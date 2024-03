F1 | Russell: "Domani la gara è per il secondo posto dietro a Max"

Non avrà confermato la clamorosa doppietta della prima giornata di prove di ieri, ma la Mercedes ha dimostrato che non era solo un fuoco di paglia, perché George Russell è riuscito a conquistare il terzo posto nelle qualifiche del Gran Premio del Bahrain, gara di apertura della stagione 2024 della Formula 1.

Il pilota britannico è riuscito a sfoderare un gran giro nella Q3, andando ad infilare la sua W15 tra le due Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz, ma soprattutto limitando a soli 308 millesimi il gap nei confronti del poleman Max Verstappen, che ancora una volta si conferma il favorito dei pronostici, anche se in qualifica probabilmente la concorrenza è stata meno distante del previsto.

Un quadro che ha reso particolarmente soddisfatto Russell, soprattutto per il salto che la Mercedes sembra avere fatto in condizione di qualifica nel passaggio dalla W14 alla W15, come ha confermato al microfono di Jolyon Palmer non appena arrivato al parco chiuso.

George Russell, Mercedes F1 W15 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

"In fabbrica hanno fatto un lavoro fantastico, dando a me e a Lewis (Hamilton) una macchina che ci rende molto più contenti. E' una buona base su cui costruire, anche se alla fine davanti c'è sempre Max e noi dobbiamo recuperare un po' di terreno. Però la nostra velocità in qualifica è buona, speriamo di avere anche il passo in gara per concretizzare", ha detto Russell.

"Siamo riusciti a fare un grandissimo lavoro al simulatore proprio per migliorare su questo aspetto. Sicuramente abbiamo fatto un grande passo avanti in qualifica, speriamo di non aver compromesso però il passo gara. Io penso che sarà una battaglia molto ravvicinata tra tutti escluso Max", ha aggiunto.

Quando poi gli è stato domandato se per domani l'obiettivo deve essere il podio o se sia lecito sperare nella vittoria, George ha concluso: "Mi sembra che la Red Bull sia fortissima al momento: Max ha fatto un lavoro eccezionale e credo che abbia anche delle gomme nuove, ma se ci sarà l'opportunità di andare in testa, ci proveremo. Però penso che la gara per noi e per tutti gli altri sia per il secondo posto. Ma è pur sempre la prima gara della stagione, quindi speriamo che succeda qualcosa di folle".