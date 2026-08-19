Vai al contenuto principale

Registrati gratis

  • Accedi rapidamente ai tuoi articoli preferiti

  • Gestisci le notifiche sulle informazioni dell'ultimo minuto e dei tuoi piloti preferiti

  • Fai sentire la tua voce commentando l'articolo

Consigliato per te

Torna YouTester, il talent di Motor1.com per diventare giornalisti dell’auto

Prodotto
Motor1.com Italia
Torna YouTester, il talent di Motor1.com per diventare giornalisti dell’auto

Macau | Mercedes torna a correre la FIA GT World Cup con Engel, Auer e Fong

GT
FIA GT World Cup: Macau
Macau | Mercedes torna a correre la FIA GT World Cup con Engel, Auer e Fong

Colapinto sugli abusi online in F1: "Dobbiamo porre un limite a tutto questo"

Formula 1
Olanda
Colapinto sugli abusi online in F1: "Dobbiamo porre un limite a tutto questo"

Formula E: perché l'accordo con Disney+ è la scommessa che può darle la dimensione che insegue da anni

Formula E
Formula E: perché l'accordo con Disney+ è la scommessa che può darle la dimensione che insegue da anni

F1 | Haas: anche Jack Doohan in corsa per il 2027, a Jerez avrà la sua occasione

Formula 1
F1 | Haas: anche Jack Doohan in corsa per il 2027, a Jerez avrà la sua occasione

MotoGP | Aldeguer torna in pista con la Panigale a Cartagena e mette nel mirino Aragon

MotoGP
MotoGP | Aldeguer torna in pista con la Panigale a Cartagena e mette nel mirino Aragon

F1 | Ferrari: proseguono i test per il motore ADUO2, novità al fondo per Zandvoort, ma non solo

Formula 1
Olanda
F1 | Ferrari: proseguono i test per il motore ADUO2, novità al fondo per Zandvoort, ma non solo

F1 | Sainz crede ancora nella Williams: Carlos ha rinnovato con un accordo pluriennale

Formula 1
Olanda
F1 | Sainz crede ancora nella Williams: Carlos ha rinnovato con un accordo pluriennale
Ultime notizie
Formula 1 Olanda

F1 | Ufficiale: Lawson sostituirà l'infortunato Hadjar in Red Bull al GP d'Olanda

Il neozelandese torna accanto a Verstappen a Zandvoort per via di un infortunio al polso patito da Hadjar. Tsunoda correrà con Racing Bulls accanto a Lindblad.

Giacomo Rauli
Giacomo Rauli
Modificato:
Liam Lawson, Red Bull Racing

Liam Lawson, Red Bull Racing

Foto di: Red Bull Content Pool

Red Bull Racing si presenta al Gran Premio d'Olanda 2026 di Formula 1 con una coppia piloti in parte inedita. 

La squadra di Milton Keynes continuerà a fare affidamento sul solito Max Verstappen, punta di diamante di Red Bull da 10 anni e pilota padrone di casa nel weekend che arriva: a Zandvoort il pubblico sarà ovviamente tutto per lui. 

A cambiare, invece, sarà il suo compagno di squadra. Isack Hadjar sarà costretto a saltare il primo appuntamento post pausa estiva di agosto a causa di un infortunio al polso rimediato durante una sessione in palestra.

L'infortunio costringerà il parigino a rimanere a casa e a provare il recupero per l'appuntamento successivo, il Gran Premio d'Italia che si disputerà a Monza nel primo fine settimana di settembre.

Isack Hadjar, Red Bull Racing, Liam Lawson, Racing Bulls

Isack Hadjar, Red Bull Racing, Liam Lawson, Racing Bulls

Foto di: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Red Bull ha deciso che a sostituire Hadjar sul tracciato di Zandvoort sarà Liam Lawson. Il neozelandese aveva già corso con il team britannico nelle prime due uscite della scorsa stagione, prima di essere sostituito con Yuki Tsunoda.

Lawson avrà così una seconda opportunità, anche se si tratterà di un solo gran premio (salvo complicazioni dell'infortunio che sta tenendo fermo Hadjar). Con il passaggio di Liam in Red Bull, Racing Bulls dovrà sostituire il neozelandese.

