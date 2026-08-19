F1 | Sainz crede ancora nella Williams: Carlos ha rinnovato con un accordo pluriennale

La Williams ha completato la sua line-up per il 2027 annunciando il rinnovo di contratto di Carlos Sainz. A differenza dell’accordo con Alex Albon, confermato ieri per la prossima stagione, la squadra ha annunciato un accordo pluriennale. Come è ormai prassi in Formula 1, il termine multi-year viene utilizzato per non divulgare la scadenza del contratto, senza fornire indicazioni sulla presenza di eventuali clausole. Sainz potrebbe comunque aver scelto di legare il suo futuro alla squadra di Grove andando oltre il 2027, anno del cinquantesimo anniversario Williams.

La conferma del trentunenne spagnolo rappresenta un importante attestato di fiducia nel progetto guidato da James Vowles, soprattutto alla luce di una stagione 2026 che si è rivelata molto più in salita del previsto. Sainz è arrivato a Grove all’inizio dello scorso anno, dopo quattro stagioni trascorse in Ferrari, diventando uno dei punti di riferimento del progetto di rilancio della squadra.

“Sono entusiasta di annunciare che continuerò il mio percorso con la famiglia Williams – ha commentato Sainz – credo fermamente nelle persone che compongono questa squadra, sia in fabbrica che in pista, così come negli investimenti e nel duro lavoro che viene svolto dietro le quinte. Abbiamo tutto ciò che serve per ribaltare la situazione insieme”.

La prima stagione di Sainz con la Williams si è conclusa con risultati che hanno contribuito alla miglior annata della squadra dal 2016. Il momento più importante è arrivato a Baku, dove Carlos ha conquistato il suo primo podio con il team grazie al terzo posto nel Gran Premio dell’Azerbaijan. A quel risultato hanno fatto seguito il podio ottenuto nella Sprint di Austin e un altro piazzamento tra i primi tre in Qatar.

“Sono determinato come il primo giorno ad aiutare la Williams a tornare dove merita – ha proseguito Sainz – e non vedo l’ora di creare altri ricordi insieme alla squadra”.

Il rinnovo dello spagnolo arriva a ventiquattro ore di distanza dalla conferma di Albon, completando così la formazione con cui Williams affronterà il mondiale 2027. I due vantano complessivamente più di 370 Gran Premi disputati, oltre 1.600 punti conquistati e 31 podi, formando una delle coppie più esperte sulla griglia.

Carlos Sainz, Williams Foto di: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

“Fin dal suo arrivo, il talento di Carlos al volante e la sua dedizione nel lavoro in fabbrica si sono rivelati estremamente preziosi per questo progetto – ha sottolineato Vowles – lavora giorno dopo giorno con i suoi ingegneri per riuscire a guadagnare ogni millisecondo. È un leader di questa squadra e sono entusiasta che possa vedere ciò che sarà possibile realizzare mentre continuiamo nel nostro percorso di ricostruzione”.

La Williams ha ribadito come il rinnovo sia legato anche al contributo fornito da Sainz lontano dalla pista, un aspetto che Vowles ha più volte indicato come determinante nella scelta dello spagnolo alla fine del 2024. “Non sono solo la sua abilità in gara e la sua velocità a spiccare,

ma anche il lavoro che svolge dietro le quinte per raggiungere le massime prestazioni – ha concluso Vowles – Carlos condivide la nostra visione e la nostra ambizione e si impegna ogni giorno per realizzarle. Insieme ad Alex credo fermamente che abbiamo una delle formazioni più forti sulla griglia e una squadra capace di lottare per ogni singola goccia di prestazione”.

Con il nuovo accordo Sainz proseguirà quindi un percorso iniziato nel 2025 e che, dopo i primi risultati arrivati nella scorsa stagione, sta attraversando una fase più complicata. La Williams ha però continuato il programma di investimenti e riorganizzazione avviato negli ultimi anni, e la scelta dello spagnolo di rinnovare il proprio impegno con la squadra rappresenta un segnale significativo sulla fiducia nei progressi che il team ritiene di poter concretizzare nelle prossime stagioni.