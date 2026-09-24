F1 | Russell spera nel 2027: “Con gomme più bilanciate tra anteriore e posteriore potremo avere una guida più naturale”

Alla vigilia del quindicesimo appuntamento del campionato mondiale di Formula 1, George Russell si presenta in seconda posizione: un risultato a cui non si era mai avvicinato da quando guida nella massima categoria. Bene così quindi, no? Non esattamente. Se nelle stagioni disputate, prima con Williams, e poi con Mercedes, il numero 63 non aveva mai avuto a disposizione una vettura per lottare per il mondiale e nemmeno per le primissime posizioni della classifica generale, in questo 2026 la musica è cambiata e non poco.

La W17 si è da subito presentata come la monoposto da battere, competitiva su ogni aspetto: velocità di punta, carico aerodinamico ed efficienza, a cui si aggiunge un ottimo telaio. Non c’è da stupirsi dopotutto, già nel ’25 si parlava di dominio Mercedes per il nuovo ciclo regolamentare, con i bookmakers che davano Russell come grande favorito per la conquista del titolo iridato. E non solo loro, con ogni probabilità anche per lo stesso George era così: con la miglior macchina sarebbe arrivato il suo momento.

Il nativo di King’s Lynn non aveva però considerato due eventualità. La prima, che adattarsi a vetture completamente stravolte dal nuovo regolamento tecnico non sarebbe affatto stato un gioco da ragazzi. La seconda, che un ragazzino di Bologna, nonché suo compagno di squadra, Kimi Antonelli, avrebbe inanellato una serie di prestazioni fenomenali, dandogli del vero filo da torcere.

O meglio, il pensiero che potesse essere complesso comprendere la nuova generazione di F1 probabilmente gli era anche passato per la testa; ma che il vicino di box potesse contendergli il titolo proprio no. Dopotutto, al termine della passata stagione George aveva totalizzato più del doppio dei punti di Kimi: era più che comprensibile che il britannico non considerasse il bolognese come rivale. Ma il motorsport a volte è proprio strano, basta pochissimo per ribaltare i valori in campo. E così è stato.

Un enorme merito va riconosciuto al ventenne italiano, che fino a questo momento ha effettuato un’annata assolutamente perfetta, da veterano vero, sfruttando al massimo la superiorità del mezzo che guida e facendo la differenza sulla concorrenza e, in primis, sul compagno.

Antonelli ha saputo utilizzare gli insegnamenti tratti dalla stagione da rookie, per presentarsi all’avvento del nuovo ciclo regolamentare da pilota già formato, aggiungendo quella stoffa del campione che l’ha contraddistinto dai primissimi passi nel mondo delle corse.

A complicare la situazione per Russell è stato il fatto che la nuova tipologia di vetture calzasse a pennello con lo stile di guida del bolognese, capace di interpretare come nessun altro le variazioni tecniche. Che sia un aiuto non aver ancora sedimentato nella propria memoria muscolare ciò che serviva per performare al massimo con le monoposto ad effetto suolo?

Se per Kimi, quindi, avere a che fare con le modifiche regolamentari, è stato più che naturale, per George la situazione è stata ben diversa. Il primo appuntamento in Australia aveva confermato i pronostici della vigilia, con il dominio Mercedes e la vittoria del 63, ma dalla Cina è cambiato tutto.

Il feeling del classe ’98 con la W17 è andato deteriorandosi; lo stile di guida utilizzato fino a quel momento non sembrava più pagare: semplici problemi di adattamento? Forse, ma più possibilmente qualcosa di più profondo. Fatto sta che, da quel momento in poi, il britannico non è mai riuscito a raggiungere il livello espresso dal compagno, se non in isolate parentesi.

A fornire una possibile spiegazione è stato lo stesso alfiere della Stella, che ha parlato del comportamento delle gomme Pirelli introdotte per la stagione 2026: “Credo sia stato evidente in questa stagione che gli pneumatici, tra anteriore e posteriore, probabilmente non siano stati sufficientemente bilanciati".

“Se osserviamo alcuni circuiti in cui il limite è chiaramente rappresentato dall'anteriore, quest'ultimo si è dimostrato piuttosto performante per tutta la durata della gara. Potrebbe anche dipendere dalla maggiore potenza che abbiamo in uscita di curva, che mette a dura prova gli pneumatici posteriori” ha continuato l’inglese.

“È piuttosto interessante. Ho parlato con Antonio Giovinazzi, che ha guidato per la prima volta questa nuova generazione di vetture un paio di giorni fa a Imola, e mi ha detto di essere rimasto molto colpito dalla potenza di queste nuove auto in uscita di curva. E penso che questo abbia un impatto notevole sugli pneumatici posteriori”.

"Ovviamente, l'anno scorso, quando abbiamo sviluppato questi pneumatici, siamo stati costretti ad utilizzare la precedente generazione di power unit, che aveva molta meno potenza in uscita di curva. Quindi, non credo sia una grande sorpresa che gli pneumatici posteriori stiano subendo uno stress maggiore di quanto ci aspettassimo".

Quindi tutti i problemi che sta affrontando George in questa stagione derivano dalle gomme? Non completamente.

Russell denuncia un mancato bilanciamento tra il grip e la resistenza delle coperture tra i due assi: questo perché, essendo i pneumatici stati sviluppati con vetture che possedevano caratteristiche diverse, sia a livello di gestione dell’aerodinamica che per quanto concerne le power unit, sono stati pensati per garantire un adeguato livello di grip ad entrambi gli assi basandosi su quei modelli.

