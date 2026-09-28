F1 | Live post Baku: la risposta di Russell. Ferrari a... zero podi negli ultimi cinque GP
Analizziamo live, insieme a voi e ai nostri ospiti, tutti i temi che hanno caratterizzato il fine settimana della Formula 1 a Baku.
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