A Faenza non avranno però alcun problema nel farlo. Al posto di Lawson rivedremo in Formula 1 Yuki Tsunoda. Il giapponese non corre nel Circus iridato dal Gran Premio di Abu Dhabi della scorsa stagione, quando disputò l'ultima gara da pilota di Red Bull Racing. 

Tsunoda andrà a fare coppia con Arvid Lindblad, completando così la line up piloti di Racing Bulls per questo fine settimana, evitando di lasciare scoperto un sedile della famiglia Red Bull.

Condividi o salva questo articolo

Articolo precedente F1 | Ceccarelli: "Con l'intelligenza artificiale i piloti devono sfruttare la flessibilità cognitiva"
Prossimo Articolo F1 | Vasseur: "Ripartiamo e il nostro approccio non cambia: concentrati su noi stessi, una gara per volta"

Top Comments
More from
Giacomo Rauli

F1 | Vasseur: "Ripartiamo e il nostro approccio non cambia: concentrati su noi stessi, una gara per volta"

Formula 1
Formula 1
Olanda
F1 | Vasseur: "Ripartiamo e il nostro approccio non cambia: concentrati su noi stessi, una gara per volta"

WRC | Il mondo dei rally è in lutto: è morto Alex Fiorio

WRC
WRC
WRC | Il mondo dei rally è in lutto: è morto Alex Fiorio

F1 2026 | Ecco gli orari TV di Sky, Now e TV8 del Gran Premio di Olanda

Formula 1
Formula 1
Olanda
F1 2026 | Ecco gli orari TV di Sky, Now e TV8 del Gran Premio di Olanda
More from
Max Verstappen

F1 | Ceccarelli: "Con l'intelligenza artificiale i piloti devono sfruttare la flessibilità cognitiva"

Formula 1
Formula 1
Olanda
F1 | Ceccarelli: "Con l'intelligenza artificiale i piloti devono sfruttare la flessibilità cognitiva"

F1 | L'ala Macarena continuerà a... ballare: la FIA non ha mai pensato di bloccarla nel 2027

Formula 1
Formula 1
Olanda
F1 | L'ala Macarena continuerà a... ballare: la FIA non ha mai pensato di bloccarla nel 2027

F1 | Ecco perché la McLaren è stata prudente sull'introduzione della sua ala posteriore ribaltabile

Formula 1
Formula 1
F1 | Ecco perché la McLaren è stata prudente sull'introduzione della sua ala posteriore ribaltabile
More from
Red Bull Racing

F1 | Caso Gasly: la FIA esaminerà il ricorso di McLaren e Red Bull sul podio di Monaco il 25 agosto

Formula 1
Formula 1
F1 | Caso Gasly: la FIA esaminerà il ricorso di McLaren e Red Bull sul podio di Monaco il 25 agosto

F1 | Isack Hadjar potrebbe saltare il GP d'Olanda. Red Bull ha già il piano per sostituirlo

Formula 1
Formula 1
Olanda
F1 | Isack Hadjar potrebbe saltare il GP d'Olanda. Red Bull ha già il piano per sostituirlo

McLaren ha ancora un asso nella manica per battere Red Bull e Mercedes?

Caratteristica
Formula 1
Caratteristica
Formula 1
McLaren ha ancora un asso nella manica per battere Red Bull e Mercedes?

Ultime notizie

Torna YouTester, il talent di Motor1.com per diventare giornalisti dell’auto

Prodotto
Motor1.com Italia
Torna YouTester, il talent di Motor1.com per diventare giornalisti dell’auto

Macau | Mercedes torna a correre la FIA GT World Cup con Engel, Auer e Fong

GT
FIA GT World Cup: Macau
Macau | Mercedes torna a correre la FIA GT World Cup con Engel, Auer e Fong

Colapinto sugli abusi online in F1: "Dobbiamo porre un limite a tutto questo"

Formula 1
Olanda
Colapinto sugli abusi online in F1: "Dobbiamo porre un limite a tutto questo"

Formula E: perché l'accordo con Disney+ è la scommessa che può darle la dimensione che insegue da anni

Formula E
Formula E: perché l'accordo con Disney+ è la scommessa che può darle la dimensione che insegue da anni