Vai al contenuto principale

Registrati gratis

  • Accedi rapidamente ai tuoi articoli preferiti

  • Gestisci le notifiche sulle informazioni dell'ultimo minuto e dei tuoi piloti preferiti

  • Fai sentire la tua voce commentando l'articolo

Ultime notizie
IMSA Petit Le Mans

IMSA | Aston Martin sceglie Mattia Drudi per la Petit Le Mans con Car Blanche

Il riminese volerà a Road Atlanta per l'ultima tappa di Endurance Cup condividendo il volante della Vantage #068 di GTD PRO con gli altri ufficiali del marchio inglese, Hasse-Clot e Sørensen.

Francesco Corghi
Pubblicato:
#68 Car Blanche Aston Martin Vantage GT3 Evo: Marco Sorensen, Valentin Hasse Clot

#68 Car Blanche Aston Martin Vantage GT3 Evo: Marco Sorensen, Valentin Hasse Clot

Foto di: Art Fleischmann

Mattia Drudi sarà al via della Petit Le Mans 2026 con la Aston Martin del team Car Blanche, in quella che sarà l'ultima gara dell'IMSA SportsCar Championship, prevista a Road Atlanta nel fine settimana dell'1-3 ottobre.

Ad attenderlo per la tappa valida come gran finale dell'Endurance Cup c'è la Vantage #068 della squadra americana che condividerà con gli altri ufficiali del marchio inglese, Valentin Hasse-Clot e Marco Sørensen.

Dopo l'esordio avvenuto quasi in sordina quest'anno, ma destando anche curiosità per il nome e la colorazione totalmente bianca della Aston Martin, il team Car Blanche si assicura così una formazione di grande rilievo per l'assalto alla vittoria in Classe GTD PRO.

Lo scorso fine settimana, era arrivata la conferma che la compagine subentrata a Van Der Steur Racing sarà in griglia di partenza nella principale categoria IMSA riservata alle GT3 nel 2027.

#68 Car Blanche Aston Martin Vantage GT3 Evo: Marco Sorensen, Valentin Hasse Clot

#68 Car Blanche Aston Martin Vantage GT3 Evo: Marco Sorensen, Valentin Hasse Clot

Foto di: Jake Galstad / Lumen via Getty Images

Ricordiamo che YRB Racing aveva acquisito l'iscrizione in Classe GTD della Van Der Steur Racing poco prima del fine settimana di Watkins Glen, lo scorso giugno; qui Hasse-Clot aveva centrato il podio assieme a Marius Fossard e Trenton Estep, ripetendosi poi a Road America.

Per la Petit Le Mans ci sarà quindi il salto di categoria in GTD PRO, come già avvenuto in occasione di VIR ed Indianapolis: con Drudi in aggiunta al duo Hasse-Clot/Sørensen le ambizioni di ottenere un risultato ancor più soddisfacente crescono di conseguenza, considerando che Mattia è reduce da una doppia vittoria tra Nürburgring (GT World Challenge Europe-Endurance Cup) e Austin (FIA WEC-LMGT3).

Il riminese aveva già affrontato la prima tappa di Endurance Cup dell'IMSA prendendo parte alla 24h di Daytona con la Aston Martin #27 della Heart Of Racing condivisa con Dudu Barrichello, Tom Gamble e Zacharie Robichon, coi quali aveva calcato il terzo gradino del podio GTD.

 

 

Condividi o salva questo articolo

Articolo precedente IMSA | Ad Indianapolis arriva la prima vittoria BMW-WRT, beffata la Cadillac-AXR

Top Comments
More from
Francesco Corghi

WEC | Alpine con quattro piloti al Fuji, restano a casa Da Costa e Makowiecki

WEC
WEC
6h del Fuji
WEC | Alpine con quattro piloti al Fuji, restano a casa Da Costa e Makowiecki

IMSA | Ad Indianapolis arriva la prima vittoria BMW-WRT, beffata la Cadillac-AXR

IMSA
IMSA
Indianapolis
IMSA | Ad Indianapolis arriva la prima vittoria BMW-WRT, beffata la Cadillac-AXR

GT World | Rossi sorride: "Zandvoort difficile, il 4° posto è un gran risultato"

GT World Challenge Europe Sprint
GT World Challenge Europe Sprint
Zandvoort
GT World | Rossi sorride: "Zandvoort difficile, il 4° posto è un gran risultato"
More from
Mattia Drudi

WEC | Un primo successo bollente per Drudi: "Senza aria condizionata ho lottato più contro me stesso!"

WEC
WEC
Lone Star Le Mans
WEC | Un primo successo bollente per Drudi: "Senza aria condizionata ho lottato più contro me stesso!"

IGTC | Altro podio in punta di piedi per Drudi e Aston Martin: "Non eravamo favoriti, è semplicemente fantastico"

Intercontinental GT Challenge
Intercontinental GT Challenge
24h del Nürburgring
IGTC | Altro podio in punta di piedi per Drudi e Aston Martin: "Non eravamo favoriti, è semplicemente fantastico"

IGTC | Mercedes torna a vincere la 24h del Nürburgring davanti a Lamborghini, K.O. amaro per Verstappen

Intercontinental GT Challenge
Intercontinental GT Challenge
24h del Nürburgring
IGTC | Mercedes torna a vincere la 24h del Nürburgring davanti a Lamborghini, K.O. amaro per Verstappen
More from
Aston Martin Racing

F1 | Aston Martin: a Baku le ultime novità per avvicinare il limite di peso sulle AMR26

Formula 1
Formula 1
Azerbaijan
F1 | Aston Martin: a Baku le ultime novità per avvicinare il limite di peso sulle AMR26

F1 | Alonso (Aston Martin) e Lawson (Red Bull) partono dalla pit lane nel GP d'Italia

Formula 1
Formula 1
Italia
F1 | Alonso (Aston Martin) e Lawson (Red Bull) partono dalla pit lane nel GP d'Italia

F1 | Stroll quota 100: a Monza le sue eliminazioni in Q1 hanno toccato la tripla cifra

Formula 1
Formula 1
Italia
F1 | Stroll quota 100: a Monza le sue eliminazioni in Q1 hanno toccato la tripla cifra

Ultime notizie

Alfa Romeo ci ha detto qual è il nome della sua nuova sportiva

Prodotto
Auto Prodotto
Motor1.com Italia
Alfa Romeo ci ha detto qual è il nome della sua nuova sportiva

IMSA | Aston Martin sceglie Mattia Drudi per la Petit Le Mans con Car Blanche

IMSA
IMSA IMSA
Petit Le Mans
IMSA | Aston Martin sceglie Mattia Drudi per la Petit Le Mans con Car Blanche

F1 | Cadillac: perché il tour de force con 8 GP in 11 settimane è una sfida doppia per un team così giovane

Formula 1
F1 Formula 1
Azerbaijan
F1 | Cadillac: perché il tour de force con 8 GP in 11 settimane è una sfida doppia per un team così giovane

MotoGP | Ecco perché Aldeguer ha rimediato la misteriosa penalità del Red Bull Ring

MotoGP
MtGP MotoGP
Austria
MotoGP | Ecco perché Aldeguer ha rimediato la misteriosa penalità del Red Bull Ring