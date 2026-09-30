WRC | Il Rally del Portogallo non sarà nel calendario 2027, punta al rientro nel 2028

Il Rally del Portogallo non sarà nel calendario del WRC per la stagione 2027, nonostante fosse già stata fissata una data per il prossimo anno, secondo quanto riferito dagli organizzatori del rally, l’Automóvel Club de Portugal (ACP).

L’evento su fondo sterrato è uno dei membri fondatori del Mondiale, avendo ospitato una prova sin dalla stagione inaugurale del campionato nel 1973, ed è stato assente dal calendario solo durante una breve pausa dal 2002 al 2006.

L’anno scorso gli organizzatori avevano concordato un nuovo accordo triennale che garantiva la presenza nel calendario almeno fino al 2028. Sebbene il WRC non abbia ancora reso nota la lista di gare del 2027, il rally avrebbe dovuto ospitare la tappa del fine settimana del 13-16 maggio, in una nuova sede.

Tuttavia, l’ACP ha rivelato martedì sera che l’evento non figurerà nel calendario del prossimo anno, ma gli organizzatori hanno confermato che sono in corso trattative per un ritorno nel 2028.

"Già con una data fissata tra il 13 e il 16 maggio, a seguito delle modifiche apportate dal promotore nell’ultimo giorno di preparazione per la prossima stagione del WRC, con l’obiettivo di renderlo il più diversificato possibile dal punto di vista geografico e intercontinentale, il Rally del Portogallo è una delle gare la cui programmazione ha risentito di questa scelta", si legge in una dichiarazione degli organizzatori del rally.

“Si sono già tenuti i primi colloqui tra l’Automóvel Club de Portugal e il promotore del WRC, volti a valutare la possibilità che il la gara rientri nel WRC 2028".

A quanto pare, il WRC è nelle fasi finali della definizione del calendario 2027, che potrebbe includere tre nuove tappe: si prevede infatti l’inserimento di Roma (Italia), Scozia e Stati Uniti.