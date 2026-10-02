WRC | Rally Italia Sardegna, PS5-7: Neuville supera Fourmaux nel dominio Hyundai
Il belga chiude la giornata con 0"4 di margine sul francese, che aveva cominciato il pomeriggio allungando. Solberg spinge mantenendo il terzo posto davanti ad Ogier e Pajari, Evans non corre rischi. In WRC2 balza al comando Greensmith con la Toyota, ottimi Daprà/Guglielmetti.
Foto di: Getty Images
Il venerdì del Rally Italia Sardegna va in archivio con le Hyundai in grandissimo spolvero nella prova decisiva e conclusiva della stagione 2026 del WRC.
Ripetuti i tre percorsi sterrati già affrontati in mattinata, Thierry Neuville e Martin Wydaeghe sono riusciti a balzare al comando superando per appena 0"4 i compagni di squadra Fourmaux/Coria, che avevano cominciato il giro pomeridiano aggiudicandosi ancora una volta i 18,77km della PS5 'Tula-Erula 2', portando a +8"2 il margine sulla i20 N della coppia belga.
Questa però ha risposto alla grandissima nella PS6 'Su Filigosu-Lerno 2' (17,83km) dimezzando il divario dai colleghi, scavalcati infine con un tempone nella PS7 'Monti di Alà-Sa Conchedda-Lerno 2' (23,23km) andando a prendersi il primo posto assoluto per un soffio.
Foto di: Getty Images
Dietro alle vetture coreane è lotta a denti stretti non solo per il podio, ma anche in ottica campionato perché nessuno degli equipaggi Toyota vuole mandare tutto ad ortiche - in particolare i leader iridati Evans/Martin - ma allo stesso tempo c'è la necessità per gli inseguitori di spingere per tentare il recupero in classifica di campionato.
Solberg/Edmondson sono ancora terzi a +11"9, ma alle loro spalle stanno rimontando con il sangue agli occhi Ogier/Landais, saliti quarti a +25"1 dal podio dopo aver perso terreno in mattinata a causa di una foratura.
Superati Pajari/Salminen, ora quinti a 2"8 dalla Yaris dei francesi, ma ancora con 28"7 di vantaggio nei confronti di Evans/Martin, che da sesti a 1'08"9 dalla vetta stanno amministrando la situazione provando a portare a termine ogni prova senza guai, essendo anche i primi ad entrare in strada.
D'altra parte, solo la Ford di McErlean/Treacy sta tenendo contatto con la Toyota del gallese, essendo settima a +12"2 dall'auto giapponese, mentre tutti gli altri della Classe Rally1 sono più che attardati.
Le Puma di Armstrong/Byrne e Sesks/Francis sono ancora fuori dalla Top10, dove invece è riuscita a rientrare la Toyota di Katsuta/Johnston, nonostante una foratura all'anteriore destra accusata nell'ultima parte della PS6.
Peggio è andata alla Hyundai di Sordo/Sáiz, i quali stavano trovando un buon ritmo prima di incappare nell'errore che li ha visti finire fuori strada nella PS7 e impossibilitati a ripartire nell'immediato.
Elfyn Evans, Scott Martin, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1
Foto di: Toyota Racing
Anche in Classe WRC2 non tutto è filato liscio. Virves/Viilo hanno perso altri secondi preziosi con una seconda foratura, cosa che ha fulminato anche le speranze di Suninen/Hussi (Toyota), Lindholm/Morales (Škoda) e Sarrazin/Roche (Lancia).
Il tutto ha quindi lasciato il primato di categoria alla Toyota di Greensmith/Andersson, per soli 2"2 davanti a quella di Korhonen/Viinikka e, a questo punto, in un braccio di ferro di sole Yaris perché la Fabia di Lindholm si ritrova terza a +1'15"7 dalla leadership.
Dietro al finlandese da segnalare l'ottima prova dei nostri Roberto Daprà/Luca Guglielmetti armati della Škoda di Delta Rally con cui rincorrono il podio a mezzo minuto.
La giornata di sabato comincerà alle ore 8;01 con il primo dei tre percorsi del mattino, ripetuti come oggi al pomeriggio.
WRC - Rally Italia Sardegna: Classifica dopo la PS7
Condividi o salva questo articolo
Ultime notizie
WRC | Rally Italia Sardegna, PS5-7: Neuville supera Fourmaux nel dominio Hyundai
FE | Svelate le nuove gomme Bridgestone per la Gen4: sono prodotte con il 65% di materiali riciclati e rinnovabili
F1 | Mercedes: il carico delle novità si sente, ma qui cambia la finestra d'assetto e la W17 diventa un puzzle
F1 | L’asfalto come carta vetrata di Sepang cede e si sfalda: i tempi sono 4,5s più lenti delle simulazioni
Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità
Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.
Top Comments