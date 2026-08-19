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F1 | Caso Gasly: la FIA esaminerà il ricorso di McLaren e Red Bull sul podio di Monaco il 25 agosto

La FIA ha finalmente stabilito la data in cui esaminerà il ricorso presentato dalla McLaren e la Red Bull sul podio di Monaco riassegnato a Gasly, ossia martedì 25 agosto. In ballo c'è il 3° posto di Hadjar ma, soprattutto, un principio di equità sportiva per chi non ha potuto presentare appello dopo la gara avendo già scontato le penalità.

Gianluca D'Alessandro
Gianluca D'Alessandro
Modificato:
Pierre Gasly, Alpine

Pierre Gasly, Alpine

Foto di: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Il caso del podio di Pierre Gasly a Monaco non è ancora chiuso. Il pilota francese, terzo al traguardo, aveva perso il podio per due penalità di 5” inflitte per aver superato il limite di velocità in pit lane. Alpine, convinta che Gasly non avesse oltrepassato il limite, aveva scelto di non fermarsi ai box per scontare le sanzioni e di presentare ricorso.

Un ricorso poi vinto non grazie ai dati forniti dal team, ma perché la FOM, responsabile del sistema di cronometraggio ufficiale, ha evidenziato una discrepanza tra la distanza reale e quella stimata dai sensori utilizzati per il rilevamento della velocità. Una differenza che ha portato a sovrastimare la velocità in pit lane, soprattutto per le vetture che tagliavano in modo più marcato la linea di ingresso.

Per questo motivo i commissari hanno annullato le penalità inflitte a Gasly, restituendogli il podio conquistato in pista. Il problema nasce dal fatto che, mentre le sanzioni del francese sono state cancellate, altri piloti avevano già scontato le proprie penalità durante la gara e, nel loro caso, non è stato possibile ribaltare la situazione.

Pierre Gasly, Alpine A526

Pierre Gasly, Alpine A526

Foto di: Erik Junius

Di fatto, chi si era affidato in buona fede al sistema di cronometraggio ufficiale scontando la penalità ai box durante il pit stop non ha poi potuto presentare ricorso, perché non esiste alcun meccanismo per annullare retroattivamente una sanzione già eseguita, come invece avvenuto per Gasly. Questo ha generato una reazione da parte dei team rivali, nello specifico McLaren e Red Bull, che hanno deciso di appellarsi contro la decisione della Federazione presa in seguito al ricorso dell’Alpine.

Il punto del ricorso va oltre il podio riassegnato

Un appello che, come confermato dalla FIA, verrà esaminato martedì 25 agosto nella sede dell’organo di governo a Parigi dalla Corte Internazionale d'Appello. Nel caso della Red Bull, è evidente che ci sia anche un interesse diretto: se la FIA dovesse accogliere l’appello presentato dal team di Milton Keynes, a beneficiarne sarebbe Isack Hadjar, inizialmente salito sul podio prima che le penalità di Gasly venissero annullate.

Per McLaren, invece, la questione è più ampia e non riguarda tanto i punti, quanto la necessità di rispondere ai dubbi emersi in materia di equità sportiva, coerenza normativa e integrità del processo. Dubbi inevitabili, considerando che le penalità di Gasly sono state cancellate mentre quelle degli altri team no, nonostante l’errore nel sistema di cronometraggio fosse presente per l’intero weekend.

"A nostro avviso, la successiva rimozione delle penalità crea una situazione in cui alcuni concorrenti risultano svantaggiati per aver agito in conformità con le regole e con le decisioni dei Commissari. Un simile esito rischia di creare disparità sportiva e di minare la fiducia nell'applicazione coerente del Regolamento Sportivo della FIA”, aveva infatti spiegato la McLaren quando aveva presentato ricorso.

“La nostra decisione di presentare appello non è diretta contro alcun concorrente. Riflette, piuttosto, la nostra convinzione che il Campionato tragga beneficio da regolamenti applicati in modo coerente, trasparente ed equo per tutti i partecipanti. McLaren rimane impegnata a lavorare in modo costruttivo con la FIA, la F1 e gli altri concorrenti per proteggere l'integrità dello sport e mantenere la fiducia nel suo quadro normativo”.

Alpine ha fatto benissimo a presentare ricorso (vincendolo), ma è giusto che solo il loro appello sia stato esaminato quando altri non hanno potuto farlo perché avevano già scontato la penalità, confidando nei dati ufficiali? È giusto privare Gasly del podio? Si tratta di stabilire cosa significhi effettivamente equità sportiva, in modo da avere un quadro giuridico chiaro, ed è ciò che la FIA dovrà definire martedì prossimo.

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