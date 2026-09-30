F1 | Ferrari, dalla Q2 al Q3 trova due decimi in meno di Mercedes: il nodo gomme amplifica il gap di motore

Nel corso di questa stagione c’è una fase del weekend che ha spesso limitato le chance della Ferrari di trasformare il proprio potenziale in un risultato all’altezza di quelle che sono le sue performance in gara: la qualifica. È un tema che si ripresenta con regolarità, dove pesa il deficit di cavalli rispetto alle altre Power Unit, ma non è l’unico fattore.

Ciò emerge anche dal DNA di questa vettura, che fa della gestione gomme in gara una delle sue miglior qualità, ma fatica a portare rapidamente nella corretta finestra di funzionamento sul giro secco. Un limite che a Baku ha raggiunto la sua espressione più evidente, complice i lunghi rettilinei che facevano perdere temperatura alle gomme, un asfalto molto liscio e poche curve che trasmettono energia.

Tutti, in misura diversa, hanno sofferto questo problema. Sulla Ferrari, però, la difficoltà è apparsa in modo ancora più marcato. Entrambi i piloti si sono quindi ritrovati con una macchina rigida, più nervosa e a tratti, come ha spiegato Charles Leclerc, imprevedibile, più di quanto racconti poi il secondo posto in una qualifica dettata anche dalle scie.

Al termine del weekend, Hamilton ha spiegato come ha faticato ad accendere le gomme per tutto il fine settimana Foto di: Alex Pantling / LAT Images via Getty Images

Ma il tema della qualifica è più ampio, perché la sensazione spesso condivisa dai piloti nel corso del campionato è che, nel momento in cui serve trovare gli ultimi, decisivi decimi sul giro secco, nel passaggio tra Q2 e Q3 o tra i due tentativi dell’ultima manche, la Ferrari fatichi più degli avversari a estrarli dalle gomme.

Mercedes trova due decimi in più di Ferrari tra Q2 e Q3

Tutto ciò trova conferma nei dati e nella posizione media tra Q2 e Q3. Ripercorrendo ogni qualifica della stagione ed escludendo le sessioni condizionate da fattori esterni come bandiere gialle, giochi di scia, errori evidenti o altro, emerge un quadro piuttosto chiaro: in media, i piloti Mercedes riescono a trovare quasi due decimi in più nel passaggio tra le due manche.

Mentre in Q2 Antonelli riesce tendenzialmente a issarsi molto spesso tra i primi tre, con una media di 2,6, Russell si colloca attorno alla quinta posizione. Perché è interessante? Perché in Q3, proprio grazie a quegli oltre cinque decimi di miglioramento, l’italiano si piazza in media tra le prime due posizioni, mentre il britannico risale tra il terzo e il quarto posto, guadagnando quasi due caselle in griglia.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Lewis Hamilton, Ferrari, Lando Norris, McLaren Foto di: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Sebbene si possa pensare che sia una questione di mappature motore che cambiano tra le varie manche, in realtà non giocano un ruolo così decisivo nella progressione. Spesso la differenza nasce dal fatto che, avendo una vettura piuttosto versatile e un margine prestazionale, in particolare sugli allunghi, i piloti della Stella possono permettersi di forzare meno in curva nelle prime manche, per poi fare il salto in Q3.

Ciò è ancora più chiaro da un altro elemento. Nonostante i piloti della Stella spesso riescano a salvare due set nuovi per la Q3, sono comunque tra quelli che trovano più margine tra i due tentativi dell’ultima manche, circa tre decimi e mezzo, più ad esempio di Charles Leclerc o altri piloti che si ritrovano a fare il primo tentativo con gomma usata.

Il paradosso di Leclerc: ora è tra chi migliora di meno

La scelta di menzionare il monegasco non è casuale. A lungo Leclerc si è meritato il titolo di riferimento in qualifica, il pilota capace di estrarre qualcosa in più sul giro secco nascondendo certi limiti della macchina. In parte, questo regolamento tecnico ha reso la qualifica più schematica, ma il fatto che fatichi maggiormente nel passaggio tra le due manche, trovando in media tre decimi, è il segnale di qualcosa di più ampio legato alle performance della SF-26. Qualcosa che si può intuire osservando il caso del compagno di squadra. Tra Q2 e Q3, Lewis Hamilton riesce a trovare qualcosa in più, circa quattro decimi, ma ciò è dovuto principalmente al fatto che concluda la seconda manche in media tra il quarto e il quinto posto, senza evidenziare un grosso salto in avanti in termini di posizione nel Q3 (solo 0,3).

Di fatto accade che riesca "solo" a portarsi sulla posizione media di Leclerc, segnale che si raggiunge un limite più generalizzato della vettura. Non è invece inusuale vedere Norris fare la differenza tra Q2 e Q3, un suo punto di forza quando non incappa in una sbavatura, e contribuisce a far sì che il miglioramento McLaren sia superiore a quello del Cavallino.

La Power Unit è un tema a cascata, ma la finestra è ristretta

Più che indicarlo come un problema cronico della monoposto, Frederic Vasseur ha spesso menzionato l’esecuzione come il fattore determinante su questo fronte e c'è un fondo di verità: non necessariamente una cosa esclude l’altra. Sono due aspetti che vanno a braccetto. Ad esempio, anche se abbiamo cercato di considerare questi elementi nella nostra analisi, specie nei primi GP la Ferrari ha faticato sul fronte software.

Charles Leclerc, Ferrari Foto di: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Ci sono stati appuntamenti in cui la Rossa faticava a individuare la corretta gestione energetica, ancor di più perché tra le due manche la percorrenza di curva si fa più rapida, per cui si hanno minori opportunità di ricarica e individuare il deployment corretto diventa più arduo, mentre altri, come Mercedes, hanno più flessibilità. La carenza di cavalli puri si fa sentire e crea un effetto a cascata sul resto, influenzando anche alcune scelte di assetto, perché magari non ci si può permettere un livello di carico superiore che graverebbe ancora di più sui limiti del motore. Quel DNA della SF‑26 nell’essere più sensibile sulle gomme allora si delinea in più modi. Non è solo una questione di accendere le gomme, ma anche di riuscire a trovare un bilanciamento tra asse anteriore e posteriore, uno degli aspetti che Pirelli ritiene più complessi quando serve estrarre gli ultimi decimi. Non è un caso che Hamilton abbia detto che sono "più fattori" a mettere in difficoltà la Rossa e, specie su piste a basso degrado e con poca energia per accendere le gomme, si traduce in una finestra ristretta. Da qui nasce il rimpianto: in gara, quando certe differenze di motore in qualche modo si assottigliano e la Rossa riesce a far emergere la sua delicatezza sugli pneumatici, la SF‑26 riesce a esprimere quelle qualità che spesso vengono mascherate o nascoste dalla posizione in qualifica, anche su piste amiche. Per questo le parole di Leclerc sui progressi dei rivali più che un timore sono un allarme, in attesa che le novità diano nuova linfa.