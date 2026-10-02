WRC | Rally Italia Sardegna, PS5-7: Neuville supera Fourmaux nel dominio Hyundai

Il venerdì del Rally Italia Sardegna va in archivio con le Hyundai in grandissimo spolvero nella prova decisiva e conclusiva della stagione 2026 del WRC.

Ripetuti i tre percorsi sterrati già affrontati in mattinata, Thierry Neuville e Martin Wydaeghe sono riusciti a balzare al comando superando per appena 0"4 i compagni di squadra Fourmaux/Coria, che avevano cominciato il giro pomeridiano aggiudicandosi ancora una volta i 18,77km della PS5 'Tula-Erula 2', portando a +8"2 il margine sulla i20 N della coppia belga.

Questa però ha risposto alla grandissima nella PS6 'Su Filigosu-Lerno 2' (17,83km) dimezzando il divario dai colleghi, scavalcati infine con un tempone nella PS7 'Monti di Alà-Sa Conchedda-Lerno 2' (23,23km) andando a prendersi il primo posto assoluto per un soffio.

Foto di: Getty Images

Dietro alle vetture coreane è lotta a denti stretti non solo per il podio, ma anche in ottica campionato perché nessuno degli equipaggi Toyota vuole mandare tutto ad ortiche - in particolare i leader iridati Evans/Martin - ma allo stesso tempo c'è la necessità per gli inseguitori di spingere per tentare il recupero in classifica di campionato.

Solberg/Edmondson sono ancora terzi a +11"9, ma alle loro spalle stanno rimontando con il sangue agli occhi Ogier/Landais, saliti quarti a +25"1 dal podio dopo aver perso terreno in mattinata a causa di una foratura.

Superati Pajari/Salminen, ora quinti a 2"8 dalla Yaris dei francesi, ma ancora con 28"7 di vantaggio nei confronti di Evans/Martin, che da sesti a 1'08"9 dalla vetta stanno amministrando la situazione provando a portare a termine ogni prova senza guai, essendo anche i primi ad entrare in strada.

D'altra parte, solo la Ford di McErlean/Treacy sta tenendo contatto con la Toyota del gallese, essendo settima a +12"2 dall'auto giapponese, mentre tutti gli altri della Classe Rally1 sono più che attardati.

Le Puma di Armstrong/Byrne e Sesks/Francis sono ancora fuori dalla Top10, dove invece è riuscita a rientrare la Toyota di Katsuta/Johnston, nonostante una foratura all'anteriore destra accusata nell'ultima parte della PS6.

Peggio è andata alla Hyundai di Sordo/Sáiz, i quali stavano trovando un buon ritmo prima di incappare nell'errore che li ha visti finire fuori strada nella PS7 e impossibilitati a ripartire nell'immediato.

Elfyn Evans, Scott Martin, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Foto di: Toyota Racing

Anche in Classe WRC2 non tutto è filato liscio. Virves/Viilo hanno perso altri secondi preziosi con una seconda foratura, cosa che ha fulminato anche le speranze di Suninen/Hussi (Toyota), Lindholm/Morales (Škoda) e Sarrazin/Roche (Lancia).

Il tutto ha quindi lasciato il primato di categoria alla Toyota di Greensmith/Andersson, per soli 2"2 davanti a quella di Korhonen/Viinikka e, a questo punto, in un braccio di ferro di sole Yaris perché la Fabia di Lindholm si ritrova terza a +1'15"7 dalla leadership.

Dietro al finlandese da segnalare l'ottima prova dei nostri Roberto Daprà/Luca Guglielmetti armati della Škoda di Delta Rally con cui rincorrono il podio a mezzo minuto.

La giornata di sabato comincerà alle ore 8;01 con il primo dei tre percorsi del mattino, ripetuti come oggi al pomeriggio.

WRC - Rally Italia Sardegna: Classifica dopo la PS7