Il nuovo ciclo regolamentare ha, però, mischiato, e non poco, le carte in gioco. Se la gestione delle gomme anteriori, particolarmente problematica nel passato ciclo regolamentare, quest’anno non è più un problema (a Madrid abbiamo visto affrontare quasi tutto il GP con le stesse coperture nonostante le caratteristiche della pista avrebbero dovuto mettere in grande sofferenza l’asse anteriore), l’attenzione è tutta rivolta sul retrotreno.

Le coperture posteriori sono sottoposte a stress ancora maggiore, in quanto la spinta garantita dalle nuove Power Unit, in uscita curva, è notevolmente aumentata, grazie alla disponibilità immediata dei cavalli derivanti dal propulsore elettrificato.

Tutto questo genera uno squilibrio tra i due assi, con quello posteriore che si usura più rapidamente, non riuscendo a seguire un anteriore che rimane performante più a lungo.

Così viene a crearsi un circolo vizioso: più è instabile il retrotreno, più si surriscaldano le relative coperture, rendendo così ancor più critica la gestione dell’asse posteriore e così via. Un ciclo che si autoalimenta e rende ancora più ardua la sfida per i piloti.

E ciò non influenza solo il livello di grip. Avendo uscite di curva più “sporche” si compromette anche la gestione dell’energia. Per coprire il deficit di un’uscita non ottimale, la Power Unit è obbligata a fornire un surplus di energia elettrica, non inizialmente previsto dalla centralina, che è costretta a “resettarsi”, con il risultato che la batteria utilizzata in accelerazione risulterà mancare in altri tratti, compromettendo le velocità di punta negli allunghi (come è successo allo stesso Russell a Silverstone e a Spa).

Di questa situazione risentono maggiormente i piloti, quali George, abituati a sfruttare al massimo l’uscita di curva, sacrificando ingresso e percorrenza. Forzare le prime fasi di curva, in questo regolamento tecnico, sembra pagare di più. Ed è proprio in questo che, diversi piloti, tra i quali Antonelli e Norris, stanno facendo la differenza nei confronti dei rispettivi compagni di squadra.

Alla ricezione dei feedback riguardanti lo stile di guida innaturale necessario per performare con le F1 attuali, Pirelli si è immediatamente messa al lavoro, raccogliendo le indicazioni dei piloti e presentando delle nuove soluzioni in vista del 2027.

A detta di Russell, le nuove coperture, che la casa milanese sta mettendo alla prova con diversi test in pista con le vetture 2026, sembrano possedere un maggior bilanciamento tra i due assi, in modo tale da garantire un grip uniforme tra anteriore e posteriore.

Questo potrebbe garantire, a coloro che non hanno ancora appreso a pieno cosa sia necessario per “performare” in questo nuovo ciclo tecnico, una possibilità di riavvicinamento.

A rendere la situazione ancor più incerta sono le modifiche che la FIA ha scelto di introdurre in vista del 2027, con un’importante riduzione del carico aerodinamico totale dettata dal ridimensionamento di alcuni elementi della vettura, volta a contenere lo sviluppo aerodinamico per evitare che i team si indirizzino su soluzioni che possano portare ad un significativo aumento dell’effetto dell’aria sporca e al fine di mitigare il consumo di energia nei dritti.

Oltre alla rimozione delle appendici dall’ala posteriore e al suo restringimento, i cambiamenti prevedono una riduzione nel numero dei generatori di vortici sul bordo d’attacco del fondo, nonché una riduzione della sezione dello stesso da 900 mm a 600 mm.

Attraverso le simulazioni, i team hanno scoperto che queste variazioni hanno effetti maggiori di quanto inizialmente previsto tanto che, coloro che avevano pianificato di riutilizzare i telai del 2026 anche l'anno prossimo, per motivi di contenimento dei costi, hanno cambiato idea.

A parlarne è stato il leader del mondiale Antonelli, per cui queste modifiche impatteranno in maniera ancor più significativa rispetto a quelle che riguarderanno le coperture.

“Penso che le gomme non saranno poi così diverse, probabilmente le anteriori cambieranno un po' e in termini di struttura vedremo cosa deciderà Pirelli”, ha commentato l’italiano.

“Abbiamo fatto dei test con loro e abbiamo fornito il nostro feedback, ma ovviamente vedremo cosa verrà deciso. Da quello che abbiamo sentito, però, non dovrebbero essere molto diverse da quelle di quest'anno”.

"La macchina sarà diversa: dal punto di vista aerodinamico cambierà, soprattutto nella zona delle alette del fondo, ci sarà un grande cambiamento che comporterà una perdita di carico. Il team troverà sicuramente un modo per recuperarlo, ma la monoposto sarà sicuramente un po' differente il prossimo anno”.

“La base di partenza sarà la stessa, credo, ma forse, insieme alle gomme e all'evoluzione della vettura, si percepirà una leggera differenza. Alla fine, si tratta di adattarsi, quindi vedremo”.

Quello che è certo è che nel 2027 la possibilità che i valori in campo cambino di nuovo è concreta. Resta da capire in quale direzione e chi verrà favorito da questi cambiamenti. Russell è fiducioso, ma chissà, con un Kimi così...Il motorsport è il motorsport, inutile fare previsioni o dare verdetti affrettati, perché come abbiamo visto, tutto può ribaltarsi da un momento all’altro.