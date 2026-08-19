F1 | Ufficiale: Lawson sostituirà l'infortunato Hadjar in Red Bull al GP d'Olanda
Il neozelandese torna accanto a Verstappen a Zandvoort per via di un infortunio al polso patito da Hadjar. Tsunoda correrà con Racing Bulls accanto a Lindblad.
Liam Lawson, Red Bull Racing
Foto di: Red Bull Content Pool
Red Bull Racing si presenta al Gran Premio d'Olanda 2026 di Formula 1 con una coppia piloti in parte inedita.
La squadra di Milton Keynes continuerà a fare affidamento sul solito Max Verstappen, punta di diamante di Red Bull da 10 anni e pilota padrone di casa nel weekend che arriva: a Zandvoort il pubblico sarà ovviamente tutto per lui.
A cambiare, invece, sarà il suo compagno di squadra. Isack Hadjar sarà costretto a saltare il primo appuntamento post pausa estiva di agosto a causa di un infortunio al polso rimediato durante una sessione in palestra.
L'infortunio costringerà il parigino a rimanere a casa e a provare il recupero per l'appuntamento successivo, il Gran Premio d'Italia che si disputerà a Monza nel primo fine settimana di settembre.
Isack Hadjar, Red Bull Racing, Liam Lawson, Racing Bulls
Foto di: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images
Red Bull ha deciso che a sostituire Hadjar sul tracciato di Zandvoort sarà Liam Lawson. Il neozelandese aveva già corso con il team britannico nelle prime due uscite della scorsa stagione, prima di essere sostituito con Yuki Tsunoda.
Lawson avrà così una seconda opportunità, anche se si tratterà di un solo gran premio (salvo complicazioni dell'infortunio che sta tenendo fermo Hadjar). Con il passaggio di Liam in Red Bull, Racing Bulls dovrà sostituire il neozelandese.
A Faenza non avranno però alcun problema nel farlo. Al posto di Lawson rivedremo in Formula 1 Yuki Tsunoda. Il giapponese non corre nel Circus iridato dal Gran Premio di Abu Dhabi della scorsa stagione, quando disputò l'ultima gara da pilota di Red Bull Racing.
Tsunoda andrà a fare coppia con Arvid Lindblad, completando così la line up piloti di Racing Bulls per questo fine settimana, evitando di lasciare scoperto un sedile della famiglia Red Bull.
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