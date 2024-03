F1 | Leclerc: "Sono deluso. Ecco dove ho perso la pole"

1'29"375 è il miglior tempo delle Qualifiche del Gran Premio del Bahrain, primo appuntamento della stagione 2024 di Formula 1. A farlo segnare è stato Charles Leclerc, ma a partire in pole position sarà Max Verstappen.

L'olandese ha ottenuto il miglior tempo in Q3, mentre Leclerc lo ha fatto in Q2. Il ferrarista ha comunque colto il secondo tempo e la prima fila accanto al tre volte campione del mondo. Un buon avvio di stagione, ma Charles è stato sincero nel definire il risultato un po' deludente.

"Sono deluso. Abbiamo fatto buone qualifiche. Fino a oggi era stato un fine settimana complicato. Avevamo cercato delle cose nelle prove libere, ma in qualifica ho trovato qualcosa che mi ha consentito di sentirmi più a mio agio".

In realtà all'inizio delle Qualifiche il pilota della Ferrari maggiormente a suo agio sulla SF-24 era parso Carlos Sainz. Il madrileno aveva firmato il miglior tempo in Q1, mentre Leclerc ha dovuto usare ben 2 set di Soft nuove per evitare la beffa già nella prima manche delle qualifiche. Ed è stato proprio questo fattore a compromettere, probabilmente, le possibilità di pole del monegasco.

Charles Leclerc, Ferrari SF-24 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

"La Q1 non è stata semplice, purtroppo abbiamo dovuto mettere 2 set di Soft nuove e questo ha condizionato la mia Q3. Ma sono state comunque buone qualifiche, siamo solo all'inizio dell'anno. Siamo in posizione migliore rispetto al 2023 e questo è positivo. Ora dobbiamo vedere il passo gara domani".

"In Q2 ho fatto un tempo migliore rispetto a quello che ha fatto Max in Q3 e che lo ha portato a centrare la pole. Abbiamo perso un po' di ritmo usando un set di Soft usate nel primo tentativo della Q3. Poi ho faticato ad abituarmi di nuovo a quello nuovo che ho usato nell'ultimo tentativo. DI fatto ho dovuto riadattarmi ed è lì che ho perso qualcosa".

La Ferrari si è confermata forte sul giro secco, ma ora arriverà la prova del nove. Stiamo parlando della gara, in cui la SF-24 dovrà confermare i miglioramenti visti nei test sul passo gara. Leclerc ha candidamente ammesso che la Red Bull sarà ancora in vantaggio domani, ma la Rossa potrebbe essere abbastanza vicina da dare almeno fastidio per parte della gara alla RB20 numero 1.

"Ho fiducia, so che abbiamo fatto un passo avanti anche sul passo gara rispetto alla passata stagione. Ma dobbiamo capire quanto grande sia stato il passo avanti che abbiamo fatto. Noi pensiamo che la Red Bull sia ancora davanti e che abbia un buon margine almeno in gara. Però vedremo. Se ci sarà un'opportunità io attaccherò, poi vedremo come andrà", ha concluso Leclerc.