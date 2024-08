F1 | Red Bull: c'é un flap mobile con le...onde per ridurre carico

La lezione di Zandvoort deve essere servita: Max Verstappen non ha potuto contrastare l’arrembante attacco di Lando Norris nel GP d’Olanda anche a causa di una configurazione aerodinamica troppo carica che ha penalizzato troppo la velocità massima della RB20.

A Monza la squadra campione del mondo si è presentata con un’ala posteriore da minimo carico aerodinamico: il disegno è lo stesso della soluzione vista a Spa-Francorchamps, nell’ultima gara prima della sosta estiva, ma a distinguere quella configurazione c’è un flap mobile che è stato drasticamente tagliato con un bordo d’uscita ondulato, simile a quanto si vede spesso nell’elemento regolabile dell’ala anteriore.

Si possono osservare due asportazioni di materiale importanti che disegnano due “onde” per parte molto appariscenti, utili a ridurre in modo drastico la resistenza all’avanzamento sui lunghi rettilinei dello Stradale. Max Verstappen con la Red Bull non vince un GP da cinque gare e la McLaren si sta confermando la monoposto decisamente più competitiva, capace di rosicchiare punti importanti non solo nel mondiale Costruttori.

A Monza ci si aspetta la reazione di Milton Keynes che in Olanda ha usato la gara in casa di Max come un’opportunità di raccogliere informazioni e dati importanti schierando due RB20 con scelte tecniche ed assetti piuttosto diversi.

La Red Bull nel tempio della velocità spera di mettere a frutto un lavoro oscuro che dovrebbe permettere al team di tornare a una soglia di competitività per difendere il comando nelle due classifiche iridate.