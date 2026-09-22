IMSA | Aston Martin sceglie Mattia Drudi per la Petit Le Mans con Car Blanche
Il riminese volerà a Road Atlanta per l'ultima tappa di Endurance Cup condividendo il volante della Vantage #068 di GTD PRO con gli altri ufficiali del marchio inglese, Hasse-Clot e Sørensen.
#68 Car Blanche Aston Martin Vantage GT3 Evo: Marco Sorensen, Valentin Hasse Clot
Foto di: Art Fleischmann
Mattia Drudi sarà al via della Petit Le Mans 2026 con la Aston Martin del team Car Blanche, in quella che sarà l'ultima gara dell'IMSA SportsCar Championship, prevista a Road Atlanta nel fine settimana dell'1-3 ottobre.
Ad attenderlo per la tappa valida come gran finale dell'Endurance Cup c'è la Vantage #068 della squadra americana che condividerà con gli altri ufficiali del marchio inglese, Valentin Hasse-Clot e Marco Sørensen.
Dopo l'esordio avvenuto quasi in sordina quest'anno, ma destando anche curiosità per il nome e la colorazione totalmente bianca della Aston Martin, il team Car Blanche si assicura così una formazione di grande rilievo per l'assalto alla vittoria in Classe GTD PRO.
Lo scorso fine settimana, era arrivata la conferma che la compagine subentrata a Van Der Steur Racing sarà in griglia di partenza nella principale categoria IMSA riservata alle GT3 nel 2027.
#68 Car Blanche Aston Martin Vantage GT3 Evo: Marco Sorensen, Valentin Hasse Clot
Foto di: Jake Galstad / Lumen via Getty Images
Ricordiamo che YRB Racing aveva acquisito l'iscrizione in Classe GTD della Van Der Steur Racing poco prima del fine settimana di Watkins Glen, lo scorso giugno; qui Hasse-Clot aveva centrato il podio assieme a Marius Fossard e Trenton Estep, ripetendosi poi a Road America.
Per la Petit Le Mans ci sarà quindi il salto di categoria in GTD PRO, come già avvenuto in occasione di VIR ed Indianapolis: con Drudi in aggiunta al duo Hasse-Clot/Sørensen le ambizioni di ottenere un risultato ancor più soddisfacente crescono di conseguenza, considerando che Mattia è reduce da una doppia vittoria tra Nürburgring (GT World Challenge Europe-Endurance Cup) e Austin (FIA WEC-LMGT3).
Il riminese aveva già affrontato la prima tappa di Endurance Cup dell'IMSA prendendo parte alla 24h di Daytona con la Aston Martin #27 della Heart Of Racing condivisa con Dudu Barrichello, Tom Gamble e Zacharie Robichon, coi quali aveva calcato il terzo gradino del podio GTD.
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