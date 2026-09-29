Aston Martin: Alonso rinnova e resta in F1. Confermato al suo fianco anche Stroll

Fernando Alonso e Aston Martin vanno avanti insieme, almeno per un altro anno. Il team di Silverstone ha infatti annunciato il rinnovo del pilota spagnolo, con il due volte campione iridato che ha scelto di restare nonostante un anno lontano dalle aspettative, segnato da ostacoli tecnici e da un livello di competitività della AMR26 lontano dalle ambizioni iniziali.

Al suo fianco ci sarà ancora una volta Lance Stroll, il cui rinnovo per la prossima stagione è stato annunciato insieme a quello dello spagnolo. La squadra britannica ha infatti annunciato un'estensione dei loro contratti a lungo termine.

Non è un segreto che Alonso si sia preso del tempo per riflettere sui prossimi passi, su quale direzione prendere per il suo futuro, non solo se restare in Aston Martin in attesa di capire i miglioramenti da parte di Honda, ma soprattutto se rimanere in F1 alla luce di un regolamento tecnico che non ha gradito. Ma alla fine, lo spagnolo ha dato fiducia al progetto, decidendo di rimanere.

Fernando Alonso, Aston Martin Racing Foto di: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

“Sono molto felice di firmare un nuovo contratto con Aston Martin. Mi sono preso il tempo necessario per prendere questa decisione, ma le corse sono la mia vita, la mia passione, e so di avere ancora la velocità e la determinazione per competere al massimo livello”, ha detto Alonso confermando il rinnovo per il 2027, tra l’altro annunciato con un simpatico video in cui ha finto… il ritiro.

“Sono impegnato a lungo termine con questa squadra e nel contribuire ai nostri successi. Credo davvero in ciò che stiamo costruendo: abbiamo una leadership solida, persone straordinarie, partner e strutture di altissimo livello. Non vedo l’ora di creare nuovi ricordi davanti ai tifosi più appassionati. La loro energia genera un’atmosfera che mi ispira ed è ciò che rende speciale il nostro sport”.

I ritardi accumulati nell’accensione della galleria del vento, così come quelli nello hanno condizionato la fase di sviluppo del telaio, costringendo il team a un intervento profondo sulla monoposto a metà stagione per alleggerire la monoposto e avvicinarsi alla zona di centro gruppo. Una scelta necessaria, ma che ha richiesto tempo, con inevitabili ripercussioni sulle prestazioni.

Fernando Alonso, Aston Martin, Lance Stroll, Aston Martin Foto di: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Una scelta legata però anche alle difficoltà vissute dalla Power Unit Honda che, al di là dei problemi sul piano della potenza pura, ha evidenziato delle problematiche anche sul piano dell’affidabilità. Dietro le quinte, l’azienda giapponese continua a lavorare con intensità per colmare un gap importante, anche con l’aiuto dell’ADUO, che deve trasformarsi in uno strumento per provare a tornare stabilmente più in alto.

In più occasioni Alonso non ha nascosto la propria frustrazione ed è per questo che ha preso del tempo per riflettere, ma rispetto al passato ha anche mantenuto una calma e una lucidità differente, in parte legata alle scelte sul suo futuro alla luce di un regolamento tecnico che non lo ha entusiasmato. Critiche mai troppo velate che hanno messo ulteriormente in dubbio le sue scelte.

Ma il richiamo della F1, per chi ha il motorsport nel sangue, resta qualcosa di impossibile da ignorare. Il rinnovo per il 2027 è un segnale di un pilota che comunque crede nella possibilità del team di crescere e di divertirsi. Per Aston Martin, la conferma di Alonso è anche un segnale di continuità in attesa di capire cosa porterà il futuro.