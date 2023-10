F1 | Stroll partirà dalla pit lane con un differente pacchetto

Quello del Messico non è stato un fine settimana semplice per l’Aston Martin, che già al venerdì aveva mostrato qualche segnale di sofferenza. Tuttavia, nonostante le ultime posizioni al termine delle prove libere, la squadra di Silverstone si era affrettata a dire che quello visto venerdì non fosse il reale valore della AMR23, sottolineando di aver lavorato soprattutto in chiave gara e che il potenziale della vettura sul giro secco si sarebbe visto solo al sabato.

La pista ha però raccontato uno scenario differente, con Fernando Alonso solamente tredicesimo e Lance Stroll escluso già al termine della prima manche. Uno scenario non distante da quello che si era visto la scorsa settimana ad Austin al termine delle qualifiche del venerdì, dove però certe difficoltà erano state individuate come figlie di una finestra d'assetto tutt'altro che ideale. Per questo il team decise di intervenire in maniera importante sul set-up, optando anche per una differente configurazione di assetto tra le due vetture: Alonso sarebbe tornato al vecchio pacchetto, mentre Stroll sarebbe rimasto su quello introdotto per il weekend di Austin.

Commentando i problemi della Aston in Messico, Alonso ha spiegato: "Sembra che siamo sempre al limite per quanto riguarda l'aderenza. E siamo stati lenti in ogni sessione. Quindi non si tratta di una brutta qualifica o di qualcosa di simile. Abbiamo faticato per tutto il weekend. Quindi sì, difficile. Dobbiamo lavorare tutti insieme per tornare al nostro livello migliore, che ovviamente non è quello che stiamo mostrando", aveva raccontato lo spagnolo, individuando nei problemi di grip generale i motivi che avevano portato alla brutta performance sul giro secco.

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images Lance Stroll, Squadra Aston Martin F1

Dato che Stroll sarebbe già dovuto partire dalle retrovie, l'Aston Martin ha deciso di apportare delle modifiche sostanziali alla sua vettura in parco chiuso, cambiando vari elementi, tra cui il fondo, le pance, la beam wing e la barra antirollio al posteriore, tutte di una differente specifica, a dimostrazione di un intervento profondo anche a livello di setup delle sospensioni.

"Tutte le parti sopra elencate sono state sostituite con l'approvazione del delegato tecnico della FIA a seguito di una richiesta scritta del team interessato, in conformità con l'articolo 40.3 del Regolamento sportivo della Formula 1 2023", si legge nel comunicato.

"Ma poiché le suddette parti sono diverse da quelle originariamente utilizzate e sono state apportate anche modifiche all'assetto delle sospensioni (con l'approvazione del delegato tecnico della FIA a seguito di una richiesta scritta), la vettura numero 18 dovrebbe ora essere tenuta a partire dalla corsia dei box in conformità con l'articolo 40.9 del Regolamento Sportivo della Formula Uno 2023".

Yuki Tsunoda dell'AlphaTauri e Logan Sargeant della Williams sono gli altri due piloti che iniziano la gara con delle penalità. Tsunoda partirà dal fondo dello schieramento per la sostituzione della Power Unit, la quinta dopo la rottura del motore nel fine settimana del Gran Premio d’Italia a Monza, mentre Sargeant è stato penalizzato di 10 posizioni dopo aver superato proprio il pilota giapponese in regime di bandiere gialle nella sessione di qualifiche del sabato.