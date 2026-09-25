F1 | Mercedes, Russell firma una pole da urlo. Antonelli può ancora rimontare dopo il crash

George Russell ha ritrovato il sorriso. E ne ha motivo, perché la pole position conquistata al termine delle qualifiche del Gran Premio d’Azerbaijan è di quelle che si ricordano. La sorpresa non è stata la pole in sé, visto che sin dalla prima sessione di prove libere il suo passo si era rivelato molto competitivo, quanto il margine inflitto al primo degli avversari, ovvero Charles Leclerc: più di otto decimi.

“Sto capendo sempre meglio questa macchina e ciò di cui ha bisogno – ha commentato Russell – e tutto sta diventando sempre più intuitivo. Ero molto fiducioso sul fatto che avremmo potuto lottare per la pole, ma quando ho tagliato il traguardo e ho visto il distacco sono rimasto sorpreso. Sapevo che il giro era stato ottimo. Alla fine ho avuto anche una buona scia, che probabilmente mi ha regalato un decimo e mezzo o due, ed è semplicemente andato tutto alla perfezione”.

Sorride George, ma sorride anche la Mercedes. Non solo il dipartimento motori di Brixworth, ma anche il quartier generale di Brackley, dove ha preso forma la W17. È interessante notare come il progressivo lavoro di conoscenza della monoposto ne abbia migliorato le prestazioni anche in assenza di sviluppi. A Baku è emersa un’ottima trazione, abbinata a un livello di drag molto contenuto, caratteristica che aveva già fatto la differenza nel weekend di Monza.

George Russell, Mercedes Foto di: Bryn Lennon / Formula 1 via Getty Images

Sui rettilinei la Mercedes è il benchmark, ma sarebbe riduttivo spiegare soltanto così quanto visto oggi a Baku. Russell è stato il più veloce in tutti e tre i settori del circuito, confermando un equilibrio della monoposto difficilmente eguagliabile dagli avversari.

Un contributo importante è arrivato anche dal lavoro svolto per ottimizzare il warm-up degli pneumatici anteriori, un vero e proprio grattacapo per tutti i piloti. I progressi emersi nel passaggio dalla Q1 alla Q3 sono stati legati anche a una finestra di utilizzo diventata sempre più vicina a quella ideale, set dopo set.

“Sembrava semplicemente che queste gomme potessero continuare a girare senza perdere prestazione – ha spiegato Russell – prima della Q3 non eravamo affatto sicuri di quale sarebbe stata la strategia giusta, se utilizzare due set oppure continuare con lo stesso. Io, però, volevo attenermi a ciò che conoscevamo. Sapevo che il mio primo giro non sarebbe stato il migliore perché avevamo ancora tutto il carburante a bordo, quindi volevo semplicemente mettere al sicuro un tempo, perché questa pista richiede molto impegno e bisogna prendersi dei rischi. Ho quindi fatto un primo giro di riferimento e poi, ovviamente, i due successivi sono stati abbastanza buoni per conquistare la pole”.

George Russell, Mercedes Foto di: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Per Russell non è stata certo una cattiva notizia apprendere già in Q1 che il suo principale avversario era fuori gioco. Anche questo, probabilmente, gli ha permesso di affrontare il resto della sessione con maggiore tranquillità.

Per Antonelli è stata la giornata peggiore di una stagione fin qui eccellente. Kimi non è da mezze misure: ha stupito tante volte in positivo, ma oggi a Baku lo ha fatto anche in negativo. L’errore che ha concluso le sue qualifiche è difficile da giustificare, sia per la dinamica del contatto con le protezioni, sia per il momento in cui è arrivato. Antonelli non era nel rush finale della Q3, quando tutto viene portato all’estremo, ma nelle prime fasi della Q1.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, con la sospensione anteriore sinistra danneggiata Foto di: Michael Potts / LAT images via Getty Images

C’è anche un po’ del Kimi visto tante volte in positivo in questo errore, ovvero la sua capacità di forzare l’ingresso in curva e aggredire i cordoli. A Baku, però, in quel punto non c’è margine per farlo, e le conseguenze si sono viste.

Il weekend potrebbe essere stato compromesso. O forse no. Baku a volte toglie, ma in tante edizioni abbiamo assistito a gare in cui le possibilità di recupero sono state amplificate dall’ingresso della Safety Car, eventualità che su questo tracciato va sempre messa in conto.

Kimi non cambierà power unit, ipotesi circolata subito dopo le qualifiche, evitando così ulteriori penalità. Se il primo giro scorrerà senza imprevisti, la possibilità di agganciare la top-3 non è un miraggio. Molto dipenderà dal ritmo che riusciranno a confermare gli avversari diretti – McLaren, Ferrari e Red Bull – ma il potenziale della Mercedes per consentire a Kimi di risalire velocemente c’è tutto.