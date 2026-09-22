F1 | Aston Martin: a Baku le ultime novità per avvicinare il limite di peso sulle AMR26

La Formula 1 arriva a Baku per il Gran Premio d'Azerbaijan e l'Aston Martin AMR26 dovrebbe fare l'ultimo passo per salire sulla bilancia. Il team di Silverstone ha annunciato da qualche settimana che i grandi aggiornamenti arrivati tra luglio e agosto sono stati gli ultimi della stagione, ma a Baku arriverà l'ultima, vera portata di competitività per la verdona, prima che tutto il team si concentri sulla monoposto 2027.

Enrico Cardile, chief technical officer di Aston Martin Racing, ha spiegato che in Azerbaijan arriverà una AMR26 più leggera, vicina al limite di peso. Ma sarà l'ultimo sussulto che dovrà aiutare Fernando Alonso e Lance Stroll fino all'ultimo appuntamento della stagione corrente.

"Dobbiamo ancora completare il nostro programma di riduzione del peso. Dovrebbe essere terminato intorno a Baku. A partire da Baku, correremo sostanzialmente con la versione definitiva della vettura per il resto della stagione".

"Da quanto peso ha risparmiato il team dipende da quale gara scegli come riferimento, ma si tratta di una quantità significativa, abbastanza da migliorare sensibilmente il tempo sul giro".

"È un risultato importante. A volte deriva dalla modifica di singoli componenti. Altre volte significa ripensare completamente il modo in cui qualcosa è stato progettato fin dall'inizio, persino il telaio. È una combinazione di piccoli dettagli e grandi interventi strutturali".

Enrico Cardile, Aston Martin Racing Foto di: Aston Martin Racing

Cardile ha anche spiegato che, qualora dovessero arrivare ulteriori novità per la AMR26, sarebbe solo per eventuali scoperte per la vettura 2027 da poter provare in pista già quest'anno, così da avere dati su cui lavorare nel corso dell'inverno e arrivare più pronti il prossimo anno.

"A Baku dovremmo essere molto, molto vicini al limite di peso, che è esattamente dove si vuole essere".

"Dopo l'Ungheria, abbiamo portato alcune piccole modifiche: interventi sull'ala anteriore e sul fondo a Zandvoort. Questi saranno gli ultimi sviluppi aerodinamici previsti per questa vettura".

"L'unica eccezione sarebbe se, durante lo sviluppo della vettura del 2027, scoprissimo qualcosa che abbia senso provare in pista quest'anno per aiutarci a migliorare la correlazione. Ma, al momento, non è previsto nient'altro".