F1 | Wolff: "Mercedes indietro negli sviluppi, ma abbiamo del potenziale da sbloccare"

Toto Wolff è molto motivato al rientro dalla sosta estiva che ha spezzato il ritmo di un campionato che è arrivato al giro di boa e ancora deve trovare la sua identità.

La Mercedes e Kimi Antonelli hanno un vantaggio importante nelle rispettive classifiche mondiali, Costruttori e piloti, ma l’andamento della stagione nelle ultime gare è stato meno dominante di quanto non sia stato l’avvio di questo 2026 con le nuove regole che hanno rivoluzionato lo scenario tecnico, proponendo nuove gerarchie che hanno portato al vertice la Stella.

La Mercedes gode di 72 punti di vantaggio sulla Ferrari, mentre il giovane pilota bolognese ha 50 punti su Lewis Hamilton, ma nelle ultime cinque gare tre vittorie (due di Ferrari e una di McLaren) sono andate agli avversari diretti, mostrando una superiorità meno incisiva rispetto alle prime fasi del campionato.

Kimi Antonelli, Mercedes Foto di: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

“Abbiamo lasciato dei punti sul tavolo – ha spiegato Toto Wolff team principal Mercedes -, i nostri rivali hanno ridotto il divario nelle prestazioni e siamo consapevoli che la seconda metà dell'anno ci richiederà un impegno maggiore rispetto alla prima parte della stagione”.

Il manager austriaco sprona la squadra di Woking, consapevole che la ripartenza dopo le ferie possa essere importante se non decisiva...

“I campionati saranno decisi dall'esecuzione e dal ritmo di sviluppo che riusciremo a portare alla vettura nelle prossime 12 gare. Pur essendo leggermente indietro con gli aggiornamenti rispetto ai nostri rivali, abbiamo ancora del potenziale tecnico da sbloccare e un piano di sviluppo chiaro per riuscirci”.

George Russell, Mercedes Foto di: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Wolff, inoltre, lancia una sfida perché da quando Zandvoort è tornata in calendario la Mercedes non ha mai vinto. E Toto vuole rompere questa sequenza proprio all’ultimo appuntamento utile, visto che la gara olandese l’anno prossimo uscirà dal calendario...

“Zandvoort è stata una sfida unica sin dal suo ritorno nel calendario di F1. È una pista difficile da padroneggiare, i tifosi creano un'atmosfera incredibile ed è diventata una gara che team e piloti attendono con impazienza. Anche se ci siamo andati vicini, non abbiamo mai vinto in Olanda nell'era moderna. Questa è la nostra ultima opportunità per cambiare le cose, ed è una sfida che vorremmo centrare”.