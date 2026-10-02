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F1 | Audi svela i piani per la nuova nuova base che sorgerà sempre a Hinwil

La Casa tedesca ha mostrato i primi disegni di quella che sarà la sua nuova casa, che manterrà la base a Hinwil, in Svizzera. Questa struttura fa parte del progetto a lungo termine di Audi, che mira a diventare una potenza della Formula 1 nei prossimi anni.

Giacomo Rauli
Giacomo Rauli
Pubblicato:
La nuova sede di Audi Sport F1 a Hinwil, Svizzera

La nuova sede di Audi Sport F1 a Hinwil, Svizzera

Foto di: Reprodução

Audi continua a programmare il suo futuro in Formula 1. Non è solo questione di progettazione di monoposto per la stagione successiva, né quella legata alle power unit, ma anche alle infrastrutture.

Per fare passi avanti dal punto di vista prestazionale, non basta certo lavorare più a fondo sul materiale che va in pista. Serve avere tutti gli attrezzi necessari per fare un lavoro migliore dal punto di vista delle simulazioni, della progettazione, dei test a vettura ferma - leggasi galleria del vento - e così via.

Ecco perché il team tedesco ha presentato oggi il progetto della sua nuova sede, che sorgerà sempre a Hinwil, a un chilometro dall'attuale sede che è stata per tanti anni di Sauber.

Parte del nuovo campus è entrata in funzione già quest'estate, mentre il completamento del progetto è previsto per il 2030, quindi quando sarà introdotto il nuovo ciclo tecnico della Formula 1. 

Nel corso dei lavori, l’attuale sede di Wildbachstrasse rimarrà pienamente operativa e sarà successivamente ristrutturata per diventare il centro di produzione del Team e ospitare le attività relative alla galleria del vento. Le power unit di Formula 1 continueranno a essere sviluppate e prodotte a Neuburg, in Germania, mentre il Team manterrà il proprio centro tecnico a Bicester, nel Regno Unito.

Il progetto del Campus rappresenta un investimento nelle persone, nelle prestazioni e nel futuro del Team; riunirà le competenze necessarie per competere per i titoli iridati, creando al contempo valore duraturo per l’intera organizzazione.

Mattia Binotto, CEO e Team Principal di Audi Revolut F1 Team, ha dichiarato: "Il Campus avrà un ruolo importante nell’aiutarci ad attrarre e trattenere talenti di livello mondiale, fornendo al contempo le basi necessarie per raggiungere le nostre ambizioni a lungo termine".

"La costruzione di un Team di Formula 1 di successo, in ultima analisi, riguarda le persone. I migliori ingegneri, designer, meccanici e specialisti vogliono lavorare in un ambiente che consenta loro di collaborare, innovare e dare il meglio di sé. Il Campus ci aiuterà a creare esattamente questo tipo di ambiente".

"Ciò che rende questo progetto particolarmente speciale è la possibilità di plasmare il futuro di Audi Revolut F1 Team partendo dalle fondamenta. Opportunità come questa sono rare nella Formula 1 moderna. Non ci stiamo semplicemente trasferendo in una struttura esistente: stiamo creando una casa progettata intorno alle nostre persone, alla nostra cultura e alle nostre ambizioni. Questo Campus rappresenta una parte importante di questo percorso".

"Siamo orgogliosi che il prossimo capitolo di Audi Revolut F1 Team sarà scritto a Hinwil e desidero esprimere pubblicamente la mia gratitudine al Comune di Hinwil".

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