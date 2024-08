L'eccezione che dà diritto a Colapinto di avere la Superlicenza di F1

La Williams ha annunciato martedì di aver appiedato Logan Sargeant con effetto immediato. Per le restanti nove gare della stagione 2024 di Formula 1, l'americano, che già sapeva che non avrebbe continuato nel 2025, sarà sostituito da Franco Colapinto. Il 21enne argentino è attualmente impegnato in Formula 2 e ha completato solo una sessione di prove ufficiali di F1, ma il prossimo fine settimana a Monza lo farà per intero. Colapinto ha ovviamente bisogno di una Superlicenza per debuttare nella classe regina, ma sembra una formalità che ottenga effettivamente la “licenza F1”.

Ciò può sembrare sorprendente, poiché a prima vista Colapinto non sembra avere i requisiti per ottenere una Superlicenza. Il principale ostacolo a questo proposito sarebbe il numero di punti di Superlicenza guadagnati. Nelle varie categorie di supporto della F1, i piloti possono ottenere questi punti. Chi accumula 40 punti negli ultimi tre anni e soddisfa alcuni altri requisiti può richiedere una Superlicenza. È interessante notare che Colapinto non abbia accumulato abbastanza punti in questo periodo di tempo - dal 2021 al 2023 - per richiedere la Superlicenza. In questi tre anni, il pilota di Pilar ha accumulato 27,5 punti, molto al di sotto dei 40 richiesti.

I punti della Superlicenza ottenuti da Franco Colapinto tra il 2021 e il 2023

Anno Categoria Piazzamento Punti Superlicenza 2023 FIA Formule 3 P4 15 punti 2022 FIA Formule 3 P9 3 punti 2021 Asian Le Mans Series P3 4,5 punti Formula Regional European P6 5 punti Totale 27,5 punti

Come può quindi Colapinto ottenere la Superlicenza? Per rispondere a questa domanda, basta guardare a un'eccezione fatta dalla FIA all'epoca della pandemia di coronavirus.

Se il 2021 fa parte del triennio finale, la federazione sportiva prende i migliori tre anni di un quadriennio per concedere una Superlicenza. Nel caso di Colapinto, quindi, oltre al 2021, 2022 e 2023, anche il 2020 conta per il calcolo. Quell'anno, l'imminente debuttante in F1 ha ottenuto il massimo dei punti con un terzo posto sia nella Formula Renault Eurocup che nella Toyota Racing Series. Questo gli è valso un totale di 17 punti di Superlicenza. Insieme ai risultati del 2021 e del 2023, sarebbero sufficienti per superare la soglia dei 40 punti e ottenere così la Superlicenza.

Punti di Superlicenza di Colapinto dopo l'applicazione della deroga