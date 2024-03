F1 | Vasseur: "Il quadro è buono. Partiti con il piede giusto"

La pole sfiorata a Sakhir non toglie il sorriso alla Ferrari. Il team di Maranello ha chiuso le qualifiche del Gran Premio del Bahrain con la prima fila artigliata da Charles Leclerc e la seconda di Carlos Sainz, confermando quanto di buono fatto vedere sul giro secco nei test invernali e nelle libere di ieri.

Al termine delle prove ufficiali, il team principal della Rossa, Frédéric Vasseur, si è concesso ai microfoni di Sky Sport F1 per commentare il risultato appena ottenuto. Una Ferrari che ha soddisfatto, soprattutto perché ha dato buoni segnali sin dal via della stagione. Ora si dovrà ripetere in gara, dove sembra aver già dato segnali migliori rispetto al 2023 sul degrado gomme, ma anche sugli sviluppi che dovranno portarla a migliorare e a lottare con costanza con la Red Bull.

Vasseur, è soddisfatto del risultato ottenuto in Qualifica a Sakhir o si aspettava di più?

"Eravamo primi in Q1 e primi in Q2. Ti aspetti sempre la prima in Q3 ma penso che non siamo riusciti a mettere tutto insieme. Però quello che abbiamo visto è incoraggiante. Siamo riusciti a restare in ritmo sino alla fine della sessione. Ora vedremo come andranno le cose sulla lunga distanza".

Sta sorridendo... Questa Ferrari evidentemente le sta piacendo.

"Sorrido perché sono felice. Avevamo detto sin dall'inizio che era molto difficile commentare i risultati dei test invernali, perché non si sa mai quanto carburante abbiano gli avversari, le mappature del motore utilizzate e così via. Eravamo alla cieca. Ma era questione di decimi. Uno o due decimi possono cambiare il risultato e dunque la percezione di un risultato. Ora sappiamo che tutti eravamo al limite di motore e di benzina. Questo è un quadro buono e abbastanza fedele al quadro che avevamo alla fine dei test. Ma ora ciò che conta è la gara".

Charles Leclerc, Ferrari SF-24 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Siete tutti molto vicini sul giro secco. Quanto potrebbe essere importante essere vicini anche in gara, Red Bull compresa?

"Per noi la cosa più importante sarebbe riuscire mettere pressione alla Red Bull. Lo scorso anno loro avevano un vantaggio tale da non avere alcun problema a tal riguardo. Ma se quest'anno siamo più vicini possiamo farlo. Se sono sotto pressione sono costretti a fare scelte e ad avere la vita meno facile".

Quali sono le aspettative sulla gara di domani?

"Domani? Non ho la sfera di cristallo. Non so cosa succederà domani. Lo scorso anno eravamo riusciti a migliorare bene nel corso della stagione. Siamo partiti con il passo giusto quest'anno. Sarà importante fare una bella gara quest'anno. Dovremo mantenere lo stesso livello di concentrazione anche in gara e poi alla fine vedremo quale sarà il nostro risultato".

Cosa dovrà fare di diverso la Ferrari rispetto a quanto ha fatto la passata stagione?

"Abbiamo fatto un buon passo avanti sulla prestazione pura e abbiamo fatto passi avanti per quanto riguarda il degrado in gara. Ora sarà importante essere opportunisti e non lasciare punti per strada. Dovremo essere molto più concreti quest'anno e cercare di sfruttare le occasioni a partire da domani. Dovremo cercare di portare a casa un buon bottino di punti".

Avete già capito perché Sainz è stato così lontano dalle prestazioni di Leclerc in Q3?

"Non so perché Carlos sia stato così lontano in Q3 rispetto a Leclerc. Oggi la pista era più fredda rispetto ai giorni precedenti e Quando c'è traffico e devi lasciar passare delle monoposto perdi un po' di temperatura nelle gomme. Così diventa difficile recuperare la situazione. In gara la situazione sarà diversa, perché giro dopo giro le gomme prendono temperatura. Quindi la situazione sarà diversa anche dal punto di vista del degrado".

La Ferrari può puntare a vincere domani?

"Difficile avere un quadro in vista della gara di domani. Stando alle simulazioni di ieri, Max ha un vantaggio per domani. Dietro di lui tutti gli altri sono piuttosto vicini, con valori molto ravvicinati. Quasi con lo stesso passo e stesso degrado per tutti. La partenza sarà importante, ma abbiamo buone sensazioni".