia che il tema del weekend sarebbe stato il degrado degli pneumatici, perché dalle rilevazioni effettuate da Pirelli durante le scorse settimane era emerso come l’asfalto avesse mantenuto certe caratteristiche in termini di abrasività, tra le più alte dell’anno. Un tema che, se si somma alle alte temperature sopra i 50°C di pista, aiuta a capire perché il consumo sia elevato.

Tutti elementi che i piloti hanno avuto modo di notare anche ieri durante la consueta camminata lungo la pista, al punto che Oscar Piastri ha definito l’asfalto come una sorta di “carta vetrata”. Questo però è solo uno dei fattori che ha portato i tempi registrati nelle prove libere durante le simulazioni di qualifica a risultare quasi cinque secondi più lenti di quelle che erano le aspettative dei team e di Pirelli.

Tra le sessioni del venerdì, così come dopo la FP2, gli organizzatori sono stati infatti costretti a mandare in pista i mezzi per pulire la pista rimuovendo i sassi in superficie che sono rimasti sul tracciato dopo che l’asfalto ha iniziato a cedere, limitando ulteriormente il grip di una pista già molto sporca. Lo stesso Piastri dopo le libere ha infatti detto “più che sabbia, qui ci sono pietre!”.

Foto di: Srinivasa Krishnan

“Le condizioni non erano proprio buone, l'asfalto si stava sfaldando. Ci sono dei sassi che saltano fuori e la FIA ha pulito la pista con la spazzatrice più volte. L'asfalto si sta deteriorando molto rapidamente, persino durante la sessione, quindi è qualcosa che al momento non è davvero sotto controllo”, ha detto dopo le prove libere l'ingegnere capo della Pirelli, Simone Berra.

È l'asfalto più abrasivo dell'anno, ma c'è tanto sporco in pista

“Penso che la superficie, la polvere che c’era fossimo 4,5 secondi lontani dalle simulazioni. Certo, erano simulazioni di qualifica, quindi vedremo domani, ma non credo che stanotte troveremo 4 o 5 secondi. Quindi sì, è fondamentalmente una questione di condizioni dell’asfalto”.

Naturalmente, al di là delle rilevazioni effettuate da Pirelli nelle scorse settimane mandando in pista dei tecnici specializzati, i team non sapevano esattamente cosa aspettarsi dato l’assenza di circa dieci anni da Sepang. Lo stesso lo si era visto a Madrid, dove alla fine l’asfalto aveva un livello di grip superiore alle attese e il degrado è cambiato in maniera importante durante il corso del weekend, tale da azzerarsi.

Lewis Hamilton, Ferrari, Pierre Gasly, Alpine, Esteban Ocon, Haas F1 Team Foto di: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

C’è anche un altro elemento. Più che dalle caratteristiche dell’asfalto, ritenuto il più abrasivo dell’intera stagione, tanto da arrivare ai livelli di Sakhir dove non è mai stato rifatto in vent’anni, al momento il vero problema sembra la sporcizia e proprio il fatto che il manto stradale stia progressivamente cedendo, il che è difficile da stimare prima di giungere in pista.

“Ovviamente anche i team non avevano informazioni precise su cosa aspettarsi qui. In generale, non si corre su questa pista da dieci anni, quindi anche per loro è stato difficile avere un riferimento corretto. Andremo a verificare dove si è creata la differenza, ma quattro secondi sono tanti. Penso che la maggior parte sia dovuta alle condizioni della pista”, ha aggiunto Berra.

Fortunatamente, sono piccoli pezzi d’asfalto che non creano problemi dal punto di vista della sicurezza e non rischiano di generare forature. L’unico effetto collaterale è che posandosi sulla superficie tolgono grip e rendono la pista ancora più scivolosa, incrementando lo scivolamento degli pneumatici e qui c’è un secondo tema: come evolverà la situazione nei prossimi giorni?

Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team Foto di: Michael Potts / LAT images via Getty Images

Ci sono anche le sconnessioni che fanno scivolare le gomme

Quando piove in Malesia, spesso si parla di pioggia torrenziale che tende a pulire la pista dalla gomma posata, ma potrebbe anche pulirla dalla polvere. Il problema è che se le temperature dovessero restare molto elevate come oggi, quindi ben sopra i 50°, con tante auto che girano in insieme, l’asfalto potrebbe cedere ulteriormente: il grip, quindi, più che migliorare potrebbe addirittura peggiorare.

Questa è l’incognita che dovranno stimare le squadre in vista dei prossimi giorni, perché a seconda del livello di aderenza atteso, allora cambierà anche la velocità di percorrenza in curva, il degrado e le scelte di assetto. Ci sono dei tratti riasfaltati nel 2023, come nel settore centrale, dove la situazione non è poi così tragica, ma dove c’è l’asfalto originale, il grip tende a diminuire in maniera importante.

Ciò è amplificato anche dalle varie sconnessioni. Sebbene gli organizzatori abbiano provato a spinare i dossi, come fanno quasi ogni anno, ci sono comunque delle sconnessioni che portano gli pneumatici a scivolare ulteriormente e aumentare le temperature di esercizio, il che a sua volta genera più degrado.

Oliver Bearman, Haas Foto di: Joe Portlock / Getty Images

Più che un asse forte, serve un buon bilanciamento

Non deve sorprendere quindi che il degrado misurato da Pirelli e dalle squadre sia piuttosto alto, specie al posteriore che tende a scivolare e patire nelle zone di trazione. L’unico altro tracciato dove si era visto questo livello di degrado era Barcellona, e lì avere tanto carico e un buon bilanciamento tra i due assi fu l’arma che permise alla Ferrari di battere la Mercedes. Non basta solo un buon posteriore, perché il rischio è di finire troppo in sottosterzo, faticando a proteggere l'anteriore nei curvoni più rapidi.

“Si tratta di trovare un bilanciamento davvero buono, non solo per la vettura e la prestazione in sé, ma anche sui long run: cercare di mantenere costanza e tenere le temperature sotto controllo, per evitare qualsiasi forma di scivolamento o di sovraguida delle gomme durante lo stint”, ha confermato Berra. Più si genera scivolamento, più le temperature aumentano e si finisce in un circolo vizioso.

Infatti, il degrado della gomma in sé non è un problema. Anche se l’asfalto è molto abrasivo, in realtà non è il consumo del battistrada a generare problemi in termini di durata, ma è proprio il calo dovuto al fatto che la gomma, surriscaldandosi così tanto, genera un forte degrado termico lavorando fuori dalla finestra ideale, il che spinge a fermarsi in una gara che sarà realisticamente almeno sulle due soste.

Non deve sorprendere allora un altro elemento. Gli anni scorsi, in Spagna la soft funzionava meglio della media perché l’extra grip della mescola più tenera aiutava a contenere lo scivolamento sulla distanza e ciò riduceva il degrado. Qualcosa di simile si è osservato in alcuni casi anche a Sepang, motivo per cui tutte e tre le mescole sono utilizzabili in gara, con i team che si sono cautelati tenendo i due set di hard.