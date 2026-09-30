F1 | Russell batte un colpo, ma le vere risposte sono attese a Sepang e Singapore

Fino a Baku, il problema di George Russell non era soltanto il distacco accumulato da Kimi Antonelli. I 66 punti che ancora oggi separano i due raccontano una parte importante della stagione, ma probabilmente non quella più interessante. Più difficile era infatti capire dove fosse finito il Russell a cui eravamo abituati: quello aggressivo, immediato, capace di mettere la Mercedes nel punto esatto in cui voleva e di sembrare quasi sempre in controllo di ciò che stava facendo.

Con il passare delle gare del 2026 quell'immagine si è progressivamente sbiadita, mentre Antonelli prendeva fiducia, risultati e leadership del Mondiale. In Azerbaijan, invece, George è tornato improvvisamente riconoscibile. Non abbastanza da trasformare una vittoria nella promessa di una rimonta iridata che, con otto gare da disputare, resta estremamente complicata. Abbastanza, però, da riaprire una questione forse persino più importante per lui: Baku è stata soltanto la combinazione giusta tra pista e macchina oppure Russell ha finalmente ritrovato il modo di esprimere il proprio talento con queste monoposto?

La risposta comincia dal venerdì. Otto decimi di vantaggio in qualifica non sono un dettaglio, soprattutto su un circuito come Baku, dove mettere insieme il giro richiede precisione assoluta e dove anche una piccola sbavatura può costare parecchio. Russell, invece, quel giro lo ha costruito senza lasciare nulla agli altri, conquistando una pole nettissima davanti a Leclerc e mettendo le basi per un fine settimana che ha ricordato da vicino il George della primissima parte dell'anno.

In gara ha poi trasformato quella velocità in qualcosa di ancora più significativo: controllo. Ha gestito le neutralizzazioni, costruito il margine quando ne ha avuto la possibilità e non ha cambiato approccio neppure quando Verstappen gli è arrivato negli scarichi nel finale. La pressione era reale, ma Russell non ha mai dato l'impressione di correre sulla difensiva. Per una volta, non sembrava impegnato a capire la W17 mentre la guidava. Sembrava semplicemente guidarla. E questo è un dettaglio meno banale di quanto possa apparire. Negli ultimi mesi il pilota britannico aveva spesso dato la sensazione di dover andare alla ricerca del limite curva dopo curva, come se il rapporto tra ciò che chiedeva alla monoposto e ciò che la macchina gli restituiva fosse diventato meno naturale.

A Baku è successo il contrario. È sembrato aggressivo senza diventare nervoso, rapido senza forzare ogni situazione, capace soprattutto di anticipare le reazioni della vettura. Sono qualità che gli abbiamo visto esprimere più volte nella sua carriera e che nella prima parte della stagione lo avevano reso uno dei riferimenti della Mercedes.

Poi qualcosa si è inceppato. Antonelli ha trovato continuità, mentre lui è progressivamente scivolato in una zona più difficile da interpretare, nella quale non mancava necessariamente la velocità ma mancava la capacità di mostrarla con la stessa naturalezza. Il tema diventa ancora più interessante ascoltando ciò che lo stesso Russell afferma. Ha spiegato di aver dovuto modificare diversi automatismi del proprio stile di guida per adattarsi alle caratteristiche delle monoposto 2026. A Spa aveva ammesso quanto fosse difficile rinunciare a movimenti e riferimenti costruiti in anni di Formula 1; dopo Baku ha invece sottolineato come quel nuovo modo di portare la macchina stia diventando progressivamente più intuitivo.

È forse qui che si trova la chiave del suo fine settimana azero. Non semplicemente in un assetto particolarmente riuscito o in una pista favorevole alla Mercedes, ma nella possibilità che Russell abbia finalmente smesso di “tradurre” ciò che la vettura gli richiede. Quando un pilota deve pensare a come modificare il proprio gesto, una piccola parte della prestazione resta inevitabilmente intrappolata in quel processo. Quando quel gesto torna automatico, può riaffiorare anche l'istinto.

Naturalmente, Baku da sola non basta. La W17 è stata veloce dall'inizio del fine settimana e il circuito azero, con lunghissimi rettilinei, frenate violente e molte curve lente, ha certamente esaltato alcune caratteristiche della Mercedes. Sarebbe quindi prematuro trasformare una prestazione dominante nella dimostrazione definitiva che tutti i problemi siano stati risolti.

Ma c'è una differenza tra sfruttare una pista favorevole ed essere il riferimento assoluto per un intero weekend. Russell non ha trovato una prestazione improvvisa soltanto in qualifica o grazie a una particolare circostanza di gara: ha costruito velocità, pole e vittoria attraverso sessioni differenti e situazioni differenti. È esattamente questo che rende Sepang e Singapore così importanti. Non tanto per capire se George possa ancora inserirsi realmente nella corsa al titolo, quanto per verificare se quella naturalezza possa sopravvivere anche lontano dal contesto tecnico che Baku gli ha offerto.

La Malesia sarà il primo esame particolarmente interessante proprio perché proporrà esigenze quasi opposte. Sepang richiede efficienza, ma anche carico, stabilità nelle curve veloci, gestione degli pneumatici e capacità di adattarsi a condizioni ambientali molto differenti. Singapore, subito dopo, aggiungerà un altro tipo di difficoltà: pista cittadina, precisione, trazione e un margine d'errore ridottissimo. Russell non deve necessariamente vincere entrambe, né ha bisogno di recuperare quindici punti ogni domenica per dare valore a ciò che ha fatto in Azerbaijan. Gli serve qualcosa di più semplice e, allo stesso tempo, più significativo: essere di nuovo stabilmente vicino alla pole, al podio e alla vittoria.

Dimostrare che Baku non è stata una parentesi felice, ma il punto in cui è riuscito a tornare padrone della propria guida. Antonelli, naturalmente, rimane il riferimento del campionato e il quinto posto conquistato in Azerbaijan dopo un sabato difficile è stato l'ennesima dimostrazione della maturità con cui sta gestendo il proprio vantaggio. Ma il confronto interno alla Mercedes non deve necessariamente essere letto soltanto attraverso la prospettiva del titolo.

Russell ha ancora otto gare per ricordare perché, fino a pochi mesi fa, veniva considerato il naturale punto di riferimento della squadra. Può ancora mettere Kimi sotto pressione, vincere gare, conquistare pole e costringerlo a esprimersi al massimo, anche se questo non dovesse bastare per cambiare il nome del campione del mondo.

In questo senso, il suo finale di stagione può avere un peso enorme: non tanto sulla classifica, quanto sulla percezione con cui George entrerà nel futuro. Le prossime due gare ci diranno se l'inglese ha davvero trovato il bandolo della matassa dopo mesi passati a cercarlo. Se sarà ancora veloce, aggressivo e capace di stare davanti, allora i 66 punti conteranno relativamente. Perché il risultato più importante del suo finale di stagione potrebbe non essere raggiungere Antonelli, ma tornare a essere quel Russell che, quando tutto funziona, ricorda a tutti quanto sa andare forte.