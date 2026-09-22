F1 | Aston Martin: a Baku le ultime novità per avvicinare il limite di peso sulle AMR26
A Baku le AMR26 dovrebbero ricevere le ultime novità della stagione con il chiaro obiettivo di ridurre ancora il peso. Dall'Azerbaijan in poi, però, le verdone non avranno più novità: Aston Martin si concentrerà sulla vettura del 2027 per cambiare le carte in tavola.
Fernando Alonso, Aston Martin Racing
Foto di: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images
La Formula 1 arriva a Baku per il Gran Premio d'Azerbaijan e l'Aston Martin AMR26 dovrebbe fare l'ultimo passo per salire sulla bilancia. Il team di Silverstone ha annunciato da qualche settimana che i grandi aggiornamenti arrivati tra luglio e agosto sono stati gli ultimi della stagione, ma a Baku arriverà l'ultima, vera portata di competitività per la verdona, prima che tutto il team si concentri sulla monoposto 2027.
Enrico Cardile, chief technical officer di Aston Martin Racing, ha spiegato che in Azerbaijan arriverà una AMR26 più leggera, vicina al limite di peso. Ma sarà l'ultimo sussulto che dovrà aiutare Fernando Alonso e Lance Stroll fino all'ultimo appuntamento della stagione corrente.
"Dobbiamo ancora completare il nostro programma di riduzione del peso. Dovrebbe essere terminato intorno a Baku. A partire da Baku, correremo sostanzialmente con la versione definitiva della vettura per il resto della stagione".
"Da quanto peso ha risparmiato il team dipende da quale gara scegli come riferimento, ma si tratta di una quantità significativa, abbastanza da migliorare sensibilmente il tempo sul giro".
"È un risultato importante. A volte deriva dalla modifica di singoli componenti. Altre volte significa ripensare completamente il modo in cui qualcosa è stato progettato fin dall'inizio, persino il telaio. È una combinazione di piccoli dettagli e grandi interventi strutturali".
Enrico Cardile, Aston Martin Racing
Foto di: Aston Martin Racing
Cardile ha anche spiegato che, qualora dovessero arrivare ulteriori novità per la AMR26, sarebbe solo per eventuali scoperte per la vettura 2027 da poter provare in pista già quest'anno, così da avere dati su cui lavorare nel corso dell'inverno e arrivare più pronti il prossimo anno.
"A Baku dovremmo essere molto, molto vicini al limite di peso, che è esattamente dove si vuole essere".
"Dopo l'Ungheria, abbiamo portato alcune piccole modifiche: interventi sull'ala anteriore e sul fondo a Zandvoort. Questi saranno gli ultimi sviluppi aerodinamici previsti per questa vettura".
"L'unica eccezione sarebbe se, durante lo sviluppo della vettura del 2027, scoprissimo qualcosa che abbia senso provare in pista quest'anno per aiutarci a migliorare la correlazione. Ma, al momento, non è previsto nient'altro".
Condividi o salva questo articolo
F1 | Alonso (Aston Martin) e Lawson (Red Bull) partono dalla pit lane nel GP d'Italia
F1 | Aston Martin cresce, ma non basta: ecco cosa funziona e cosa no sulle AMR26
F1 | Alonso brilla e lo fa notare: "Radio KO, ma ho gestito tutto perché sono un pilota molto bravo"
IMSA | Aston Martin sceglie Mattia Drudi per la Petit Le Mans con Car Blanche
WEC | Un primo successo bollente per Drudi: "Senza aria condizionata ho lottato più contro me stesso!"
F1 | Stroll quota 100: a Monza le sue eliminazioni in Q1 hanno toccato la tripla cifra
Ultime notizie
Alfa Romeo ci ha detto qual è il nome della sua nuova sportiva
IMSA | Aston Martin sceglie Mattia Drudi per la Petit Le Mans con Car Blanche
F1 | Cadillac: perché il tour de force con 8 GP in 11 settimane è una sfida doppia per un team così giovane
MotoGP | Ecco perché Aldeguer ha rimediato la misteriosa penalità del Red Bull Ring
Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità
Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.
Top Comments